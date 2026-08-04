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Kuzey Kore'den ABD'nin siber tehdit uyarısına sert tepki
Kuzey Kore'den ABD'nin siber tehdit uyarısına sert tepki
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore, ABD'nin Pyongyang kaynaklı olduğu öne sürülen siber tehdit uyarısını reddederek, açıklamaların ülkenin itibarını zedelemeye yönelik siyasi... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Pyongyang'dan kaynaklandığını iddia ettiği siber tehdit uyarısını kesin bir dille reddetti. Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığı açıklamada, ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Dışişleri Bakanlığı ve bazı müttefikleriyle birlikte yayımladığı ortak uyarının gerçek dışı iddialara dayandığını ve 'Kuzey Kore'den kaynaklanan siber tehdit' söylemini kullanarak ülkenin itibarını zedelemeye çalıştığını belirterek, bunun alışılmış bir siyasi propaganda yöntemi olduğunu ifade etti.'Savaş hazırlıklarının bir parçası'Bakanlık açıklamasında, siber alanın çatışma ve gizli mücadele ortamına dönüşmesinden ABD'nin sorumlu olduğu ifade edildi. ABD ve müttefiklerinin askeri tatbikatlar sırasında yürüttüğü siber faaliyetlerin ise savaş hazırlıklarının bir parçası olduğu iddia edildi.Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Washington'un diğer ülkelerden kaynaklandığını öne sürdüğü siber tehdit iddialarını 'tamamen saçmalık' olarak nitelendirirken, bu söylemin egemen devletlere yönelik yasa dışı baskı politikalarını meşrulaştırmak için kullanıldığı uyarısında bulunuldu.
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abd, kore merkezi haber ajansı (kcna)
abd, kore merkezi haber ajansı (kcna)

Kuzey Kore'den ABD'nin siber tehdit uyarısına sert tepki

02:35 04.08.2026
© Sputnik / Кирилл КаллиниковKuzey Kore
Kuzey Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Kuzey Kore, ABD'nin Pyongyang kaynaklı olduğu öne sürülen siber tehdit uyarısını reddederek, açıklamaların ülkenin itibarını zedelemeye yönelik siyasi propaganda olduğunu ifade etti.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Pyongyang'dan kaynaklandığını iddia ettiği siber tehdit uyarısını kesin bir dille reddetti.
Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığı açıklamada, ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Dışişleri Bakanlığı ve bazı müttefikleriyle birlikte yayımladığı ortak uyarının gerçek dışı iddialara dayandığını ve 'Kuzey Kore'den kaynaklanan siber tehdit' söylemini kullanarak ülkenin itibarını zedelemeye çalıştığını belirterek, bunun alışılmış bir siyasi propaganda yöntemi olduğunu ifade etti.

'Savaş hazırlıklarının bir parçası'

Bakanlık açıklamasında, siber alanın çatışma ve gizli mücadele ortamına dönüşmesinden ABD'nin sorumlu olduğu ifade edildi. ABD ve müttefiklerinin askeri tatbikatlar sırasında yürüttüğü siber faaliyetlerin ise savaş hazırlıklarının bir parçası olduğu iddia edildi.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Washington'un diğer ülkelerden kaynaklandığını öne sürdüğü siber tehdit iddialarını 'tamamen saçmalık' olarak nitelendirirken, bu söylemin egemen devletlere yönelik yasa dışı baskı politikalarını meşrulaştırmak için kullanıldığı uyarısında bulunuldu.
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