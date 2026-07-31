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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/italya-fastan-gelen-gocmenlerin-ardindan-ispanya-ile-schengen-serbest-seyahat-anlasmasini-askiya-1107694836.html
İtalya, Fas'tan gelen göçmenlerin ardından İspanya ile Schengen serbest seyahat anlaşmasını askıya aldı
İtalya, Fas'tan gelen göçmenlerin ardından İspanya ile Schengen serbest seyahat anlaşmasını askıya aldı
Sputnik Türkiye
İtalya, komşu Fas'tan İspanya'nın Ceuta yerleşim bölgesine gelen kitlesel göçmen akınına yanıt olarak, İspanya ile AB'nin sınır ötesi Schengen anlaşmasını... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
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İspanya ile kara sınırı bulunmuyor. Ancak bu önlem iki ülke arasında uçak veya gemiyle seyahat eden kişileri etkileyecek. İtalya İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Paris ile Fransa-İtalya kara sınırı boyunca kontrolleri güçlendirme konusunda da anlaştıklarını belirtti.49 bin göçmen sınırı geçtiİspanya İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, tahminlerine göre son 24 saat içinde Fas'tan deniz ve kara yoluyla Kuzey Afrika'daki Ceuta yerleşim bölgesine yaklaşık 49 bin göçmenin geçtiğini belirtmişti.57 göçmen öldüYerel basındaki haberlere göre, Ceuta'ya geçme girişiminde bulunan düzensiz göçmenlerden 57'si yaşamını yitirdi.Ne olmuştu? Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz Perşembe günü müdahalede bulunulmuştu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti. İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/yuzlerce-yasa-disi-gocmenin-girisinden-sonra-italya-ve-ispanya-arasinda-schengen-ispanyaya-1107675147.html
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İtalya, Fas'tan gelen göçmenlerin ardından İspanya ile Schengen serbest seyahat anlaşmasını askıya aldı

19:21 31.07.2026 (güncellendi: 19:55 31.07.2026)
© AA / Marcos MorenoFas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı
Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© AA / Marcos Moreno
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İtalya, komşu Fas'tan İspanya'nın Ceuta yerleşim bölgesine gelen kitlesel göçmen akınına yanıt olarak, İspanya ile AB'nin sınır ötesi Schengen anlaşmasını askıya aldığını duyurdu. İspanya ise göç akınında ölü sayısının 57'ye yükseldiğini açıkladı.
İspanya ile kara sınırı bulunmuyor. Ancak bu önlem iki ülke arasında uçak veya gemiyle seyahat eden kişileri etkileyecek.
İtalya İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Paris ile Fransa-İtalya kara sınırı boyunca kontrolleri güçlendirme konusunda da anlaştıklarını belirtti.

49 bin göçmen sınırı geçti

İspanya İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, tahminlerine göre son 24 saat içinde Fas'tan deniz ve kara yoluyla Kuzey Afrika'daki Ceuta yerleşim bölgesine yaklaşık 49 bin göçmenin geçtiğini belirtmişti.
© Sputnikİspanya'nın Seuta anklavına göçmen akını
İspanya'nın Seuta anklavına göçmen akını - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
İspanya'nın Seuta anklavına göçmen akını
© Sputnik

57 göçmen öldü

Yerel basındaki haberlere göre, Ceuta'ya geçme girişiminde bulunan düzensiz göçmenlerden 57'si yaşamını yitirdi.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz Perşembe günü müdahalede bulunulmuştu.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.
İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.
Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
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İspanya'nın Ceuta sınırında göç alarmı: 49 bin yasa dışı göçmen sınırı geçti, İspanya bölgeye asker gönderdi
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