https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/erdogan-avn-gorusmesi-lubnanin-egemenligine-kuvvetli-destegimizi-surduruyoruz-1107668063.html

Erdoğan-Avn görüşmesi: Lübnan’ın egemenliğine kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz

Erdoğan-Avn görüşmesi: Lübnan’ın egemenliğine kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz

Sputnik Türkiye

Türkiye'ye gelen Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlü bağlara sahip olduğumuz kardeşe Lübnan’ın egemenliği ve toprak... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T18:14+0300

2026-07-30T18:14+0300

2026-07-30T18:35+0300

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Kritik ziyaret sırasında ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden satır başları şöyle: 'İsrail işgaline karşı diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz''BM görev gücü çekildikten sonra tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz'Avn: Bölge şu anda geleceğin resmedildiği bir yer haline geldiLübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Türkiye ile Lübnan arasında köklü ilişkiler bulunduğunu belirterek, "Her iki ülke halkının yararına ve bölgenin istikrarına olacak şekilde işbirliği iradesi mevcut" dedi.Türkiye ile Lübnan arasında köklü ilişkiler olduğunu belirten Avn, "Aynı zamanda işbirliğini daha da güçlendirmek için her iki ülke halkının yararına ve bölgenin istikrarına olacak şekilde işbirliği iradesi mevcut" ifadesini kullandı.Bu ziyaretin gerçekten çok önemli bir dönemde gerçekleştiğini vurgulayan Avn, bölgenin şu anda geleceğinin resmedildiği bir yer haline geldiğini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/israil-basini-muzakereciler-gazzenin-gelecegi-icin-son-yol-haritasi-uzerinde-calisiyor-1107663915.html

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