Erdoğan-Avn görüşmesi: Lübnan’ın egemenliğine kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz
18:14 30.07.2026 (güncellendi: 18:35 30.07.2026)
© TCCB / Murat KulaJoseph Avn ve Erdoğan
© TCCB / Murat Kula
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Türkiye'ye gelen Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlü bağlara sahip olduğumuz kardeşe Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz" dedi. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ise "bölgenin şu anda geleceğinin resmedildiği bir yer haline geldiğini" dile getirdi.
Kritik ziyaret sırasında ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden satır başları şöyle:
Sayın Avn ile Lübnan’ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık.
Güçlü bağlara sahip olduğumuz kardeşe Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz.
Malumunuz Lübnan uzun süredir bölgedeki bazı güçlerin çatışmalarının en büyük zararını gören bir ülke.
Bizim Ortadoğu’da en başından beri hedeflediğimiz istikrar ve barış ortamından en fazla fayda görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
Avn’ın diplomatik girişimlerini de yakından takip ediyoruz. Türkiye olarak bu girişimlerde kendilerine nasıl yardımcı olabileceğimizi değerlendirdik.
İkili ilişkilerin nasıl gelişeceğini ele aldık.
'İsrail işgaline karşı diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz'
İsrail'in saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz.
Lübnan’ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan’a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz.
Ayrıca Lübnan ve Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için başarılı olacağına inanıyoruz.
'BM görev gücü çekildikten sonra tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz'
Lübnan’ın güneyinde konuşlu BM Geçici görev gücü UNIFIL’in görev süresini tamamlaması önemli bir nokta.
Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz.
Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz.
Güvenlik bağlamında Lübnan silahlı kuvvetlerine desteğimiz de sürecek. İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026’dan bu yana 4 bin 300’den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti, 1 milyon kişi evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda kaldı.
Burada bir kez daha şahsında Lübnan Cumhurbaşkanı’na başsağlığı diliyorum. Türkiye ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkileri gösteren ülkelerden biri olmuştur.
Avn: Bölge şu anda geleceğin resmedildiği bir yer haline geldi
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Türkiye ile Lübnan arasında köklü ilişkiler bulunduğunu belirterek, "Her iki ülke halkının yararına ve bölgenin istikrarına olacak şekilde işbirliği iradesi mevcut" dedi.
Türkiye ile Lübnan arasında köklü ilişkiler olduğunu belirten Avn, "Aynı zamanda işbirliğini daha da güçlendirmek için her iki ülke halkının yararına ve bölgenin istikrarına olacak şekilde işbirliği iradesi mevcut" ifadesini kullandı.
Bu ziyaretin gerçekten çok önemli bir dönemde gerçekleştiğini vurgulayan Avn, bölgenin şu anda geleceğinin resmedildiği bir yer haline geldiğini dile getirdi.