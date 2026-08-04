https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/mans-denizinde-gocmen-teknesinde-yangin-cikti-157-kisi-kurtarildi-1107768923.html
Manş Denizi'nde göçmen teknesinde yangın çıktı: 157 kişi kurtarıldı
Manş Denizi'nde göçmen teknesinde yangın çıktı: 157 kişi kurtarıldı
Sputnik Türkiye
İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan bir teknenin motorunda çıkan yangın sonrası 157 kişi Fransa ve İngiltere ekiplerinin ortak operasyonuyla... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T16:16+0300
2026-08-04T16:16+0300
2026-08-04T16:16+0300
dünya
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fransa
manş denizi
göçmen
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İngiltere'ye ulaşmaya çalışan göçmenleri taşıyan tekne, Manş Denizi'nde motorunda çıkan yangının ardından kısa sürede kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen Fransız ve İngiliz ekipleri, teknedeki tüm göçmenleri güvenli şekilde tahliye etti.Göçmenler yardımı önce reddettiFransız Manş Denizi ve Kuzey Denizi Deniz Valiliği, teknenin pazartesi gecesi Fransa'dan ayrıldığını bildirdi.Açıklamaya göre gece saatlerinde teknedeki 5 kişi kurtarıldı ancak diğer göçmenler, İngiltere'ye ulaşma kararlılığı nedeniyle Fransız ekiplerinin yardım teklifini reddetti. Yetkililer, küçük teknelerin yapısal olarak kırılgan olması nedeniyle bu aşamada daha geniş çaplı bir müdahale yapılmadığını belirtti.Sabah saatlerinde ise teknenin motorunda yangın çıktı ve teknenin yapısı çok kısa sürede hızla bozuldu. Bunun üzerine Fransa ve İngiltere'ye ait kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.Fransa ve İngiltere ortak operasyon düzenlediKurtarma çalışmalarında Fransız ekipleri 103, İngiliz ekipleri ise 54 göçmeni kurtardı. Toplam 157 kişi, sağlık kontrolleri için Boulogne-sur-Mer limanına götürüldü.İngiltere hükümeti, olayda can kaybı yaşanmadığını bildirirken, yaşananların küçük teknelerle yapılan düzensiz geçişlerin taşıdığı tehlikeyi bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.Başbakan Andy Burnham, bir gün önce yaptığı açıklamada hükümetinin küçük teknelerle yapılan düzensiz geçişleri engelleme konusunda "kararlı" olacağını söylemişti. İngiltere ve Fransa'nın ise insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ortak çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.Göç tartışmalıları alevlendiTekne yangınının ardından İngiltere'de yasa dışı göç politikalarına ilişkin siyasi tartışmalar yeniden gündeme geldi. Reform UK lideri Nigel Farage, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Buna bir son vermeliyiz. Planımız hayat kurtaracak." ifadelerini kullanırken, partisinin iktidara gelmesi halinde Manş Denizi'ndeki geçişleri engellemek için donanmayı devreye sokacağını daha önce açıkladığı hatırlatıldı.Muhafazakarlar, İşçi Partisi hükümetinin göç konusunda verdiği sözleri yerine getiremediğini savunurken, Liberal Demokratlar ise Avrupa ile iş birliğinin güçlendirilmesi ve iltica başvurularındaki yığılmanın azaltılması çağrısında bulundu.Andy Burnham'ın başbakan olmasından bu yana küçük teknelerle İngiltere'ye ulaşan göçmen sayısının 2 bini aştığı, geçen çarşamba gününün ise bu yıl şimdiye kadarki en yoğun gün olduğu ve 752 göçmenin İngiltere'ye ulaştığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/wmodan-super-el-nino-uyarisi-asil-kotu-kismi-agustos-ekim-doneminde-geliyor-1107767154.html
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nigel farage, andy burnham, fransa, manş denizi, göçmen
nigel farage, andy burnham, fransa, manş denizi, göçmen
Manş Denizi'nde göçmen teknesinde yangın çıktı: 157 kişi kurtarıldı
İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan bir teknenin motorunda çıkan yangın sonrası 157 kişi Fransa ve İngiltere ekiplerinin ortak operasyonuyla kurtarıldı. Yetkililer, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını açıkladı.
İngiltere'ye ulaşmaya çalışan göçmenleri taşıyan tekne, Manş Denizi'nde motorunda çıkan yangının ardından kısa sürede kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen Fransız ve İngiliz ekipleri, teknedeki tüm göçmenleri güvenli şekilde tahliye etti.
Göçmenler yardımı önce reddetti
Fransız Manş Denizi ve Kuzey Denizi Deniz Valiliği, teknenin pazartesi gecesi Fransa'dan ayrıldığını bildirdi.
Açıklamaya göre gece saatlerinde teknedeki 5 kişi kurtarıldı ancak diğer göçmenler, İngiltere'ye ulaşma kararlılığı nedeniyle Fransız ekiplerinin yardım teklifini reddetti. Yetkililer, küçük teknelerin yapısal olarak kırılgan olması nedeniyle bu aşamada daha geniş çaplı bir müdahale yapılmadığını belirtti.
Sabah saatlerinde ise teknenin motorunda yangın çıktı ve teknenin yapısı çok kısa sürede hızla bozuldu. Bunun üzerine Fransa ve İngiltere'ye ait kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Fransa ve İngiltere ortak operasyon düzenledi
Kurtarma çalışmalarında Fransız ekipleri 103, İngiliz ekipleri ise 54 göçmeni kurtardı. Toplam 157 kişi, sağlık kontrolleri için Boulogne-sur-Mer limanına götürüldü.
İngiltere hükümeti, olayda can kaybı yaşanmadığını bildirirken, yaşananların küçük teknelerle yapılan düzensiz geçişlerin taşıdığı tehlikeyi bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.
Başbakan Andy Burnham, bir gün önce yaptığı açıklamada hükümetinin küçük teknelerle yapılan düzensiz geçişleri engelleme konusunda "kararlı" olacağını söylemişti. İngiltere ve Fransa'nın ise insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ortak çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Göç tartışmalıları alevlendi
Tekne yangınının ardından İngiltere'de yasa dışı göç politikalarına ilişkin siyasi tartışmalar yeniden gündeme geldi. Reform UK lideri Nigel Farage, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Buna bir son vermeliyiz. Planımız hayat kurtaracak." ifadelerini kullanırken, partisinin iktidara gelmesi halinde Manş Denizi'ndeki geçişleri engellemek için donanmayı devreye sokacağını daha önce açıkladığı hatırlatıldı.
Muhafazakarlar, İşçi Partisi hükümetinin göç konusunda verdiği sözleri yerine getiremediğini savunurken, Liberal Demokratlar ise Avrupa ile iş birliğinin güçlendirilmesi ve iltica başvurularındaki yığılmanın azaltılması çağrısında bulundu.
Andy Burnham'ın başbakan olmasından bu yana küçük teknelerle İngiltere'ye ulaşan göçmen sayısının 2 bini aştığı, geçen çarşamba gününün ise bu yıl şimdiye kadarki en yoğun gün olduğu ve 752 göçmenin İngiltere'ye ulaştığı aktarıldı.