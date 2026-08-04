https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/katar-abd-iran-geriliminin-dusurulmesi-ve-hurmuz-bogazinin-yeniden-acilmasi-icin-diplomatik-1107767607.html

Katar: ABD-İran geriliminin düşürülmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için diplomatik temaslar sürüyor

Katar: ABD-İran geriliminin düşürülmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için diplomatik temaslar sürüyor

Sputnik Türkiye

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD ile İran arasındaki gerilimin düşürülmesi için diplomatik temasların sürdüğünü belirterek önceliklerinin... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T15:14+0300

2026-08-04T15:14+0300

2026-08-04T15:14+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

hürmüz boğazı

katar

abd

i̇srail

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Katar, ABD ile İran arasında devam eden gerilimin düşürülmesi amacıyla diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü belirterek, önceliklerinin gerilimin sona erdirilmesi, tarafların yeniden müzakere masasına dönmesi ve Hürmüz Boğazı'nın serbest deniz trafiğine yeniden açılması olduğunu açıkladı.Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha'da düzenlediği basın toplantısında ABD-İran gerilimi, bölgedeki son gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Ensari, "Bölgede gerilimin durdurulması için taraflarla yürüttüğümüz diplomatik çabalar sürüyor. Önceliğimiz gerilimi bir an önce durdurmak, diplomasi masasına geri dönmek ve Hürmüz Boğazı'nın eskiden olduğu gibi sorunsuz şekilde serbest geçişlere yeniden açılması" dedi.'Henüz anlaşma yok'Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin henüz bir anlaşmaya varılmadığını belirten Ensari, çözüm için yoğun diplomatik temasların sürdüğünü ve taraflar arasında anlaşma taslaklarının karşılıklı olarak paylaşıldığını söyledi.Katar'ın arabulucu olarak İran ile ABD'yi yeniden müzakere masasına döndürmeyi hedeflediğini ifade eden Ensari, "Şu an için herhangi bir anlaşma yok. Öncelikli hedefimiz diplomatik sürece dönüşü sağlamak" diye konuştu.Ensari ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin düzenlemelerin bölgedeki tüm ülkelerin katılımıyla yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, Katar'ın boğazın eski işleyişine dönmesini destekleyen tutumunun değişmediğini kaydetti.Gazze ateşkesine ilişkin açıklamalarGazze'deki ateşkes sürecine de değinen Ensari, arabulucu ülkeler Katar, Mısır ve Türkiye'nin ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.Ensari, İsrail'in Gazze'deki son ihlallerinin ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engellemeyi amaçladığını öne sürerek, uluslararası toplumun hangi tarafın anlaşmanın uygulanmasını engellediğini gördüğünü ifade etti.Hamas'ın anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini savunan Ensari, uluslararası topluma İsrail'in de yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Gazze Şeridi'nden çekilmesi için Tel Aviv yönetimine baskı yapılması çağrısında bulundu.Katar, Türkiye ve Mısır'ın ortak arabuluculuk çabalarını sürdürdüğünü belirten Ensari, Gazze'de özellikle sağlık tesislerini hedef alan saldırılar ile kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu sivil kayıplara yol açan ihlalleri kınadıklarını ifade etti.Ensari ayrıca, İsrail'in son askeri tırmanışının ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının uygulanmasını engellemeye yönelik bir girişim olduğunu ileri sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/turkiye-katar-ve-misirdan-ortak-gazze-aciklamasi-israilin-ihlalleri-kinandi-1107749761.html

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