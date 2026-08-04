https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/istanbul-valiliginden-dolandiricilik-uyarisi--sikayet-etmeniz-ve-guvenlik-birimlerine-bildirmeniz-1107777110.html
İstanbul Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı: 'Şikayet etmeniz ve güvenlik birimlerine bildirmeniz önemle rica olunur'
İstanbul Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı: 'Şikayet etmeniz ve güvenlik birimlerine bildirmeniz önemle rica olunur'
Sputnik Türkiye
İstanbul Valisi Gül'ün yer aldığı sahte sosyal medya paylaşımlarına karşı valilikten uyarı geldi. 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T23:11+0300
2026-08-04T23:11+0300
2026-08-04T23:12+0300
türki̇ye
i̇stanbul valiliği
dolandırıcılık
davut gül
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İstanbul Valiliği, Vali Davut Gül'ün adı ve fotoğrafları kullanılarak açılan sahte sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu.Valiliğin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:Paylaşımda, İstanbul Valiliği ve Vali Davut Gül'ün resmi sosyal medya hesaplarına yer verilerek, "Bu hesaplar dışında yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz. Sahte hesapları ilgili sosyal medya platformlarına şikayet etmeniz ve gerekli durumlarda güvenlik birimlerine bildirmeniz önemle rica olunur" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/aydindaki-orman-yanginina-iliskin-2-supheli-gozaltina-alindi-1107764122.html
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i̇stanbul valiliği, dolandırıcılık, davut gül
i̇stanbul valiliği, dolandırıcılık, davut gül
İstanbul Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı: 'Şikayet etmeniz ve güvenlik birimlerine bildirmeniz önemle rica olunur'
23:11 04.08.2026 (güncellendi: 23:12 04.08.2026)
İstanbul Valisi Gül'ün yer aldığı sahte sosyal medya paylaşımlarına karşı valilikten uyarı geldi.
İstanbul Valiliği, Vali Davut Gül'ün adı ve fotoğrafları kullanılarak açılan sahte sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu.
Valiliğin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
Dolandırıcılık amacıyla İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'ün adı ve fotoğrafları kullanılarak açılan sahte sosyal medya hesaplarına itibar etmeyiniz. Valimiz adına yapılan bağış, yardım, para talebi veya benzeri içerikli paylaşımlar ve mesajlar gerçeği yansıtmamaktadır."
Paylaşımda, İstanbul Valiliği ve Vali Davut Gül'ün resmi sosyal medya hesaplarına yer verilerek, "Bu hesaplar dışında yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz. Sahte hesapları ilgili sosyal medya platformlarına şikayet etmeniz ve gerekli durumlarda güvenlik birimlerine bildirmeniz önemle rica olunur" denildi.