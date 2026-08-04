https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/aydindaki-orman-yanginina-iliskin-2-supheli-gozaltina-alindi-1107764122.html

Aydın'daki orman yangınına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'daki orman yangınına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da başlayıp 2 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T13:59+0300

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Aydın Valisi Osman Varol, valilikte düzenlediği temmuz ayı asayiş ve güvenlik toplantısında, Çine ilçesinde meydana gelen orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.30 Temmuz'da başlayan ve 2 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili adli sürecin başlatıldığını belirten Varol, soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.'İki kişi gözaltına alındı'Gazetecilerin yangına ilişkin sorularını yanıtlayan Varol, şu ifadeleri kullandı:"Bu konuda bir adli süreç başladı. Yangının oluşumuna sebebiyet veren iki kişi biraz önce gözaltına alındılar jandarmamız tarafından. Adli bir süreç olduğu için detaylarını sonradan aktarma imkanımız olacak."Vali Varol: Büyük bir ihmal de varYangının çıkış nedenine ilişkin hazırlanan bilirkişi raporlarına da değinen Varol, olayla ilgili iki bilirkişi raporu bulunduğunu belirtti.Yangının kasıtlı olup olmadığına ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı:"Tam olarak bilinçli olduğunu söyleyemem. Ama büyük bir ihmal de var."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/orman-yanginlari-alevlerle-mucadelede-en-etkili-arac-be-200-1107732732.html

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