Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/erdogan-avn-gorusmesi-lubnanin-egemenligine-kuvvetli-destegimizi-surduruyoruz-1107668063.html
Erdoğan-Avn görüşmesi: Lübnan’ın egemenliğine kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz
Erdoğan-Avn görüşmesi: Lübnan’ın egemenliğine kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz
Sputnik Türkiye
Türkiye'ye gelen Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlü bağlara sahip olduğumuz kardeşe Lübnan’ın egemenliği ve toprak... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T18:14+0300
2026-07-30T18:35+0300
dünya
lübnan
türkiye
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1e/1107667387_0:0:2748:1546_1920x0_80_0_0_073596bc5f67b4619cc86ae2700f8ca5.jpg
Kritik ziyaret sırasında ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden satır başları şöyle: 'İsrail işgaline karşı diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz''BM görev gücü çekildikten sonra tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz'Avn: Bölge şu anda geleceğin resmedildiği bir yer haline geldiLübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Türkiye ile Lübnan arasında köklü ilişkiler bulunduğunu belirterek, "Her iki ülke halkının yararına ve bölgenin istikrarına olacak şekilde işbirliği iradesi mevcut" dedi.Türkiye ile Lübnan arasında köklü ilişkiler olduğunu belirten Avn, "Aynı zamanda işbirliğini daha da güçlendirmek için her iki ülke halkının yararına ve bölgenin istikrarına olacak şekilde işbirliği iradesi mevcut" ifadesini kullandı.Bu ziyaretin gerçekten çok önemli bir dönemde gerçekleştiğini vurgulayan Avn, bölgenin şu anda geleceğinin resmedildiği bir yer haline geldiğini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/israil-basini-muzakereciler-gazzenin-gelecegi-icin-son-yol-haritasi-uzerinde-calisiyor-1107663915.html
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1e/1107667387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a2a49dc35b25fabdfef935c712c47a9f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
lübnan, türkiye, haberler
lübnan, türkiye, haberler

Erdoğan-Avn görüşmesi: Lübnan’ın egemenliğine kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz

18:14 30.07.2026 (güncellendi: 18:35 30.07.2026)
© TCCB / Murat KulaJoseph Avn ve Erdoğan
Joseph Avn ve Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© TCCB / Murat Kula
Abone ol
Türkiye'ye gelen Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlü bağlara sahip olduğumuz kardeşe Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz" dedi. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ise "bölgenin şu anda geleceğinin resmedildiği bir yer haline geldiğini" dile getirdi.
Kritik ziyaret sırasında ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden satır başları şöyle:
Sayın Avn ile Lübnan’ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık.
Güçlü bağlara sahip olduğumuz kardeşe Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz.
Malumunuz Lübnan uzun süredir bölgedeki bazı güçlerin çatışmalarının en büyük zararını gören bir ülke.
Bizim Ortadoğu’da en başından beri hedeflediğimiz istikrar ve barış ortamından en fazla fayda görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
Avn’ın diplomatik girişimlerini de yakından takip ediyoruz. Türkiye olarak bu girişimlerde kendilerine nasıl yardımcı olabileceğimizi değerlendirdik.
İkili ilişkilerin nasıl gelişeceğini ele aldık.

'İsrail işgaline karşı diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz'

İsrail'in saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz.
Lübnan’ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan’a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz.
Ayrıca Lübnan ve Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için başarılı olacağına inanıyoruz.

'BM görev gücü çekildikten sonra tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz'

Lübnan’ın güneyinde konuşlu BM Geçici görev gücü UNIFIL’in görev süresini tamamlaması önemli bir nokta.
Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz.
Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz.
Güvenlik bağlamında Lübnan silahlı kuvvetlerine desteğimiz de sürecek. İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026’dan bu yana 4 bin 300’den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti, 1 milyon kişi evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda kaldı.
Burada bir kez daha şahsında Lübnan Cumhurbaşkanı’na başsağlığı diliyorum. Türkiye ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkileri gösteren ülkelerden biri olmuştur.

Avn: Bölge şu anda geleceğin resmedildiği bir yer haline geldi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Türkiye ile Lübnan arasında köklü ilişkiler bulunduğunu belirterek, "Her iki ülke halkının yararına ve bölgenin istikrarına olacak şekilde işbirliği iradesi mevcut" dedi.
Türkiye ile Lübnan arasında köklü ilişkiler olduğunu belirten Avn, "Aynı zamanda işbirliğini daha da güçlendirmek için her iki ülke halkının yararına ve bölgenin istikrarına olacak şekilde işbirliği iradesi mevcut" ifadesini kullandı.
Bu ziyaretin gerçekten çok önemli bir dönemde gerçekleştiğini vurgulayan Avn, bölgenin şu anda geleceğinin resmedildiği bir yer haline geldiğini dile getirdi.
25 Mart 2026’da Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah’ta, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir çadır kampının yakınında düzenlenen İsrail saldırısının ardından duman ve alevler yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
İsrail basını: Müzakereciler Gazze’nin ‘geleceği için’ son yol haritası üzerinde çalışıyor
15:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала