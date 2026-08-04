https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/fuego-yanardaginin-faaliyete-gectigi-guatemalada-tahliye-emirleri-verildi-1107763389.html

Fuego Yanardağı'nın faaliyete geçtiği Guatemala'da tahliye emirleri verildi

Fuego Yanardağı'nın faaliyete geçtiği Guatemala'da tahliye emirleri verildi

Sputnik Türkiye

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağı'nın faaliyete geçmesiyle çevre bölgelerde yaşayan kişiler için tahliye emirleri verildi. Ayrıntılar haberde...

2026-08-04T13:49+0300

2026-08-04T13:49+0300

2026-08-04T13:49+0300

dünya

fuego yanardağı

orta amerika

guatemala

doğal afetler ajansı (conred)

haberler

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Guatemala Afet Yönetimi Kurumundan (CONRED) yapılan açıklamada, başkentin yaklaşık 50 kilometre güneybatısında yer alan Fuego Yanardağı'nın, dün yerel saatle sabah faaliyete geçtiği bildirildi.Patlamanın şiddetinin gün içinde giderek arttığı belirtilen açıklamada, dağın çevresindeki iki köy için tahliye emirleri verildiği kaydedildi.Okullarda eğitime ara verildiTuruncu seviyede alarm ilan edildiği aktarılan açıklamada, küllerin çevre bölgelere yayılabileceği uyarısında bulunuldu.Açıklamada ayrıca, bölgenin yakınındaki bir otoyolun trafiğe kapatılmasının yanı sıra bölgeye yakın okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.Guatemala Sismoloji, Volkanoloji ve Meteoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamada ise patlamanın şiddet seviyesinin arttığı kaydedildi.2018’deki patlamada 200 kişi öldüYüksekliği 3 bin 763 metreyi bulan "Fuego Yanardağı" Orta Amerika'daki en aktif yanardağlardan biri olarak öne çıkıyor.Yanardağ 2018'de patlamış ve yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/dunyanin-en-yasanabilir-sehirleri-2026-eiu-kuresel-yasanabilirlik-endeksi-1107753453.html

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Sputnik Türkiye

fuego yanardağı, orta amerika, guatemala, doğal afetler ajansı (conred), haberler