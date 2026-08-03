https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/buyukcekmecede-toprak-kaymasi-mahsur-kalanlar-oldugu-bildiriliyor-1107746938.html
Büyükçekmece'de toprak kayması: Mahsur kalanlar olduğu bildiriliyor
Büyükçekmece'de toprak kayması: Mahsur kalanlar olduğu bildiriliyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükçekmece'de yol kenarındaki yeşillik alanda toprak kayması meydana geldi. Ekipler müdahale ettiği bölgede mahsur kalanlar olduğu belirtiliyor. 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T20:15+0300
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Büyükçekmece'de Mimarsinan Mahallesi'nde yol kenarındaki yeşillik alanda henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı.Toprak altında kalan olup olmadığının belirlenmesi amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, eğitimli arama köpekleri ve iş makineleriyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/kocaelideki-kozmetik-fabrikasi-yanginina-iliskin-7-sanik-hakkinda-dava-acildi-7-kisi-hayatini-1107745362.html
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türkiye, son dakika, büyükçekmece, toprak kayması
türkiye, son dakika, büyükçekmece, toprak kayması
Büyükçekmece'de toprak kayması: Mahsur kalanlar olduğu bildiriliyor
20:15 03.08.2026 (güncellendi: 20:19 03.08.2026)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Büyükçekmece'de yol kenarındaki yeşillik alanda toprak kayması meydana geldi. Ekipler müdahale ettiği bölgede mahsur kalanlar olduğu belirtiliyor.
Büyükçekmece'de Mimarsinan Mahallesi'nde yol kenarındaki yeşillik alanda henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı.
Toprak altında kalan olup olmadığının belirlenmesi amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Ekipler, eğitimli arama köpekleri ve iş makineleriyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.