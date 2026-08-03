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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/bennu-gerede-hakkinda-gozalti-karari--1107747946.html
Bennu Gerede hakkında gözaltı kararı
Bennu Gerede hakkında gözaltı kararı
Sputnik Türkiye
Bennu Gerede hakkında katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalar nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldığı ve gözaltı kararı... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T22:05+0300
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bennu Gerede’nin bir YouTube programındaki açıklamaları nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 'müstehcenlik' suçunu düzenleyen 226’ncı maddesi kapsamında soruşturma açıldığını bildirdi. Gerede hakkında gözaltı kararı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/cem-kucuk-sorusturmasi-kapsaminda-gazeteci-tahir-sarikaya-gozaltina-alindi-1107747491.html
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haberler, bennu gerede, gözaltı
haberler, bennu gerede, gözaltı

Bennu Gerede hakkında gözaltı kararı

22:05 03.08.2026 (güncellendi: 22:27 03.08.2026)
© Fotoğraf : Sosyal medyaBennu Gerede
Bennu Gerede - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Bennu Gerede hakkında katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalar nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldığı ve gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bennu Gerede’nin bir YouTube programındaki açıklamaları nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 'müstehcenlik' suçunu düzenleyen 226’ncı maddesi kapsamında soruşturma açıldığını bildirdi. Gerede hakkında gözaltı kararı verildi.
Tahir Sarıkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
TÜRKİYE
Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı
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