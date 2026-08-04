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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/kirimda-3d-yazicilar-kullanarak-insansiz-hava-araclari-ureten-bir-kiev-ajani-gozaltina-alindi-1107764896.html
Kırım'da 3D yazıcılar kullanarak insansız hava araçları üreten bir Kiev ajanı gözaltına alındı
Kırım'da 3D yazıcılar kullanarak insansız hava araçları üreten bir Kiev ajanı gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ukraynalıların talimatı ile evinde 3 boyutlu yazıcı kullanarak İHA parçaları üreten bir Kırım sakini FSB tarafından gözaltına alındı. 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T14:16+0300
2026-08-04T14:16+0300
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Ukraynalıların talimatı ile evinde 3 boyutlu yazıcılar kullanarak insansız hava araçları (İHA) parçaları üreten bir Kırım sakininin Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensupları tarafından gözaltına alındığı bildirildi.FSB'nin bildirdiği üzere, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) çalışanı tarafından devşirilen adam ilk başlarda yarımadadaki askeri teçhizatın hareketine ilişkin verileri iletiyordu.Şahıs daha sonra küratörünün talimatıyla, kendi evinde İHA üretimini ve montajını yapmaya başladı. Bazı bileşenleri üretmek için 3 boyutlu yazıcılar kullandı.FSB mensupları tarafından göz altına alınan kişinin evinde yazıcıların yanı sıra 22 İHA ve kullanımını sağlayan uzaktan kumanda cihazları bulundu.Gözaltına alınan şahıs suçunu itiraf etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/fsb-duyurdu-telegram-kurucusu-durov-hakkinda-terore-destek-suclamasiyla-uluslararasi-arama-karari-1107622083.html
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rusya, federal güvenlik servisi, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna güvenlik servisi, sbu, fsb, kiev, kırım, gözaltı
rusya, federal güvenlik servisi, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna güvenlik servisi, sbu, fsb, kiev, kırım, gözaltı

Kırım'da 3D yazıcılar kullanarak insansız hava araçları üreten bir Kiev ajanı gözaltına alındı

14:16 04.08.2026
© Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)Kırım'da 3D yazıcılar kullanarak dron üretiyordu
Kırım'da 3D yazıcılar kullanarak dron üretiyordu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
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Ukraynalıların talimatı ile evinde 3 boyutlu yazıcı kullanarak İHA parçaları üreten bir Kırım sakini FSB tarafından gözaltına alındı.
Ukraynalıların talimatı ile evinde 3 boyutlu yazıcılar kullanarak insansız hava araçları (İHA) parçaları üreten bir Kırım sakininin Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensupları tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
FSB'nin bildirdiği üzere, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) çalışanı tarafından devşirilen adam ilk başlarda yarımadadaki askeri teçhizatın hareketine ilişkin verileri iletiyordu.
Şahıs daha sonra küratörünün talimatıyla, kendi evinde İHA üretimini ve montajını yapmaya başladı. Bazı bileşenleri üretmek için 3 boyutlu yazıcılar kullandı.
FSB mensupları tarafından göz altına alınan kişinin evinde yazıcıların yanı sıra 22 İHA ve kullanımını sağlayan uzaktan kumanda cihazları bulundu.
Gözaltına alınan şahıs suçunu itiraf etti.
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