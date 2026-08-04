https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/fransadaki-orman-yanginlari-2-dunya-savasindan-kalma-yuzlerce-muhimmati-ortaya-cikardi-1107765516.html
Fransa'daki orman yangınları, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma yüzlerce mühimmatı ortaya çıkardı
Fransa'daki orman yangınları, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma yüzlerce mühimmatı ortaya çıkardı
Sputnik Türkiye
Fransa'nın güneybatısındaki Le Porge köyünde etkili olan orman yangınlarının ardından, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma yaklaşık 400 top mermisi ve mühimmat... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T14:25+0300
2026-08-04T14:25+0300
2026-08-04T14:25+0300
yaşam
fransa
orman yangını
2. dünya savaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/04/1107765062_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b1295a171f5451a67ab517ee6e125fc.jpg
Fransa'nın güneybatısındaki Le Porge köyünde etkili olan orman yangınları, toprağa gömülü II. Dünya Savaşı'ndan kalma yaklaşık 400 mühimmat ve top mermisini gün yüzüne çıkardı.Yerel yetkililer, yangın sırasında duyulan çok sayıdaki patlamanın ilk etapta gaz tüplerinden kaynaklandığının düşünüldüğünü ancak daha sonra bunların yüksek sıcaklık nedeniyle infilak eden savaş mühimmatları olduğunun anlaşıldığını açıkladı.Le Porge Belediye Başkanı Martial Zaninetti, yangının ikinci gecesinde 100'den fazla patlama sesi duyulduğunu belirterek yaşananları "adeta savaş sesleri gibiydi" sözleriyle anlattı.180'den fazla ev yandıMayın ve mühimmat imha ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların ardından bölge sakinlerinin büyük bölümü evlerine dönerken, bazı alanların güvenlik gerekçesiyle hâlâ kapalı olduğu bildirildi.Yangında 180'den fazla ev kullanılamaz hale gelirken, Zaninetti, "Belediye sınırlarımız içinde toprağa gömülü mühimmat depoları varmış ancak bundan haberimiz yoktu. Yangın sırasında bunlar patladı" dedi.Belediye başkanı, bazı mühimmat parçalarının çevreye savrulduğunu ve bunlardan birinin bir evin içinden geçtiğini söyledi.Alman ve Fransız mühimmatları bulunduFransız basınına göre bulunan mühimmatlar arasında Alman ve Fransız ordularına ait havan ve tanksavar mermileri yer alıyor.Yaklaşık 10 gün boyunca etkili olan Gironde bölgesindeki orman yangını kontrol altına alınırken, Le Porge'da çekilen görüntülerde ailelerin yanan evlerinin enkazında geriye kalan eşyalarını toplamaya çalıştığı görüldü.Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, tahliye edilen vatandaşların kademeli olarak evlerine dönmeye başladığını da ifade etti.Son iki haftada Fransa ve İspanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok bölgesinde etkili olan orman yangınları nedeniyle 330 binden fazla kişi tahliye edildi. Fransa'nın güneybatısında ise 42 bin hektarlık alan kül oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/avustralyada-82-yasindaki-aktivist-5-bin-300-kilometrelik-bisiklet-turunu-tamamladiktan-1-gun-sonra-1107761969.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/04/1107765062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e1fe6e4389d3321bbb904d0e04f261f6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fransa, orman yangını, 2. dünya savaşı
fransa, orman yangını, 2. dünya savaşı
Fransa'daki orman yangınları, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma yüzlerce mühimmatı ortaya çıkardı
Fransa'nın güneybatısındaki Le Porge köyünde etkili olan orman yangınlarının ardından, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma yaklaşık 400 top mermisi ve mühimmat bulundu. Yangın sırasında duyulan 100'den fazla patlamanın, ısı nedeniyle infilak eden mühimmatlardan kaynaklandığı belirtildi.
Fransa'nın güneybatısındaki Le Porge köyünde etkili olan orman yangınları, toprağa gömülü II. Dünya Savaşı'ndan kalma yaklaşık 400 mühimmat ve top mermisini gün yüzüne çıkardı.
Yerel yetkililer, yangın sırasında duyulan çok sayıdaki patlamanın ilk etapta gaz tüplerinden kaynaklandığının düşünüldüğünü ancak daha sonra bunların yüksek sıcaklık nedeniyle infilak eden savaş mühimmatları olduğunun anlaşıldığını açıkladı.
Le Porge Belediye Başkanı Martial Zaninetti, yangının ikinci gecesinde 100'den fazla patlama sesi duyulduğunu belirterek yaşananları "adeta savaş sesleri gibiydi" sözleriyle anlattı.
Mayın ve mühimmat imha ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların ardından bölge sakinlerinin büyük bölümü evlerine dönerken, bazı alanların güvenlik gerekçesiyle hâlâ kapalı olduğu bildirildi.
Yangında 180'den fazla ev kullanılamaz hale gelirken, Zaninetti, "Belediye sınırlarımız içinde toprağa gömülü mühimmat depoları varmış ancak bundan haberimiz yoktu. Yangın sırasında bunlar patladı" dedi.
Belediye başkanı, bazı mühimmat parçalarının çevreye savrulduğunu ve bunlardan birinin bir evin içinden geçtiğini söyledi.
Alman ve Fransız mühimmatları bulundu
Fransız basınına göre bulunan mühimmatlar arasında Alman ve Fransız ordularına ait havan ve tanksavar mermileri yer alıyor.
Yaklaşık 10 gün boyunca etkili olan Gironde bölgesindeki orman yangını kontrol altına alınırken, Le Porge'da çekilen görüntülerde ailelerin yanan evlerinin enkazında geriye kalan eşyalarını toplamaya çalıştığı görüldü.
Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, tahliye edilen vatandaşların kademeli olarak evlerine dönmeye başladığını da ifade etti.
Son iki haftada Fransa ve İspanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok bölgesinde etkili olan orman yangınları nedeniyle 330 binden fazla kişi tahliye edildi. Fransa'nın güneybatısında ise 42 bin hektarlık alan kül oldu.