https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/italya-fastan-gelen-gocmenlerin-ardindan-ispanya-ile-schengen-serbest-seyahat-anlasmasini-askiya-1107694836.html

İtalya, Fas'tan gelen göçmenlerin ardından İspanya ile Schengen serbest seyahat anlaşmasını askıya aldı

İtalya, Fas'tan gelen göçmenlerin ardından İspanya ile Schengen serbest seyahat anlaşmasını askıya aldı

Sputnik Türkiye

İtalya, komşu Fas'tan İspanya'nın Ceuta yerleşim bölgesine gelen kitlesel göçmen akınına yanıt olarak, İspanya ile AB'nin sınır ötesi Schengen anlaşmasını... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T19:21+0300

2026-07-31T19:21+0300

2026-07-31T19:55+0300

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İspanya ile kara sınırı bulunmuyor. Ancak bu önlem iki ülke arasında uçak veya gemiyle seyahat eden kişileri etkileyecek. İtalya İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Paris ile Fransa-İtalya kara sınırı boyunca kontrolleri güçlendirme konusunda da anlaştıklarını belirtti.49 bin göçmen sınırı geçtiİspanya İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, tahminlerine göre son 24 saat içinde Fas'tan deniz ve kara yoluyla Kuzey Afrika'daki Ceuta yerleşim bölgesine yaklaşık 49 bin göçmenin geçtiğini belirtmişti.57 göçmen öldüYerel basındaki haberlere göre, Ceuta'ya geçme girişiminde bulunan düzensiz göçmenlerden 57'si yaşamını yitirdi.Ne olmuştu? Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz Perşembe günü müdahalede bulunulmuştu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti. İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/yuzlerce-yasa-disi-gocmenin-girisinden-sonra-italya-ve-ispanya-arasinda-schengen-ispanyaya-1107675147.html

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