https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/londradaki-gatwick-havalimanindan-acil-uyari-yakit-tukeniyor-1107761708.html

Londra'daki Gatwick Havalimanı'ndan acil uyarı: Yakıt tükeniyor

Londra'daki Gatwick Havalimanı'ndan acil uyarı: Yakıt tükeniyor

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin ikinci büyük havalimanı olan Gatwick'in yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya kalabileceği bildirildi.

2026-08-04T12:47+0300

2026-08-04T12:47+0300

2026-08-04T12:47+0300

ekonomi̇

gatwick havalimanı

yakıt

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Gatwick Havalimanı, yoğun yaz tatili sezonunda yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu. İngiltere merkezli The Sun gazetesinin haberine göre havalimanı, pilotlara gönderdiği uyarıda mümkün olduğunca diğer havalimanlarında yakıt ikmali yapmalarını istedi.Yayımlanan bildiride, "Gatwick'te önümüzdeki iki gün boyunca yakıt sıkıntısı yaşanacak. Lütfen kalkış yaptığınız havalimanlarında mümkün olan en yüksek miktarda yakıt alın" ifadelerine yer verildi.Bir diğer "acil durum" uyarısında ise havayolu şirketlerinin, "Gatwick yakıt tedarikinde yaşanabilecek olası aksamalara" karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtildi.En çok uzun mesafeli uçuşlar etkilenebilirHabere göre yakıt sıkıntısından en fazla uzun mesafeli uçuşların etkilenmesi bekleniyor. Pilotların, uçakların ağırlık limitlerini aşmadan yurt dışındaki havalimanlarında mümkün olduğunca fazla yakıt almaya çalışacağı ifade edildi.Konuya yakın bir kaynak The Sun'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:Tatil planlarını etkileyebilirKaynak, pilotların uzun menzilli uçuşları koruyabilmek ve mevcut yakıtı daha uzun süre kullanabilmek için güzergah üzerindeki havalimanlarında mümkün olduğunca fazla yakıt almaya çalışacağını belirterek şöyle devam etti:Hava yolu ulaşımına ilişkin belirsizlik nedeniyle bazı tatilcilerin yeni seyahat rezervasyonu yapmaktan çekindiği belirtiliyor. Bunun sonucunda son dakika rezervasyonlarında artış yaşandığı ifade ediliyor.Pazar araştırma şirketi IPSOS'un araştırmasına göre, İngiltere'deki yetişkinlerin yüzde 5'i jet yakıtı sıkıntısı nedeniyle evlerine dönememe endişesiyle tatil planlarını iptal etti. Katılımcıların yüzde 10'u ise benzer bir karar almayı değerlendirdiğini söyledi.Araştırma ayrıca İngilizlerin dörtte birinin yurt dışı tatili planlamaya devam ettiğini, ancak uçak yerine alternatif ulaşım yöntemlerini değerlendirdiğini ortaya koydu.

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gatwick havalimanı, yakıt