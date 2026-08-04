https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/abd-ufo-belgeleri-ikinci-dunya-savasi-foo-fighters-gizemi-1107751838.html

ABD UFO arşivlerini açtı: Savaş uçaklarını takip etmişler

ABD UFO arşivlerini açtı: Savaş uçaklarını takip etmişler

Sputnik Türkiye

ABD'nin gizliliğini kaldırdığı UFO belgeleri İkinci Dünya Savaşı'ndaki sırları açıkladı. Pilotları takip eden gizemli ışıklar ve Foo Fighters olayının tüm detayları!

2026-08-04T07:57+0300

2026-08-04T07:57+0300

2026-08-04T07:57+0300

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ABD resmi makamları, gizliliği kaldırılan tarihi UFO arşivlerini kamuoyunun erişimine açtı. New York Times gazetesi tarafından haberleştirilen ve İkinci Dünya Savaşı dönemine uzanan resmi raporlar, özellikle Nazi Almanyası semalarında yaşanan açıklanamayan hava olaylarını yeniden gündeme taşıdı.Müttefik Devletler (ABD, İngiltere ve Fransa) pilotlarının tuttuğu resmi kayıtlara göre; gökyüzünde beliren parlak ışıklar ve açıklanamayan hava araçları, savaş uçaklarını en yakın mesafeden takip etti. Onlarca yıl boyunca saklanan dosyalar, son yüzyılın en büyük havacılık gizemlerinden birini gözler önüne seriyor.Savaş uçaklarına eşlik eden "foo fighters" gizemiBelgelerdeki en dikkat çekici ayrıntılar, 415. Gece Avcı Filosu pilotlarının 22 Aralık 1944 gecesi tuttuğu raporlarda yer alıyor. Almanya ve Fransa üzerinde devriye atan uçak mürettebatı; yüksek hızla hareket eden, manevra kabiliyeti tam kontrol altında olan ve uçaklara 30 metreye kadar yaklaşan renkli ışık kütleleri gördüklerini bildirdi.Tarihe "Foo Fighters" adıyla geçen bu cisimlerin hiçbir kanat, motor veya klasik itki sistemi taşımadığı vurgulandı. Yer radarlarında hiçbir düşman uçağının görünmediği anlarda yaşanan bu temaslar üzerine Britanya Hava Bakanlığı Mart 1945'te hazırladığı "gizli" raporunda, yaşananların tam bir havacılık muamması olduğunu kayda geçirdi.Alüminyum silindir ve ateş açılan UFO olayıYayımlanan arşiv verilerinde yaklaşık 2 bin 700 metre irtifada gözlemlenen 3,6 metre uzunluğundaki alüminyum silindirik cisim detayları da dikkat çekti. Pilotların ateş açması üzerine şekil değiştirip kırmızı ışık yaymaya başlayan ancak parçalanmayan cisim, dönemin istihbarat raporlarında Alman yapımı uçaksavar silahı olabileceği şüphesiyle incelendi.İstihbarat Notu: Havada uzun süre sabit kalabilen ve bilinen havacılık teknolojilerine aykırı manevralar yapan cisimlerin kökenine dair resmi makamlarca kesin bir kanıt sunulamadı.Naziler "uçan daire" mi geliştirdi? FBI dosyalarındaki gerçekDosyalar arasında 1940'lı ve 1950'li yıllara ait FBI raporları ve istihbarat notları da yer alıyor. Berlin ve Avusturya sınırındaki gizli projelerden bahsedilen bu kayıtlarda, Nazi Almanyası'nın disk biçimli hava araçları ürettiğine dair çeşitli ihbarlar incelendi.Ancak elde edilen veriler, Nazi teknolojisi uçan daireler iddialarını doğrulayacak teknik ve somut bir kanıt ortaya koymuyor. Dosyaların, teknik bir başarıdan ziyade dönemin güvenlik ve istihbarat kurumlarının savaş sonrası süreçte hangi ihbarları ciddiye alıp soruşturduğunu gösterdiği ifade ediliyor.

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