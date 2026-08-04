https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/bahceli-cerceve-yasa-icin-imza-atti-1107763560.html
Bahçeli çerçeve yasa için imza attı
Bahçeli çerçeve yasa için imza attı
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecinin hukuki altyapısı için hazırlanan "Çerçeve Kanun Teklifi"ne imza attı. 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T13:50+0300
2026-08-04T13:50+0300
2026-08-04T14:11+0300
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yasa
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"Terörsüz Türkiye" sürecinin hukuki altyapısı için hazırlanan "Çerçeve Kanun Teklifi"ni milletvekillerinin imzasına açıldı. MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı. Teklifi Bahçeli ile birlikte Feti Yıldız, Celal Adan, Erkan Akçay ve Filiz Kılıç da imzaladı.Belirlenen takvime göre, hazırlanan kanun teklifinin bugün saat 17.00'ye kadar imzalanması gerekiyor.İmza sürecinin tamamlanmasının ardından, teklifin vakit kaybetmeden TBMM Başkanlığına sunulması ve ardından ilgili komisyonlarda görüşülmeye başlanması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/saglik-bakanligi-duyurdu-goruntulu-saglik-hizmeti-81-ilde-basladi-1107761483.html
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devlet bahçeli, yasa, feti yıldız, celal adan, tbmm, mhp
devlet bahçeli, yasa, feti yıldız, celal adan, tbmm, mhp
Bahçeli çerçeve yasa için imza attı
13:50 04.08.2026 (güncellendi: 14:11 04.08.2026)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecinin hukuki altyapısı için hazırlanan "Çerçeve Kanun Teklifi"ne imza attı.
"Terörsüz Türkiye" sürecinin hukuki altyapısı için hazırlanan "Çerçeve Kanun Teklifi"ni milletvekillerinin imzasına açıldı. MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı. Teklifi Bahçeli ile birlikte Feti Yıldız, Celal Adan, Erkan Akçay ve Filiz Kılıç da imzaladı.
Belirlenen takvime göre, hazırlanan kanun teklifinin bugün saat 17.00'ye kadar imzalanması gerekiyor.
İmza sürecinin tamamlanmasının ardından, teklifin vakit kaybetmeden TBMM Başkanlığına sunulması ve ardından ilgili komisyonlarda görüşülmeye başlanması öngörülüyor.