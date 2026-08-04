https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/aydindaki-orman-yanginina-iliskin-2-supheli-gozaltina-alindi-1107764122.html
Aydın'daki orman yangınına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı
Aydın'daki orman yangınına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da başlayıp 2 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
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Aydın Valisi Osman Varol, valilikte düzenlediği temmuz ayı asayiş ve güvenlik toplantısında, Çine ilçesinde meydana gelen orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.30 Temmuz'da başlayan ve 2 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili adli sürecin başlatıldığını belirten Varol, soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.'İki kişi gözaltına alındı'Gazetecilerin yangına ilişkin sorularını yanıtlayan Varol, şu ifadeleri kullandı:"Bu konuda bir adli süreç başladı. Yangının oluşumuna sebebiyet veren iki kişi biraz önce gözaltına alındılar jandarmamız tarafından. Adli bir süreç olduğu için detaylarını sonradan aktarma imkanımız olacak."Vali Varol: Büyük bir ihmal de varYangının çıkış nedenine ilişkin hazırlanan bilirkişi raporlarına da değinen Varol, olayla ilgili iki bilirkişi raporu bulunduğunu belirtti.Yangının kasıtlı olup olmadığına ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı:"Tam olarak bilinçli olduğunu söyleyemem. Ama büyük bir ihmal de var."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/orman-yanginlari-alevlerle-mucadelede-en-etkili-arac-be-200-1107732732.html
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aydın, çine, orman yangını, osman varol
aydın, çine, orman yangını, osman varol
Aydın'daki orman yangınına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı
Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da başlayıp 2 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Aydın Valisi Osman Varol, yangına sebebiyet verdikleri değerlendirilen 2 şüphelinin jandarma tarafından gözaltına alındığını açıkladı.
Aydın Valisi Osman Varol, valilikte düzenlediği temmuz ayı asayiş ve güvenlik toplantısında, Çine ilçesinde meydana gelen orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
30 Temmuz'da başlayan ve 2 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili adli sürecin başlatıldığını belirten Varol, soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
'İki kişi gözaltına alındı'
Gazetecilerin yangına ilişkin sorularını yanıtlayan Varol, şu ifadeleri kullandı:
"Bu konuda bir adli süreç başladı. Yangının oluşumuna sebebiyet veren iki kişi biraz önce gözaltına alındılar jandarmamız tarafından. Adli bir süreç olduğu için detaylarını sonradan aktarma imkanımız olacak."
Vali Varol: Büyük bir ihmal de var
Yangının çıkış nedenine ilişkin hazırlanan bilirkişi raporlarına da değinen Varol, olayla ilgili iki bilirkişi raporu bulunduğunu belirtti.
Yangının kasıtlı olup olmadığına ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı:
"Tam olarak bilinçli olduğunu söyleyemem. Ama büyük bir ihmal de var."