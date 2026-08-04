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Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 04.08.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
kızılırmak deltası kuş cenneti
yangın
yangın söndürme
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Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin yer aldığı Yeşilyazı ile Altınova mahalleleri sınırları içerisindeki sazlık alanda yangın çıktı.İhbar üzerine, bölgeye Bafra İtfaiye Bölge Grup Amirliği, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kızılırmak Deltası Bölge Başkanlığı ekipleri sevk edildi.Arazi şartlarının olumsuzluğu nedeniyle itfaiye araçlarının girmekte zorlandığı yangın alanına Bafra Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerle müdahale edildi.Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 20 dönümlük sazlık alan zarar gördü.Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/buyukcekmecede-toprak-kaymasi-mahsur-kalanlar-oldugu-bildiriliyor-1107746938.html
türki̇ye
kızılırmak deltası kuş cenneti
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kızılırmak deltası kuş cenneti, yangın, yangın söndürme
kızılırmak deltası kuş cenneti, yangın, yangın söndürme

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

00:55 04.08.2026 (güncellendi: 00:56 04.08.2026)
© AA / Emre DilekSamsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© AA / Emre Dilek
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Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin yer aldığı Yeşilyazı ile Altınova mahalleleri sınırları içerisindeki sazlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Bafra İtfaiye Bölge Grup Amirliği, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kızılırmak Deltası Bölge Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Arazi şartlarının olumsuzluğu nedeniyle itfaiye araçlarının girmekte zorlandığı yangın alanına Bafra Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerle müdahale edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 20 dönümlük sazlık alan zarar gördü.
Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.
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