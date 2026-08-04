https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/meteorolojiden-hava-durumu-uyarisi-boyle-yaz-gorulmedi-saganak-yagis-ve-firtina-geliyor-1107750736.html
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı, 'Böyle yaz görülmedi': Sağanak yağış ve fırtına geliyor
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı, 'Böyle yaz görülmedi': Sağanak yağış ve fırtına geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu raporunu yayınladı! Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar, Karadeniz ve Toroslar’da sağanak yağış alarmı. İşte son hava durumu detayları...
2026-08-04T07:03+0300
2026-08-04T07:03+0300
2026-08-04T07:07+0300
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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu değerlendirmeleri tehlikeli bir hava dalgasına işaret ediyor. Yapılan son tahminlere göre ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Rize, Artvin, Ardahan çevreleri ile Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde ve Akdeniz'in Toroslar bölgesinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.Marmara ve Ege’de fırtına alarmı: Hızı 60 km/saate ulaşacakHava tahmin raporundaki en kritik detaylardan biri kuvvetli rüzgar uyarısı oldu. Meteoroloji, rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer esinti hızının 40-60 km/saat seviyelerine çıkacağını bildirdi. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Ayrıca Orta Karadeniz açıklarında denizciler için fırtınamsı rüzgar uyarısı yapıldı.Doğu ve güneyde aşırı sıcaklar sürecekHava sıcaklıklarında ülke genelinde belirgin bir değişiklik beklenmezken, güney ve doğu bölgelerde aşırı sıcaklar etkisini sürdürecek. Diyarbakır'da termometrelerin 42, Şanlıurfa'da 43, Şırnak ve Siirt çevresinde 41 ve Malatya'da 39 dereceye yükselmesi bekleniyor. Batı illerinde ise İstanbul 32, Ankara 34, İzmir ise 37 derece ile günü geçirecek.Bölgelerimizde güncel hava durumu raporu
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Meteoroloji'den hava durumu uyarısı, 'Böyle yaz görülmedi': Sağanak yağış ve fırtına geliyor
07:03 04.08.2026 (güncellendi: 07:07 04.08.2026)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu raporu ile Karadeniz, Akdeniz ve Marmara için kritik uyarılarda bulundu. Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de rüzgarın saatte 60 kilometre hıza ulaşması beklenirken, Rize, Artvin, Ardahan ve Toroslar çevresinde gök gürültülü sağanak yağış alarmı verildi.
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu değerlendirmeleri tehlikeli bir hava dalgasına işaret ediyor. Yapılan son tahminlere göre ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Rize, Artvin, Ardahan çevreleri ile Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde ve Akdeniz'in Toroslar bölgesinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.
Marmara ve Ege’de fırtına alarmı: Hızı 60 km/saate ulaşacak
Hava tahmin raporundaki en kritik detaylardan biri kuvvetli rüzgar uyarısı
oldu. Meteoroloji
, rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de
kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer esinti hızının 40-60 km/saat
seviyelerine çıkacağını bildirdi. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Ayrıca Orta Karadeniz
açıklarında denizciler için fırtınamsı rüzgar
uyarısı yapıldı.
Doğu ve güneyde aşırı sıcaklar sürecek
Hava sıcaklıklarında ülke genelinde belirgin bir değişiklik beklenmezken, güney ve doğu bölgelerde aşırı sıcaklar
etkisini sürdürecek. Diyarbakır'da termometrelerin 42, Şanlıurfa'da 43, Şırnak
ve Siirt
çevresinde 41 ve Malatya'da
39 dereceye yükselmesi bekleniyor. Batı illerinde ise İstanbul
32, Ankara
34, İzmir
ise 37 derece ile günü geçirecek.
Bölgelerimizde güncel hava durumu raporu
Marmara:
Parçalı ve az bulutlu; güneybatısında kuvvetli rüzgar bekleniyor. (İstanbul:
32°C, Bursa:
34°C, Çanakkale:
35°C)
Ege:
Az bulutlu ve açık, kuzeyinde rüzgar kuvvetli. (İzmir:
37°C, Denizli:
39°C, Manisa:
37°C)
Akdeniz:
Toroslar kesimi yerel sağanak yağışlı, sahiller açık. (Adana:
35°C, Antalya:
33°C, Hatay:
33°C)
İç Anadolu:
Parçalı ve az bulutlu. (Ankara:
34°C, Eskişehir:
31°C, Konya:
34°C)
Karadeniz:
İç ve doğu kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı. (Samsun:
29°C, Trabzon:
28°C, Rize:
28°C)
Doğu Anadolu: Ardahan
çevresi öğle saatlerinde sağanak yağışlı. (Erzurum:
33°C, Malatya:
39°C, Diyarbakır:
42°C)