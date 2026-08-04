https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/fetih-gazze-anlasmasinin-gelecegi-netanjahuya-baski-yapilmasina-bagli-1107760553.html

Fetih: Gazze anlaşmasının geleceği Netanjahu’ya baskı yapılmasına bağlı

Fetih: Gazze anlaşmasının geleceği Netanjahu’ya baskı yapılmasına bağlı

Sputnik Türkiye

Fetih yetkilisi Dawla, Gazze Şeridi’ne ilişkin muhtemel bir anlaşmanın ancak İsrail Başbakanı Netanjahu'ya uygulanacak gerçek bir baskıyla hayata... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T13:29+0300

2026-08-04T13:29+0300

2026-08-04T12:31+0300

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Sputnik’e açıklamalarda bulunan Fetih Hareketi’nin Batı Şeria Temsilcisi Abdelfattah Dawla, İsrail Başbakanı Benyamin Netanjahu’nun Gazze’deki işgali sürdürme niyetinde olduğunu ve bu tutumu sağ seçmen tabanını korumak için bir siyasi koz olarak kullandığını söyledi.Anlaşmanın sağlanması ve uygulanmasının Netanjahu’ya yönelik uluslararası baskıya bağlı olduğunu belirten Dawla, ABD yönetiminin bu hususta somut adım atması gerektiğini ifade etti.‘Netanjahu yeni mazeretler arıyor’Netanjahu’nun daha önce Hamas’ın silah bırakmayacağı varsayımı üzerinden hareket ettiğini kaydeden Dawla, şartlar değişse dahi İsrail Başbakanı'nın çekilme sürecini yavaşlatmak veya durdurmak adına farklı gerekçeler üretmeye devam edeceğini dile getirdi.‘Yeni bir vasiliğe ihtiyacımız yok’Gazze’nin geleceğine ilişkin iç idari tartışmalara da değinen Dawla, Filistin halkının geçici idari komitelere ya da dışarıdan kurulacak barış konseylerine ihtiyacı olmadığını vurguladı.Filistin Ulusal Yönetimi'nin uluslararası alanda tanınan meşru kurumlarına işaret eden Dawla, “Yeni bir vasiliğe ihtiyacımız var mı?" sorusunu yönelterek, önceliğin insani felaketin önlenmesi, Gazze’nin yeniden imarı ve Filistin'in egemenlik haklarının korunması olduğunu belirtti.Netanjahu’nun bağımsız bir Filistin devletinin varlığına karşı çıktığını ifade eden Dawla, mevcut baskı ve politikaların sadece tek bir gruba değil, Filistin halkının ve yönetiminin varlığına yönelik genel bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

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