https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/bahceli-cerceve-yasa-icin-imza-atti-1107763560.html

Bahçeli çerçeve yasa için imza attı

Bahçeli çerçeve yasa için imza attı

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecinin hukuki altyapısı için hazırlanan "Çerçeve Kanun Teklifi"ne imza attı. 04.08.2026, Sputnik Türkiye

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"Terörsüz Türkiye" sürecinin hukuki altyapısı için hazırlanan "Çerçeve Kanun Teklifi"ni milletvekillerinin imzasına açıldı. MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı. Teklifi Bahçeli ile birlikte Feti Yıldız, Celal Adan, Erkan Akçay ve Filiz Kılıç da imzaladı.Belirlenen takvime göre, hazırlanan kanun teklifinin bugün saat 17.00'ye kadar imzalanması gerekiyor.İmza sürecinin tamamlanmasının ardından, teklifin vakit kaybetmeden TBMM Başkanlığına sunulması ve ardından ilgili komisyonlarda görüşülmeye başlanması öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/saglik-bakanligi-duyurdu-goruntulu-saglik-hizmeti-81-ilde-basladi-1107761483.html

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