https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/25-eyaletten-trump-yonetimine-dava-hukuka-aykiri-1107749376.html

25 eyaletten Trump yönetimine dava: 'Hukuka aykırı'

25 eyaletten Trump yönetimine dava: 'Hukuka aykırı'

Sputnik Türkiye

ABD'de 25 eyalet, Trump yönetiminin 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere yönelik yeni gümrük tarifelerinin yasal dayanağının bulunmadığına dair dava... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T01:34+0300

2026-08-04T01:34+0300

2026-08-04T01:34+0300

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donald trump

trump gümrük vergileri listesi

trump ek gümrük vergileri

trump gümrük vergileri

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ABD'de 25 eyalet, Başkan Donald Trump yönetiminin geçen ay açıkladığı yeni gümrük tarifelerine karşı ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı.California Başsavcısı Rob Bonta, Arizona Başsavcısı Kris Mayes ve Oregon Başsavcısı Dan Rayfield öncülüğünde açılan davada, söz konusu tarifelerin gerçek bir hukuki gerekçeye dayanmadığı, zorla çalıştırma uygulamalarını önleme amacı taşımadığı ve daha önce mahkemeler tarafından hukuka aykırı bulunan tarifelerin farklı bir yöntemle yeniden yürürlüğe konulmaya çalışıldığı savunuldu.Eyaletler, mahkemeden tarife kararının hukuka aykırı ilan edilmesini, uygulamanın durdurulmasını ve bu kapsamda tahsil edilen gümrük vergilerinin iade edilmesini istedi.Davaya Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington ve Wisconsin eyaletleri katılırken, Kentucky ve Pennsylvania valileri de koalisyona destek verdi.Neler olmuştu?ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), 23 Temmuz'da, zorla çalıştırma yoluyla üretilen ürünlerin ithalatının engellenmesinde yetersiz kalındığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucunda 60 ticaret ortağından yapılan ithalata yüzde 10 ile yüzde 12.5 arasında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.Trump yönetiminin son tarife kararı, ABD Yüksek Mahkemesi'nin, Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası (IEEPA) kapsamında uygulanan tarifeleri hukuka aykırı bulmasının ardından yürürlüğe alınan 150 günlük geçici küresel tarife uygulamasının sona ermesine bir gün kala açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/trump-iranla-su-anda-gorusuyoruz-1107747266.html

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abd, donald trump, trump gümrük vergileri listesi, trump ek gümrük vergileri, trump gümrük vergileri