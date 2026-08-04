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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/mirosnik-kiev-yalnizca-askeri-guc-dilinden-anliyor-1107775595.html
Miroşnik: Kiev yalnızca ‘askeri güç’ dilinden anlıyor
Miroşnik: Kiev yalnızca ‘askeri güç’ dilinden anlıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Kiev rejiminin barışçıl çözüm yollarını tamamen reddettiğini ve yalnızca ‘askeri güç’... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T20:38+0300
2026-08-04T20:38+0300
ukrayna kri̇zi̇
rodion miroşnik
rusya dışişleri bakanlığı
kiev
ukrayna
askeri güç
ukrayna silahlı kuvvetleri
vladimir zelenskiy
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Sputnik’e yaptığı açıklamada Kiev rejiminin çatışmanın barışçıl yollarla çözümüne kapalı olduğunu, yalnızca ‘askeri güç’ dilinden anladığını belirtti.Miroşnik, "Geçtiğimiz 40 gün içinde Zelenskiy rejimi, yalnızca askeri güç dilini anladığını ve barışçıl çözüm yollarını her türlü şekilde reddettiğini bir kez daha kanıtladı" dedi.Kiev'in Rusya üzerinde baskı kurmayı hedefleyen 40 günlük operasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığını belirten Miroşnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zelenskiy'nin bu "yeni macerası" uğruna on binlerce ölü ve yaralı verdiğini ifade etti.Miroşnik sözlerini, "Kiev, gerçekleştirdiği terör eylemleriyle Rusya’nın Ukrayna’daki askeri hedeflere ve oluşumlara yönelik askeri baskısını artırması için gereken tüm haklı gerekçeleri sunmuş oldu" sözleriyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/ukraynada-tampon-bolge-olusturma-calismalarina-devam-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1107767785.html
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rodion miroşnik, rusya dışişleri bakanlığı, kiev, ukrayna, askeri güç, ukrayna silahlı kuvvetleri, vladimir zelenskiy
rodion miroşnik, rusya dışişleri bakanlığı, kiev, ukrayna, askeri güç, ukrayna silahlı kuvvetleri, vladimir zelenskiy

Miroşnik: Kiev yalnızca ‘askeri güç’ dilinden anlıyor

20:38 04.08.2026
© Sputnik / Maksim BlinovRusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© Sputnik / Maksim Blinov
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Kiev rejiminin barışçıl çözüm yollarını tamamen reddettiğini ve yalnızca ‘askeri güç’ dilinden anladığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Sputnik’e yaptığı açıklamada Kiev rejiminin çatışmanın barışçıl yollarla çözümüne kapalı olduğunu, yalnızca ‘askeri güç’ dilinden anladığını belirtti.
Miroşnik, "Geçtiğimiz 40 gün içinde Zelenskiy rejimi, yalnızca askeri güç dilini anladığını ve barışçıl çözüm yollarını her türlü şekilde reddettiğini bir kez daha kanıtladı" dedi.
Kiev'in Rusya üzerinde baskı kurmayı hedefleyen 40 günlük operasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığını belirten Miroşnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zelenskiy'nin bu "yeni macerası" uğruna on binlerce ölü ve yaralı verdiğini ifade etti.
Miroşnik sözlerini, "Kiev, gerçekleştirdiği terör eylemleriyle Rusya’nın Ukrayna’daki askeri hedeflere ve oluşumlara yönelik askeri baskısını artırması için gereken tüm haklı gerekçeleri sunmuş oldu" sözleriyle tamamladı.
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