https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/bennu-gerede-hakkinda-gozalti-karari--1107747946.html
Bennu Gerede hakkında gözaltı kararı
Bennu Gerede hakkında gözaltı kararı
Sputnik Türkiye
Bennu Gerede hakkında katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalar nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldığı ve gözaltı kararı... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T22:05+0300
2026-08-03T22:05+0300
2026-08-03T22:27+0300
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bennu Gerede’nin bir YouTube programındaki açıklamaları nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 'müstehcenlik' suçunu düzenleyen 226’ncı maddesi kapsamında soruşturma açıldığını bildirdi. Gerede hakkında gözaltı kararı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/cem-kucuk-sorusturmasi-kapsaminda-gazeteci-tahir-sarikaya-gozaltina-alindi-1107747491.html
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haberler, bennu gerede, gözaltı
haberler, bennu gerede, gözaltı
Bennu Gerede hakkında gözaltı kararı
22:05 03.08.2026 (güncellendi: 22:27 03.08.2026)
Ayrıntılar geliyor
Bennu Gerede hakkında katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalar nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldığı ve gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bennu Gerede’nin bir YouTube programındaki açıklamaları nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 'müstehcenlik' suçunu düzenleyen 226’ncı maddesi kapsamında soruşturma açıldığını bildirdi. Gerede hakkında gözaltı kararı verildi.