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Muğla'da orman yangınlarına karşı yeni adım: Mahallelere su tankeri dağıtıldı
Muğla'da orman yangınlarına karşı yeni adım: Mahallelere su tankeri dağıtıldı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, olası orman yangınlarına ilk müdahaleyi hızlandırmak amacıyla 25 su tankerini mahallelere teslim etti. Büyükşehir Belediye Başkanı... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T14:32+0300
2026-08-04T14:32+0300
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, olası orman yangınlarına ilk müdahaleyi güçlendirmek amacıyla hazırladığı proje kapsamında 25 su tankerini kırsal mahallelere teslim etti.İtfaiye Daire Başkanlığı'nda düzenlenen törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, son dönemde yaşanan orman yangınlarının erken müdahalenin önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti.'Yangının ilk dakikaları kritik'Başkan Ahmet Aras, yangınlarla mücadelede ilk dakikaların belirleyici olduğuna vurgu yaparak, kırsal mahallelere teslim edilen her tankerin ilk savunma hattının önemli bir parçası olacağını ifade etti.Aras, belediyenin yerleşim yerlerindeki yangınlara müdahalenin asli görevleri arasında bulunduğunu, ihtiyaç halinde ilgili kurumlarla koordinasyon içinde destek vermeye devam ettiklerini söyledi.İtfaiye filosu büyüyorİtfaiye teşkilatını hem personel hem de araç açısından güçlendirdiklerini belirten Aras, 180 yeni personelin göreve başlayacağını açıkladı.Ayrıca, Dünya Bankası kredisi kapsamında yaklaşık 18 milyon avroluk yatırımla 72 yeni aracın itfaiye filosuna kazandırılacağını bildirdi.Kırsaldaki su tankeri sayısı 205'e ulaştıMuğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yıldırım Arslan da yeni tankerlerle kırsal mahallelerin yangınlara karşı hazırlık seviyesinin daha da artırıldığını ifade etti.Konuşmaların ardından 25 su tankeri mahalle muhtarlarına teslim edilirken, tankerlerin kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.Yeni teslimatla birlikte kırsal mahallelerde hizmet veren su tankeri sayısı 205'e yükseldi.
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muğla, tanker, orman yangını
muğla, tanker, orman yangını

Muğla'da orman yangınlarına karşı yeni adım: Mahallelere su tankeri dağıtıldı

14:32 04.08.2026
© AA / Ali Rıza AkkırYangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© AA / Ali Rıza Akkır
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, olası orman yangınlarına ilk müdahaleyi hızlandırmak amacıyla 25 su tankerini mahallelere teslim etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangınların ilk dakikalarının hayati önem taşıdığını belirterek, kırsalda ilk savunma hattını güçlendirdiklerini ifade etti.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, olası orman yangınlarına ilk müdahaleyi güçlendirmek amacıyla hazırladığı proje kapsamında 25 su tankerini kırsal mahallelere teslim etti.
İtfaiye Daire Başkanlığı'nda düzenlenen törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, son dönemde yaşanan orman yangınlarının erken müdahalenin önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

'Yangının ilk dakikaları kritik'

Başkan Ahmet Aras, yangınlarla mücadelede ilk dakikaların belirleyici olduğuna vurgu yaparak, kırsal mahallelere teslim edilen her tankerin ilk savunma hattının önemli bir parçası olacağını ifade etti.
Aras, belediyenin yerleşim yerlerindeki yangınlara müdahalenin asli görevleri arasında bulunduğunu, ihtiyaç halinde ilgili kurumlarla koordinasyon içinde destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

İtfaiye filosu büyüyor

İtfaiye teşkilatını hem personel hem de araç açısından güçlendirdiklerini belirten Aras, 180 yeni personelin göreve başlayacağını açıkladı.
Ayrıca, Dünya Bankası kredisi kapsamında yaklaşık 18 milyon avroluk yatırımla 72 yeni aracın itfaiye filosuna kazandırılacağını bildirdi.

Kırsaldaki su tankeri sayısı 205'e ulaştı

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yıldırım Arslan da yeni tankerlerle kırsal mahallelerin yangınlara karşı hazırlık seviyesinin daha da artırıldığını ifade etti.
Konuşmaların ardından 25 su tankeri mahalle muhtarlarına teslim edilirken, tankerlerin kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.
Yeni teslimatla birlikte kırsal mahallelerde hizmet veren su tankeri sayısı 205'e yükseldi.
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