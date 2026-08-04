https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/avustralyada-82-yasindaki-aktivist-5-bin-300-kilometrelik-bisiklet-turunu-tamamladiktan-1-gun-sonra-1107761969.html
Avustralya'da 82 yaşındaki aktivist 5 bin 300 kilometrelik bisiklet turunu tamamladıktan 1 gün sonra öldü
Avustralya'da 82 yaşındaki aktivist 5 bin 300 kilometrelik bisiklet turunu tamamladıktan 1 gün sonra öldü
Sputnik Türkiye
Avustralyalı 82 yaşındaki Bob Montgomery, motor nöron hastalığı (MND) araştırmaları için yaklaşık 5 bin 300 kilometre bisiklet sürdüğü yardım turunu... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T12:49+0300
2026-08-04T12:49+0300
2026-08-04T12:49+0300
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Avustralya'da yardım amacıyla ülkeyi bisikletle geçen 82 yaşındaki Bob Montgomery, yaklaşık 5 bin 300 kilometrelik yolculuğunu tamamladıktan bir gün sonra hayatını kaybetti. Ailesinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Montgomery'nin ölümünün beklenmedik ancak huzur içinde gerçekleştiği belirtildi.Montgomery, "One Last Ride" (Son Bir Sürüş) adını verdiği yardım turunda Batı Avustralya'daki Broome kentinden başlayarak Sidney'in güneybatısındaki Bowral kasabasına kadar altı hafta boyunca pedal çevirdi.Kutlamanın ardından fenalaştıBob Montgomery ve torunu, pazar günü Bowral'a ulaştıklarında yerel halk tarafından coşkuyla karşılandı. Yolculuğun ardından ailesiyle birlikte Sidney'de düzenlenen kutlamaya katılan Montgomery, etkinlikten kısa süre sonra sağlık sorunu geçirdi.Torunuyla birlikte 105 bin Avustralya doları topladı82 yaşındaki bisikletçi, 18 yaşındaki torunu Tom Malcolm ile çıktığı yolculukta, Motor Nöron Hastalığı (MND) ile mücadele edenlere destek veren MND NSW adlı yardım kuruluşu için yaklaşık 105 bin Avustralya doları bağış topladı.Bu organizasyon, Montgomery'nin aynı amaç için düzenlediği altıncı yardım turu oldu. Daha önceki bisiklet yolculuklarında ise yaklaşık 300 bin Avustralya doları bağış toplanmasına katkı sağlamıştı. Montgomery'nin bu mücadeleye, motor nöron hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren kuzeninden etkilenerek başladığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/pakistanda-cig-felaketi-14-zirve-rekortmeni-nirmal-purjanin-da-aralarinda-oldugu-10-dagci-oldu-1107709743.html
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sidney, bisiklet, hayır etkinlikleri
sidney, bisiklet, hayır etkinlikleri
Avustralya'da 82 yaşındaki aktivist 5 bin 300 kilometrelik bisiklet turunu tamamladıktan 1 gün sonra öldü
Avustralyalı 82 yaşındaki Bob Montgomery, motor nöron hastalığı (MND) araştırmaları için yaklaşık 5 bin 300 kilometre bisiklet sürdüğü yardım turunu tamamladıktan bir gün sonra hayatını kaybetti. Yolculukta torunuyla birlikte yaklaşık 105 bin Avustralya doları bağış topladı.
Avustralya'da yardım amacıyla ülkeyi bisikletle geçen 82 yaşındaki Bob Montgomery, yaklaşık 5 bin 300 kilometrelik yolculuğunu tamamladıktan bir gün sonra hayatını kaybetti. Ailesinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Montgomery'nin ölümünün beklenmedik ancak huzur içinde gerçekleştiği belirtildi.
Montgomery, "One Last Ride" (Son Bir Sürüş) adını verdiği yardım turunda Batı Avustralya'daki Broome kentinden başlayarak Sidney'in güneybatısındaki Bowral kasabasına kadar altı hafta boyunca pedal çevirdi.
Kutlamanın ardından fenalaştı
Bob Montgomery ve torunu, pazar günü Bowral'a ulaştıklarında yerel halk tarafından coşkuyla karşılandı. Yolculuğun ardından ailesiyle birlikte Sidney'de düzenlenen kutlamaya katılan Montgomery, etkinlikten kısa süre sonra sağlık sorunu geçirdi.
Torunuyla birlikte 105 bin Avustralya doları topladı
82 yaşındaki bisikletçi, 18 yaşındaki torunu Tom Malcolm ile çıktığı yolculukta, Motor Nöron Hastalığı (MND) ile mücadele edenlere destek veren MND NSW adlı yardım kuruluşu için yaklaşık 105 bin Avustralya doları bağış topladı.
Bu organizasyon, Montgomery'nin aynı amaç için düzenlediği altıncı yardım turu oldu. Daha önceki bisiklet yolculuklarında ise yaklaşık 300 bin Avustralya doları bağış toplanmasına katkı sağlamıştı. Montgomery'nin bu mücadeleye, motor nöron hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren kuzeninden etkilenerek başladığı belirtildi.