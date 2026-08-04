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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/iran-hurmuz-bogazi-icin-umman-ile-suren-gorusmelerde-ilerleme-saglandi-1107775202.html
İran: Hürmüz Boğazı için Umman ile süren görüşmelerde ilerleme sağlandı
İran: Hürmüz Boğazı için Umman ile süren görüşmelerde ilerleme sağlandı
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'nda gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla Umman ile yürütülen teknik ve siyasi... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T19:57+0300
2026-08-04T19:57+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇smail bekayi
umman
hürmüz boğazı
i̇ran
haberler
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İran resmi ajansı IRNA'ya göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda yapılan görüşmelere ilişkin bilgi verdi.Bekayi, görüşmelerin Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan iki ülke arasında gemiler için güvenli geçiş güzergahlarının belirlenmesine odaklanan bir diyalog şeklinde yürütüldüğünü belirterek, sürecin İran'ın egemenlik haklarını güvence altına alırken İran ve Umman'ın ulusal güvenlik kaygılarını da gözettiğini belirtti.'Nihai sonuçlar daha sonra açıklanacak'Görüşmelerin şu ana kadar hem teknik hem siyasi düzeyde olumlu ilerlediğini belirten Bekayi ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/rubiodan-iran-anlasmasi-aciklamasi-umarim-en-yakin-zamanda-olur-1107772450.html
umman
hürmüz boğazı
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i̇smail bekayi, umman, hürmüz boğazı, i̇ran, haberler
i̇smail bekayi, umman, hürmüz boğazı, i̇ran, haberler

İran: Hürmüz Boğazı için Umman ile süren görüşmelerde ilerleme sağlandı

19:57 04.08.2026
© AA / Fatemeh Bahramiİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© AA / Fatemeh Bahrami
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'nda gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla Umman ile yürütülen teknik ve siyasi görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda yapılan görüşmelere ilişkin bilgi verdi.
Bekayi, görüşmelerin Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan iki ülke arasında gemiler için güvenli geçiş güzergahlarının belirlenmesine odaklanan bir diyalog şeklinde yürütüldüğünü belirterek, sürecin İran'ın egemenlik haklarını güvence altına alırken İran ve Umman'ın ulusal güvenlik kaygılarını da gözettiğini belirtti.

'Nihai sonuçlar daha sonra açıklanacak'

Görüşmelerin şu ana kadar hem teknik hem siyasi düzeyde olumlu ilerlediğini belirten Bekayi ekledi:

İran, Umman ile işbirliği içinde bu stratejik su yolundaki gemi trafiğinin yönetimine yönelik gelecekteki düzenlemeler için gerekli mekanizmaları geliştirmeye çalışıyor. Görüşmelerin nihai sonuçları ise daha sonra açıklanacak.

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