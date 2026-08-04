https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/galatasarayli-torreiraya-yumruklu-saldiri-duzenlemisti-istenen-ceza-belli-oldu-1107769364.html

Galatasaraylı Torreira'ya yumruklu saldırı düzenlemişti: İstenen ceza belli oldu

Galatasaraylı Torreira'ya yumruklu saldırı düzenlemişti: İstenen ceza belli oldu

Sputnik Türkiye

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya yönelik yumruklu saldırı düzenlenen saldırgan hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T16:01+0300

2026-08-04T16:01+0300

2026-08-04T16:01+0300

türki̇ye

lucas torreira

yusuf yıldırım

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

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İstanbul'da Galatasaraylı ünlü futbolcu Lucas Torreira'ya yumrukla saldıran Yusuf Yıldırım hakkında soruşturma tamamlandı. Saldırgan hakkında "basit yaralama" ve "zincirleme şekilde tehdit" suçlarından toplamda 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Futbolcuya karşı 'nefret duyduğu' belirtildiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, saldırganın platonik duygular beslediği kadın ile Torreira'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları görmesinin ardından futbolcuya karşı nefret duymaya başladığını ifade ettiği kaydedildi. Ünlü futbolcunun sosyal medyadaki paylaşımını gördükten sonra otele gittiğini ve Torreira'ya saldırdığını anlatan saldırganın ifadesine de iddianamede yer verildi. 5 yıl hapis cezası istendi İddianamede, müşteki şüpheli Yusuf Yıldırım'ın Torreira'ya yönelik "basit yaralama" ve "zincirleme şekilde tehdit" suçlarından toplamda 1 yıl 1 ay 15 günden 5 yıla kadar, şüpheli Eray Saylan'ın ise "haksız tahrik altında basit yaralama" suçundan 4 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/galatasarayli-oyuncu-torreiraya-saldiran-kisi-adliyeye-sevk-edildi-kiz-meselesi-dedi-tehdit-1105695525.html

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lucas torreira, yusuf yıldırım, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı