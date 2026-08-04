https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/ispanyadan-sebte-ve-melilla-uyarisi-avrupada-serbest-dolasim-hakki-saglamiyor-1107754042.html

İspanya'dan Sebte ve Melilla uyarısı: 'Avrupa'da serbest dolaşım hakkı sağlamıyor'

İspanya'dan Sebte ve Melilla uyarısı: 'Avrupa'da serbest dolaşım hakkı sağlamıyor'

Sputnik Türkiye

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Sebte ve Melila üzerinden ülkeye giriş yapan göçmenlerin İspanya ana karasına geçiş veya Avrupa'da serbest dolaşım hakkı elde... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T09:22+0300

2026-08-04T09:22+0300

2026-08-04T09:22+0300

dünya

avrupa

i̇spanya başbakanı pedro sanchez

melilla

sebte

ceuta

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1f/1107693137_0:158:3024:1859_1920x0_80_0_0_3d45a71d5a1855ba78a09d499fb4ae93.jpg

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Afrika'daki İspanyol toprağı olan Sebte (Ceuta) ve Melilla üzerinden ülkeye düzensiz yollarla giriş yapılmasının Avrupa'da serbest dolaşım hakkı sağlamadığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu güzergah üzerinden İspanya'ya ulaşan kişilerin ülkede kalma, İspanya ana karasına geçme veya Şengen bölgesinde serbest dolaşım hakkı kazanmadığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, yasa dışı geçiş girişimlerinin ciddi hayati risk taşıdığı vurgulandı.İspanya Yüksek Mahkemesinin yakın tarihli kararına da değinilen açıklamada, söz konusu kararın yalnızca deniz yoluyla ülkeye ulaşan kişilere uygulanacak prosedürü netleştirdiği, Göç Yasası'nda herhangi bir değişiklik anlamına gelmediği ifade edildi.Bakanlık, mahkeme kararının sınırda yapılan giriş taleplerinin reddedilmesini yasa dışı ilan etmediğini, yeni bir giriş yolu oluşturmadığını ve geri gönderme uygulamalarını engellemediğini belirtti.Sınır güvenliği artırıldıAçıklamada, İspanya-Fas sınırındaki güvenlik önlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Tarajal mendireğinde bulunan 500 metrelik yüzer bariyerin mahkeme kararı doğrultusunda güçlendirildiği, 30 Temmuz'da sınırı geçen düzensiz göçmenlerin ise neredeyse tamamının Fas'a geri gönderildiği bildirildi.Sebte ve Melilla'da iki aşamalı sınır kontrolü uygulandığı belirtilirken, Fas sınırındaki ilk kontrolün ardından İspanya ana karasına deniz veya hava yoluyla geçişlerde Schengen denetimi yapıldığı aktarıldı. Kimliği doğrulanmayan kişilerin gemi veya uçağa binmesine izin verilmediği ifade edildi.Bakanlık ayrıca, olağanüstü yasallaştırma sürecinin bu olaylarla bağlantılı olmadığını ve yalnızca 1 Ocak 2026'dan önce İspanya'da yaşayan kişileri kapsadığını hatırlattı. 30 Temmuz'da ülkeye giren kişilerin bu uygulamadan yararlanamayacağı belirtilerek, "Tek yol yasal yoldur" mesajı paylaşıldı.Sebte'de göç baskısı artmıştı30 Temmuz'da Fas'ın Fenidek kıyılarından Sebte'ye yüzerek ulaşmaya çalışan 800'den fazla düzensiz göçmene müdahale edilmişti. Yaşananların ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, tüm devlet imkânlarının seferber edildiğini açıklamış, hükümet ise artan düzensiz göç girişimleri nedeniyle silahlı kuvvetleri bölgeye konuşlandırma kararı almıştı.Öte yandan, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin sayısının 88'e yükseldiği bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/petrodan-netanyahuya-gazzeye-atilan-fuzelerin-parasini-odedikleri-parayla-avrupayi-yok-etmek-1107737989.html

melilla

sebte

ceuta

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, melilla, sebte, ceuta