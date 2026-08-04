https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/mirosnik-kiev-yalnizca-askeri-guc-dilinden-anliyor-1107775595.html

Miroşnik: Kiev yalnızca ‘askeri güç’ dilinden anlıyor

Miroşnik: Kiev yalnızca ‘askeri güç’ dilinden anlıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Kiev rejiminin barışçıl çözüm yollarını tamamen reddettiğini ve yalnızca ‘askeri güç’... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T20:38+0300

2026-08-04T20:38+0300

2026-08-04T20:38+0300

ukrayna kri̇zi̇

rodion miroşnik

rusya dışişleri bakanlığı

kiev

ukrayna

askeri güç

ukrayna silahlı kuvvetleri

vladimir zelenskiy

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Sputnik’e yaptığı açıklamada Kiev rejiminin çatışmanın barışçıl yollarla çözümüne kapalı olduğunu, yalnızca ‘askeri güç’ dilinden anladığını belirtti.Miroşnik, "Geçtiğimiz 40 gün içinde Zelenskiy rejimi, yalnızca askeri güç dilini anladığını ve barışçıl çözüm yollarını her türlü şekilde reddettiğini bir kez daha kanıtladı" dedi.Kiev'in Rusya üzerinde baskı kurmayı hedefleyen 40 günlük operasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığını belirten Miroşnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zelenskiy'nin bu "yeni macerası" uğruna on binlerce ölü ve yaralı verdiğini ifade etti.Miroşnik sözlerini, "Kiev, gerçekleştirdiği terör eylemleriyle Rusya’nın Ukrayna’daki askeri hedeflere ve oluşumlara yönelik askeri baskısını artırması için gereken tüm haklı gerekçeleri sunmuş oldu" sözleriyle tamamladı.

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rodion miroşnik, rusya dışişleri bakanlığı, kiev, ukrayna, askeri güç, ukrayna silahlı kuvvetleri, vladimir zelenskiy