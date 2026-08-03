https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/petrodan-netanyahuya-gazzeye-atilan-fuzelerin-parasini-odedikleri-parayla-avrupayi-yok-etmek-1107737989.html

Petro'dan Netanyahu'ya: Gazze'ye atılan füzelerin parasını ödedikleri parayla, Avrupa'yı yok etmek istiyorlar

Petro'dan Netanyahu'ya: Gazze'ye atılan füzelerin parasını ödedikleri parayla, Avrupa'yı yok etmek istiyorlar

Sputnik Türkiye

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Sebte'deki düzensiz göç krizi üzerinden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu suçlayarak "Filistin'in özgürlüğünü... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T14:04+0300

2026-08-03T14:04+0300

2026-08-03T14:06+0300

dünya

fas

ceuta

göçmen

can kaybı

gustavo petro

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'ya Sebte'deki düzensiz göç girişimleriyle ilgili suçlamalarda bulundu.Petro, şunları kaydetti:Avrupa ve Arap halklarına İsrail'in Gazze'deki saldırılarını hatırlatan Petro, "Bebekleri, kadınları ve yaşlıları öldürmek için Gazze'ye atılan füzelerin parasını ödedikleri, Filistin'in özgürlüğünü elinden aldıkları aynı parayla, şimdi de Avrupa'nın demokratik ilerici yapısını yok etmek istiyorlar. Filistin'i ve tüm Avrupa'nın demokratik, özgürlükçü özünü, yani Batı kültürünün özünü yok etmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.Fas: 11 göçmen hayatını kaybettiFas İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Raşid el-Halefi, yaptığı açıklamada, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprakları olan Sebte (Ceuta) ve Melilla kentlerine açılan geçiş noktalarında son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Halefi, yaşanan olaylarda Sebte yakınlarındaki kayalık alandan düşen 1 kişinin hayatını kaybettiğini, deniz yoluyla geçiş denemelerinde ise boğulma kaynaklı 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.Elde edilen verilerin ve yapılan analizlerin olayların anlık veya kendiliğinden gelişmediğini gösterdiğini vurgulayan Halefi, sürecin birden fazla etkenin bir araya gelmesiyle tetiklendiğini ifade etti.Halefi, olayların arkasındaki temel etkenler arasında dijital alanın kötü niyetli kullanımı ve dezenformasyon, insan kaçakçılığı çetelerinin aktif rol oynaması ve yasal ile idari verilerin yanlış yorumlanarak Avrupa bölgesine kolayca ve hukuki yaptırım olmaksızın girilebileceği algısının oluşturulmasını gösterdi.İspanya: 88 kişi hayatını kaybettiİspanyol yetkililer, Sebte'ye yönelik son kitlesel düzensiz göç girişiminde en az 88 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Ancak Sebte Hükümet Temsilcisi Miguel Angel Perez Triano, gazetecilerin can kaybına ilişkin sorusu üzerine, "Elimizdeki son rakam 72" ifadelerini kullandı. Triano, daha önce paylaşılan bilançoda 67 kişinin öldüğünün açıklandığını belirtirken, İspanyol makamlarının olayın bilançosuna ilişkin güncel verileri paylaşmayı sürdürdüğünü söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/irandan-ukraynaya-hazar-denizi-tepkisi-saldirinin-kasitli-olduguna-dair-kanitlarimiz-var-1107734560.html

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fas, ceuta, göçmen, can kaybı, gustavo petro, benyamin netanyahu