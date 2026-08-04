https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/meteorolojiden-hava-durumu-uyarisi-boyle-yaz-gorulmedi-saganak-yagis-ve-firtina-geliyor-1107750736.html

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı, 'Böyle yaz görülmedi': Sağanak yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı, 'Böyle yaz görülmedi': Sağanak yağış ve fırtına geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu raporunu yayınladı! Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar, Karadeniz ve Toroslar’da sağanak yağış alarmı. İşte son hava durumu detayları...

2026-08-04T07:03+0300

2026-08-04T07:03+0300

2026-08-04T07:07+0300

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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu değerlendirmeleri tehlikeli bir hava dalgasına işaret ediyor. Yapılan son tahminlere göre ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Rize, Artvin, Ardahan çevreleri ile Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde ve Akdeniz'in Toroslar bölgesinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.Marmara ve Ege’de fırtına alarmı: Hızı 60 km/saate ulaşacakHava tahmin raporundaki en kritik detaylardan biri kuvvetli rüzgar uyarısı oldu. Meteoroloji, rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer esinti hızının 40-60 km/saat seviyelerine çıkacağını bildirdi. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Ayrıca Orta Karadeniz açıklarında denizciler için fırtınamsı rüzgar uyarısı yapıldı.Doğu ve güneyde aşırı sıcaklar sürecekHava sıcaklıklarında ülke genelinde belirgin bir değişiklik beklenmezken, güney ve doğu bölgelerde aşırı sıcaklar etkisini sürdürecek. Diyarbakır'da termometrelerin 42, Şanlıurfa'da 43, Şırnak ve Siirt çevresinde 41 ve Malatya'da 39 dereceye yükselmesi bekleniyor. Batı illerinde ise İstanbul 32, Ankara 34, İzmir ise 37 derece ile günü geçirecek.Bölgelerimizde güncel hava durumu raporu

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