https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/gazze-baris-kurulu-netanyahudan-gazzeye-saldirilari-durdurmasini-istedi-1107744209.html
Gazze Barış Kurulu, Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları durdurmasını istedi
Gazze Barış Kurulu, Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları durdurmasını istedi
Sputnik Türkiye
Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov ve Barış Kurulu Üst Düzey Danışmanı Aryeh Lightstone'un, Netanyahu ile yaptıkları görüşmede Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını talep ettiği belirtildi.
2026-08-03T18:13+0300
2026-08-03T18:13+0300
2026-08-03T18:13+0300
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i̇srail
nickolay mladenov
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İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu ile bir araya gelen Mladenov ve Lightstone, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planını kabul ederken taahhüt ettiği üzere Gazze'deki saldırıları durdurmasını istedi.Mladenov'un Netanyahu'ya, "Anlaşmada taahhüt ettiğiniz gibi Gazze'deki saldırıları durdurun" dediği kaydedildi.İsmi açıklanmayan İsrailli bir yetkilinin, Mladenov'un Gazze'deki saldırıların durudurulması talebine, "İsrail, Gazze'deki mevcut konumundan geri çekilmeyecek, vatandaşlarımıza ve birliklerimize yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye devam edecektir" ifadeleri ile karşılık verdiği aktarıldı.Hafta sonundan beri 28 ölüMladenov, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Gazze’deki grupların silah bırakmasını öngören anlaşmanın sağlandığı cuma gününden itibaren 28 Filistinlinin can verdiği saldırılara ilişkin açıklama yapmıştı.Gazze’deki saldırıların “sivillerin hayatını kaybetmesine ve tıbbi malzemelerin tahrip olmasına yol açtığını” belirten Mladenov, saldırıları düzenleyen İsrail'in ismini anmamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/trump-gazze-seridindeki-hamas-ve-diger-gruplarin-tamamen-silahsizlandirilmasi-konusunda-anlasmaya-1107674047.html
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gazze, i̇srail, nickolay mladenov, ortadoğu
Gazze Barış Kurulu, Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları durdurmasını istedi
Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov ve Barış Kurulu Üst Düzey Danışmanı Aryeh Lightstone'un, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptıkları görüşmede Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulmasını talep ettiği belirtildi. İsrail savaş uçaklarının saldırılarında hafta sonundan bu yana 28 Filistinli öldürüldü.
İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu ile bir araya gelen Mladenov ve Lightstone, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planını kabul ederken taahhüt ettiği üzere Gazze'deki saldırıları durdurmasını istedi.
Mladenov'un Netanyahu'ya, "Anlaşmada taahhüt ettiğiniz gibi Gazze'deki saldırıları durdurun" dediği kaydedildi.
İsmi açıklanmayan İsrailli bir yetkilinin, Mladenov'un Gazze'deki saldırıların durudurulması talebine, "İsrail, Gazze'deki mevcut konumundan geri çekilmeyecek, vatandaşlarımıza ve birliklerimize yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye devam edecektir" ifadeleri ile karşılık verdiği aktarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü, anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.
Hafta sonundan beri 28 ölü
Mladenov, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Gazze’deki grupların silah bırakmasını öngören anlaşmanın sağlandığı cuma gününden itibaren 28 Filistinlinin can verdiği saldırılara ilişkin açıklama yapmıştı.
Gazze’deki saldırıların “sivillerin hayatını kaybetmesine ve tıbbi malzemelerin tahrip olmasına yol açtığını” belirten Mladenov, saldırıları düzenleyen İsrail'in ismini anmamıştı.