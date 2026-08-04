https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/iran-hurmuz-bogazi-icin-umman-ile-suren-gorusmelerde-ilerleme-saglandi-1107775202.html

İran: Hürmüz Boğazı için Umman ile süren görüşmelerde ilerleme sağlandı

İran: Hürmüz Boğazı için Umman ile süren görüşmelerde ilerleme sağlandı

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'nda gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla Umman ile yürütülen teknik ve siyasi... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T19:57+0300

2026-08-04T19:57+0300

2026-08-04T19:57+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇smail bekayi

umman

hürmüz boğazı

i̇ran

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105480626_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62120421a8d2c8c212762f6f2351c94a.jpg

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda yapılan görüşmelere ilişkin bilgi verdi.Bekayi, görüşmelerin Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan iki ülke arasında gemiler için güvenli geçiş güzergahlarının belirlenmesine odaklanan bir diyalog şeklinde yürütüldüğünü belirterek, sürecin İran'ın egemenlik haklarını güvence altına alırken İran ve Umman'ın ulusal güvenlik kaygılarını da gözettiğini belirtti.'Nihai sonuçlar daha sonra açıklanacak'Görüşmelerin şu ana kadar hem teknik hem siyasi düzeyde olumlu ilerlediğini belirten Bekayi ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/rubiodan-iran-anlasmasi-aciklamasi-umarim-en-yakin-zamanda-olur-1107772450.html

umman

hürmüz boğazı

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇smail bekayi, umman, hürmüz boğazı, i̇ran, haberler