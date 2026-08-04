https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/istanbul-valiliginden-dolandiricilik-uyarisi--sikayet-etmeniz-ve-guvenlik-birimlerine-bildirmeniz-1107777110.html

İstanbul Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı: 'Şikayet etmeniz ve güvenlik birimlerine bildirmeniz önemle rica olunur'

İstanbul Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı: 'Şikayet etmeniz ve güvenlik birimlerine bildirmeniz önemle rica olunur'

Sputnik Türkiye

İstanbul Valisi Gül'ün yer aldığı sahte sosyal medya paylaşımlarına karşı valilikten uyarı geldi. 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T23:11+0300

2026-08-04T23:11+0300

2026-08-04T23:12+0300

türki̇ye

i̇stanbul valiliği

dolandırıcılık

davut gül

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İstanbul Valiliği, Vali Davut Gül'ün adı ve fotoğrafları kullanılarak açılan sahte sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu.Valiliğin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:Paylaşımda, İstanbul Valiliği ve Vali Davut Gül'ün resmi sosyal medya hesaplarına yer verilerek, "Bu hesaplar dışında yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz. Sahte hesapları ilgili sosyal medya platformlarına şikayet etmeniz ve gerekli durumlarda güvenlik birimlerine bildirmeniz önemle rica olunur" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/aydindaki-orman-yanginina-iliskin-2-supheli-gozaltina-alindi-1107764122.html

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i̇stanbul valiliği, dolandırıcılık, davut gül