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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/motorine-rekor-indirim-geliyor-4-agustos-akaryakit-fiyatlari-1107751235.html
Motorine rekor indirim geliyor: Tarih ve tutar belli oldu
Motorine rekor indirim geliyor: Tarih ve tutar belli oldu
Sputnik Türkiye
Akaryakıtta dev indirim müjdesi! Motorinin litre fiyatına 6,60 TL indirim geliyor. İndirimli akaryakıt fiyatları ne zaman pompaya yansıyacak? İşte detaylar.
2026-08-04T07:36+0300
2026-08-04T07:36+0300
ekonomi̇
çarşamba
abd
i̇ran
motorin
benzin
benzin fiyatları
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt zammı
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ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayacağına yönelik beklentiler, küresel enerji piyasalarında jeopolitik risklerin azalmasını sağladı. Geçen haftayı 90,12 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftaya %7,4 oranında sert düşüşle başlayarak 83,41 dolar seviyesine geriledi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 79,60 dolar olarak kayıtlara geçti.ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakerelerin yeniden başlayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda iyimser olduğunu açıklaması, petrol üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırdı. Uluslararası piyasalardaki bu geri çekilme, Türkiye akaryakıt piyasası üzerinde doğrudan etki yarattı.Akaryakıt sektöründen son dakika: Motorine ne kadar i̇ndirim yapılacak?Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, uluslararası akaryakıt ve motorin fiyatları baz alınarak yapılan hesaplamalarda son dakika değişikliği olmaması halinde motorin grubunda dev bir fiyat ayarlamasına gidilecek.Buna göre motorinin litre fiyatında tam 6 lira 60 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Pompa fiyatlarına yansıyacak olan bu indirim gerçekleştiği takdirde, son ayların en yüksek tutarlı indirimi olarak kayıtlara geçecek. Benzin grubunda ise henüz resmi bir indirim haberi bulunmuyor.İndirim pompaya ne zaman yansıyacak?Sürücülerin ve nakliye sektörünün merakla beklediği indirimli fiyatların yürürlüğe gireceği zaman dilimi netleşti. Akaryakıt indirimi, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 00.01’den (Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece yarısı) itibaren geçerli olmak üzere tabelalara yansıyacak.Mülk sahipleri ve sürücüler için maliyetleri önemli ölçüde düşürecek olan bu pompa fiyatı güncellemesi, Türkiye genelindeki tüm akaryakıt istasyonlarında aynı anda uygulanmaya başlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/agustos-kira-zam-orani-belli-oldu-yasal-tavan-siniri-yuzde-31-90-1107751024.html
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çarşamba , abd, i̇ran, motorin, benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi
çarşamba , abd, i̇ran, motorin, benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi

Motorine rekor indirim geliyor: Tarih ve tutar belli oldu

07:36 04.08.2026
© AAMotorine zam
Motorine zam - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© AA
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Küresel piyasalarda Brent petrolün sert düşüşüyle birlikte akaryakıtta dev indirim için geri sayım başladı. Motorinin litresine 6,60 TL indirim bekleniyor.
ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayacağına yönelik beklentiler, küresel enerji piyasalarında jeopolitik risklerin azalmasını sağladı. Geçen haftayı 90,12 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftaya %7,4 oranında sert düşüşle başlayarak 83,41 dolar seviyesine geriledi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 79,60 dolar olarak kayıtlara geçti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakerelerin yeniden başlayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda iyimser olduğunu açıklaması, petrol üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırdı. Uluslararası piyasalardaki bu geri çekilme, Türkiye akaryakıt piyasası üzerinde doğrudan etki yarattı.

PİYASALARDA SON DURUM VERİ ÖZETİ

• Brent Petrol Varil Fiyatı : 83,41 $ (%7,4 Düşüş)

• WTI Ham Petrol Fiyatı : 79,60 $

• Beklenen Motorin İndirimi : 6,60 TL / Litre

• Geçerlilik Tarihi : 5 Ağustos 2026 Çarşamba (00:01)

Akaryakıt sektöründen son dakika: Motorine ne kadar i̇ndirim yapılacak?

Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, uluslararası akaryakıt ve motorin fiyatları baz alınarak yapılan hesaplamalarda son dakika değişikliği olmaması halinde motorin grubunda dev bir fiyat ayarlamasına gidilecek.
Buna göre motorinin litre fiyatında tam 6 lira 60 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Pompa fiyatlarına yansıyacak olan bu indirim gerçekleştiği takdirde, son ayların en yüksek tutarlı indirimi olarak kayıtlara geçecek. Benzin grubunda ise henüz resmi bir indirim haberi bulunmuyor.

İndirim pompaya ne zaman yansıyacak?

Sürücülerin ve nakliye sektörünün merakla beklediği indirimli fiyatların yürürlüğe gireceği zaman dilimi netleşti. Akaryakıt indirimi, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 00.01’den (Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece yarısı) itibaren geçerli olmak üzere tabelalara yansıyacak.
Mülk sahipleri ve sürücüler için maliyetleri önemli ölçüde düşürecek olan bu pompa fiyatı güncellemesi, Türkiye genelindeki tüm akaryakıt istasyonlarında aynı anda uygulanmaya başlanacak.
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