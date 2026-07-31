İtalya, Fas'tan gelen göçmenlerin ardından İspanya ile Schengen serbest seyahat anlaşmasını askıya aldı
19:21 31.07.2026 (güncellendi: 19:55 31.07.2026)
© AA / Marcos MorenoFas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı
© AA / Marcos Moreno
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İtalya, komşu Fas'tan İspanya'nın Ceuta yerleşim bölgesine gelen kitlesel göçmen akınına yanıt olarak, İspanya ile AB'nin sınır ötesi Schengen anlaşmasını askıya aldığını duyurdu. İspanya ise göç akınında ölü sayısının 57'ye yükseldiğini açıkladı.
İspanya ile kara sınırı bulunmuyor. Ancak bu önlem iki ülke arasında uçak veya gemiyle seyahat eden kişileri etkileyecek.
İtalya İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Paris ile Fransa-İtalya kara sınırı boyunca kontrolleri güçlendirme konusunda da anlaştıklarını belirtti.
🔴Fas'tan yüzerek gelen yüzlerce yasa dışı göçmen, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 31, 2026
🇪🇸🇮🇹🇪🇺Yasa dışı göçmenlerin girişinden sonra İtalya ve İspanya arasında 'Schengen İspanya'ya kapatılsın' krizi başladı
🪖İspanya, Cebelitarık bölgesindeki Ceuta'ya… pic.twitter.com/a5Wl3II8DP
49 bin göçmen sınırı geçti
İspanya İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, tahminlerine göre son 24 saat içinde Fas'tan deniz ve kara yoluyla Kuzey Afrika'daki Ceuta yerleşim bölgesine yaklaşık 49 bin göçmenin geçtiğini belirtmişti.
© Sputnikİspanya'nın Seuta anklavına göçmen akını
İspanya'nın Seuta anklavına göçmen akını
© Sputnik
57 göçmen öldü
Yerel basındaki haberlere göre, Ceuta'ya geçme girişiminde bulunan düzensiz göçmenlerden 57'si yaşamını yitirdi.
Ne olmuştu?
Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz Perşembe günü müdahalede bulunulmuştu.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.
İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.