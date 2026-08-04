Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/londradaki-gatwick-havalimanindan-acil-uyari-yakit-tukeniyor-1107761708.html
Londra'daki Gatwick Havalimanı'ndan acil uyarı: Yakıt tükeniyor
Londra'daki Gatwick Havalimanı'ndan acil uyarı: Yakıt tükeniyor
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin ikinci büyük havalimanı olan Gatwick'in yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya kalabileceği bildirildi.
2026-08-04T12:47+0300
2026-08-04T12:47+0300
ekonomi̇
gatwick havalimanı
yakıt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/04/1107761302_0:192:2957:1855_1920x0_80_0_0_5648a13b8e7f3b5cb69e4749a7daf238.jpg
Gatwick Havalimanı, yoğun yaz tatili sezonunda yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu. İngiltere merkezli The Sun gazetesinin haberine göre havalimanı, pilotlara gönderdiği uyarıda mümkün olduğunca diğer havalimanlarında yakıt ikmali yapmalarını istedi.Yayımlanan bildiride, "Gatwick'te önümüzdeki iki gün boyunca yakıt sıkıntısı yaşanacak. Lütfen kalkış yaptığınız havalimanlarında mümkün olan en yüksek miktarda yakıt alın" ifadelerine yer verildi.Bir diğer "acil durum" uyarısında ise havayolu şirketlerinin, "Gatwick yakıt tedarikinde yaşanabilecek olası aksamalara" karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtildi.En çok uzun mesafeli uçuşlar etkilenebilirHabere göre yakıt sıkıntısından en fazla uzun mesafeli uçuşların etkilenmesi bekleniyor. Pilotların, uçakların ağırlık limitlerini aşmadan yurt dışındaki havalimanlarında mümkün olduğunca fazla yakıt almaya çalışacağı ifade edildi.Konuya yakın bir kaynak The Sun'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:Tatil planlarını etkileyebilirKaynak, pilotların uzun menzilli uçuşları koruyabilmek ve mevcut yakıtı daha uzun süre kullanabilmek için güzergah üzerindeki havalimanlarında mümkün olduğunca fazla yakıt almaya çalışacağını belirterek şöyle devam etti:Hava yolu ulaşımına ilişkin belirsizlik nedeniyle bazı tatilcilerin yeni seyahat rezervasyonu yapmaktan çekindiği belirtiliyor. Bunun sonucunda son dakika rezervasyonlarında artış yaşandığı ifade ediliyor.Pazar araştırma şirketi IPSOS'un araştırmasına göre, İngiltere'deki yetişkinlerin yüzde 5'i jet yakıtı sıkıntısı nedeniyle evlerine dönememe endişesiyle tatil planlarını iptal etti. Katılımcıların yüzde 10'u ise benzer bir karar almayı değerlendirdiğini söyledi.Araştırma ayrıca İngilizlerin dörtte birinin yurt dışı tatili planlamaya devam ettiğini, ancak uçak yerine alternatif ulaşım yöntemlerini değerlendirdiğini ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/sgk-duyurdu-emekli-maas-farklari-ne-zaman-yapilacak-1107755034.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/04/1107761302_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_b0eecd61b035582dcf1836a5c3904718.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gatwick havalimanı, yakıt
gatwick havalimanı, yakıt

Londra'daki Gatwick Havalimanı'ndan acil uyarı: Yakıt tükeniyor

12:47 04.08.2026
© REUTERS Toby MelvilleGatwick Havaalanı
Gatwick Havaalanı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© REUTERS Toby Melville
Abone ol
İngiltere'nin ikinci büyük havalimanı olan Gatwick'in yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya kalabileceği bildirildi.
Gatwick Havalimanı, yoğun yaz tatili sezonunda yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu. İngiltere merkezli The Sun gazetesinin haberine göre havalimanı, pilotlara gönderdiği uyarıda mümkün olduğunca diğer havalimanlarında yakıt ikmali yapmalarını istedi.
Yayımlanan bildiride, "Gatwick'te önümüzdeki iki gün boyunca yakıt sıkıntısı yaşanacak. Lütfen kalkış yaptığınız havalimanlarında mümkün olan en yüksek miktarda yakıt alın" ifadelerine yer verildi.
Bir diğer "acil durum" uyarısında ise havayolu şirketlerinin, "Gatwick yakıt tedarikinde yaşanabilecek olası aksamalara" karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtildi.

En çok uzun mesafeli uçuşlar etkilenebilir

Habere göre yakıt sıkıntısından en fazla uzun mesafeli uçuşların etkilenmesi bekleniyor. Pilotların, uçakların ağırlık limitlerini aşmadan yurt dışındaki havalimanlarında mümkün olduğunca fazla yakıt almaya çalışacağı ifade edildi.
Konuya yakın bir kaynak The Sun'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

2.5 saatin üzerindeki uçuşların büyük bölümü yine de Gatwick'te ilave yakıta ihtiyaç duyacak. Yakıt sıkıntısı uyarısı yapıldığında birçok uzun mesafeli uçuş zaten İngiltere'ye doğru yoldaydı. Bu nedenle mürettebat ilave yakıt alamadı.

Tatil planlarını etkileyebilir

Kaynak, pilotların uzun menzilli uçuşları koruyabilmek ve mevcut yakıtı daha uzun süre kullanabilmek için güzergah üzerindeki havalimanlarında mümkün olduğunca fazla yakıt almaya çalışacağını belirterek şöyle devam etti:

Yakıt sıkıntısı ne kadar uzun sürerse durum o kadar kritik hale gelecek. Özellikle pazartesi gününden itibaren aksama yaşanma ihtimali oldukça yüksek.

Hava yolu ulaşımına ilişkin belirsizlik nedeniyle bazı tatilcilerin yeni seyahat rezervasyonu yapmaktan çekindiği belirtiliyor. Bunun sonucunda son dakika rezervasyonlarında artış yaşandığı ifade ediliyor.
Pazar araştırma şirketi IPSOS'un araştırmasına göre, İngiltere'deki yetişkinlerin yüzde 5'i jet yakıtı sıkıntısı nedeniyle evlerine dönememe endişesiyle tatil planlarını iptal etti. Katılımcıların yüzde 10'u ise benzer bir karar almayı değerlendirdiğini söyledi.
Araştırma ayrıca İngilizlerin dörtte birinin yurt dışı tatili planlamaya devam ettiğini, ancak uçak yerine alternatif ulaşım yöntemlerini değerlendirdiğini ortaya koydu.
Kıdem Tazminatı nasıl hesaplanır? - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
EKONOMİ
SGK duyurdu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
10:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала