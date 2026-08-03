https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/bennu-gerede-hakkinda-gozalti-karari--1107747946.html

Bennu Gerede hakkında gözaltı kararı

Bennu Gerede hakkında gözaltı kararı

Sputnik Türkiye

Bennu Gerede hakkında katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalar nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldığı ve gözaltı kararı... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T22:05+0300

2026-08-03T22:05+0300

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bennu Gerede’nin bir YouTube programındaki açıklamaları nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 'müstehcenlik' suçunu düzenleyen 226’ncı maddesi kapsamında soruşturma açıldığını bildirdi. Gerede hakkında gözaltı kararı verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/cem-kucuk-sorusturmasi-kapsaminda-gazeteci-tahir-sarikaya-gozaltina-alindi-1107747491.html

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haberler, bennu gerede, gözaltı