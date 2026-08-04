https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/kirimda-3d-yazicilar-kullanarak-insansiz-hava-araclari-ureten-bir-kiev-ajani-gozaltina-alindi-1107764896.html

Kırım'da 3D yazıcılar kullanarak insansız hava araçları üreten bir Kiev ajanı gözaltına alındı

Kırım'da 3D yazıcılar kullanarak insansız hava araçları üreten bir Kiev ajanı gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Ukraynalıların talimatı ile evinde 3 boyutlu yazıcı kullanarak İHA parçaları üreten bir Kırım sakini FSB tarafından gözaltına alındı. 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T14:16+0300

2026-08-04T14:16+0300

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Ukraynalıların talimatı ile evinde 3 boyutlu yazıcılar kullanarak insansız hava araçları (İHA) parçaları üreten bir Kırım sakininin Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensupları tarafından gözaltına alındığı bildirildi.FSB'nin bildirdiği üzere, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) çalışanı tarafından devşirilen adam ilk başlarda yarımadadaki askeri teçhizatın hareketine ilişkin verileri iletiyordu.Şahıs daha sonra küratörünün talimatıyla, kendi evinde İHA üretimini ve montajını yapmaya başladı. Bazı bileşenleri üretmek için 3 boyutlu yazıcılar kullandı.FSB mensupları tarafından göz altına alınan kişinin evinde yazıcıların yanı sıra 22 İHA ve kullanımını sağlayan uzaktan kumanda cihazları bulundu.Gözaltına alınan şahıs suçunu itiraf etti.

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