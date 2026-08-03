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Büyükçekmece'de toprak kayması: Mahsur kalanlar olduğu bildiriliyor
Büyükçekmece'de toprak kayması: Mahsur kalanlar olduğu bildiriliyor
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İstanbul Büyükçekmece'de yol kenarındaki yeşillik alanda toprak kayması meydana geldi. Ekipler müdahale ettiği bölgede mahsur kalanlar olduğu belirtiliyor. 03.08.2026, Sputnik Türkiye
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Büyükçekmece'de Mimarsinan Mahallesi'nde yol kenarındaki yeşillik alanda henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı.Toprak altında kalan olup olmadığının belirlenmesi amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, eğitimli arama köpekleri ve iş makineleriyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
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türkiye, son dakika, büyükçekmece, toprak kayması
türkiye, son dakika, büyükçekmece, toprak kayması

Büyükçekmece'de toprak kayması: Mahsur kalanlar olduğu bildiriliyor

20:15 03.08.2026 (güncellendi: 20:19 03.08.2026)
© AA / Fatih Çağlar DemirbaşBüyükçekmece'de yol kenarındaki yeşillik alanda meydana gelen toprak kaymasına ekipler müdahale ediyor
Büyükçekmece'de yol kenarındaki yeşillik alanda meydana gelen toprak kaymasına ekipler müdahale ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© AA / Fatih Çağlar Demirbaş
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul Büyükçekmece'de yol kenarındaki yeşillik alanda toprak kayması meydana geldi. Ekipler müdahale ettiği bölgede mahsur kalanlar olduğu belirtiliyor.
Büyükçekmece'de Mimarsinan Mahallesi'nde yol kenarındaki yeşillik alanda henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı.
Toprak altında kalan olup olmadığının belirlenmesi amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Ekipler, eğitimli arama köpekleri ve iş makineleriyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
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