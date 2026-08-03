Petro'dan Netanyahu'ya: Gazze'ye atılan füzelerin parasını ödedikleri parayla, Avrupa'yı yok etmek istiyorlar
14:04 03.08.2026 (güncellendi: 14:06 03.08.2026)
© Marcos MorenoFas'tan İspanya'ya geçen göçmenler
© Marcos Moreno
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Sebte'deki düzensiz göç krizi üzerinden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu suçlayarak "Filistin'in özgürlüğünü elinden aldıkları aynı parayla, şimdi de Avrupa'nın demokratik ilerici yapısını yok etmek istiyorlar" dedi.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'ya Sebte'deki düzensiz göç girişimleriyle ilgili suçlamalarda bulundu.
Petro, şunları kaydetti:
Faslıların Ceuta'ya yönelik sivil istilası, Franco'nun özgürlükçü cumhuriyeti devirmek ve İspanya'ya yeniden girmek için kadim Kurtuba Halifeliği'nin torunlarıyla yaptığı ittifakı taklit etmektedir. Fas halkı gözünü İspanya'dan ayırmalı ve dünyada firari bir soykırımcı olan Netanyahu'nun emellerine teslim edilmiş olan Fas'ın kendi gücüne odaklanmalıdır. İspanya kanla yazılmış tarihini hatırlamalıdır; İspanyol halkını faşizme sürüklemek istiyorlar ve İspanyol halkı 'Geçit yok!' demelidir, Arap medeniyeti de 'Geçit yok!' demelidir.
Avrupa ve Arap halklarına İsrail'in Gazze'deki saldırılarını hatırlatan Petro, "Bebekleri, kadınları ve yaşlıları öldürmek için Gazze'ye atılan füzelerin parasını ödedikleri, Filistin'in özgürlüğünü elinden aldıkları aynı parayla, şimdi de Avrupa'nın demokratik ilerici yapısını yok etmek istiyorlar. Filistin'i ve tüm Avrupa'nın demokratik, özgürlükçü özünü, yani Batı kültürünün özünü yok etmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.
© AP Photo / Fernando VergaraGustavo Petro Urrego
Gustavo Petro Urrego
© AP Photo / Fernando Vergara
Kolombiya'da 21 Haziran'da düzenlenen seçimleri hatırlatan Petro, "Kolombiya'daki seçim hilesinin parasını ödeyen de Netanyahu'dur ve bu yüzden beni susturmak istiyorlar. Kolombiya seçimlerindeki dijital müşahitlerin koordinasyonundan, egemen Kolombiya halkının kararları üzerinde algoritmalar vasıtasıyla dayatılan istatistiksel şablonu pazartesiyi beklemeden hemen şimdi ifşa etmelerini talep ediyorum. Şimdi medeniyetler arası diyalog vaktidir ve faşizm durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı.
Fas: 11 göçmen hayatını kaybetti
Fas İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Raşid el-Halefi, yaptığı açıklamada, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprakları olan Sebte (Ceuta) ve Melilla kentlerine açılan geçiş noktalarında son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gelişmelerin bilançosunu paylaşan Halefi, "Sebte kentine doğru hareket eden göçmenlerin gerçek sayısı yaklaşık 40 bin, Melilla kentine doğru hareket edenlerin sayısı ise bin 135 olarak kaydedilmiştir. Melilla'ya ulaşmayı başaran kişilerin tamamı derhal geri gönderilmiştir." ifadelerini kullandı.
Halefi, yaşanan olaylarda Sebte yakınlarındaki kayalık alandan düşen 1 kişinin hayatını kaybettiğini, deniz yoluyla geçiş denemelerinde ise boğulma kaynaklı 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
© AA / Marcos Morenoİspanya-Sebte sınırında göç krizi: Fas'a dönüşler 69 bin 500'e yaklaştı, can kaybı 67 oldu
İspanya-Sebte sınırında göç krizi: Fas'a dönüşler 69 bin 500'e yaklaştı, can kaybı 67 oldu
© AA / Marcos Moreno
Elde edilen verilerin ve yapılan analizlerin olayların anlık veya kendiliğinden gelişmediğini gösterdiğini vurgulayan Halefi, sürecin birden fazla etkenin bir araya gelmesiyle tetiklendiğini ifade etti.
Halefi, olayların arkasındaki temel etkenler arasında dijital alanın kötü niyetli kullanımı ve dezenformasyon, insan kaçakçılığı çetelerinin aktif rol oynaması ve yasal ile idari verilerin yanlış yorumlanarak Avrupa bölgesine kolayca ve hukuki yaptırım olmaksızın girilebileceği algısının oluşturulmasını gösterdi.
İspanya: 88 kişi hayatını kaybetti
İspanyol yetkililer, Sebte'ye yönelik son kitlesel düzensiz göç girişiminde en az 88 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ancak Sebte Hükümet Temsilcisi Miguel Angel Perez Triano, gazetecilerin can kaybına ilişkin sorusu üzerine, "Elimizdeki son rakam 72" ifadelerini kullandı.
Triano, daha önce paylaşılan bilançoda 67 kişinin öldüğünün açıklandığını belirtirken, İspanyol makamlarının olayın bilançosuna ilişkin güncel verileri paylaşmayı sürdürdüğünü söyledi.