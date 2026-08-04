https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/fransa-stratejik-sektorlerde-yabanci-yatirimlara-yonelik-denetimi-sikilastiriyor-1107761014.html

Fransa, stratejik sektörlerde yabancı yatırımlara yönelik denetimi sıkılaştırıyor

Fransa, stratejik sektörlerde yabancı yatırımlara yönelik denetimi sıkılaştırıyor

Sputnik Türkiye

Fransa, savunma, yapay zeka ve telekomünikasyon alanlarındaki yabancı yatırım teklifleri için inceleme süreçlerini sıkılaştırırken, tarama kurallarının kapsamını genişletti ve bazı eşik değerlerini düşürdü.

2026-08-04T12:35+0300

2026-08-04T12:35+0300

2026-08-04T12:35+0300

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Fransa, savunma, enerji, telekomünikasyon ve yapay zeka sektörlerindeki yabancı yatırımlara yönelik denetimini genişleterek, daha fazla sınır ötesi işlemi ulusal güvenlik incelemesine tabi hale getiriyor.Ülkenin yatırım tarama rejimi halihazırda halk sağlığı, su kaynakları, medya, veri işleme ve siber güvenlikle bağlantılı teknolojileri de kapsıyor. Böylece düzenleyici kurumlar, hangi alanların 'stratejik' kabul edileceğine ilişkin çok daha geniş bir değerlendirme yetkisine sahip oluyor.ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2024 ve 2025 tarihli Investment Climate Statements (Yatırım Ortamı Raporları), Fransa'nın hassas sektörlerde yapılacak yabancı yatırımlar için önceden resmi izin alınmasını zorunlu tuttuğunu belirtiyor. Daha sonra Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Fransa'nın zorunlu yatırım incelemesini tetikleyen hisse sahipliği eşiğini yüzde 33.33'ten yüzde 25'e düşürdüğünü ve inceleme kapsamındaki sektörleri genişlettiğini bildirdi. Ayrıca 28 Aralık 2023'te yayımlanan bir kararname ve bakanlık düzenlemesiyle bu rejim bir kez daha genişletildi.Oy hakkı eşiği yüzde 10'a kadar indirildiABD merkezli The Sheffield Press’in haberine göre bu değişiklikler kapsamında, borsaya kote şirketlerde Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışındaki yatırımcılar için oy hakkı eşiği bazı durumlarda yüzde 10'a kadar indirildi.Bu sıkılaştırmanın, Batı ülkelerinde giderek belirginleşen daha geniş kapsamlı bir ekonomik güvenlik yaklaşımının parçası olarak görüldüğü belirtildi.Uygulamada ne anlama geliyor?Uygulamada bu durum, olağan birleşme ve satın alma görüşmeleri ile ortaklık anlaşmalarının daha fazla koşula bağlanmasına, onay süreçlerinin uzamasına ve devletin hassas kabul ettiği varlıkları içeren işlemlerin daha yakından incelenmesine yol açıyor.Yatırımcılar açısından ekonomik etkiler, güvenlik gerekçeleri kadar önem taşıyor. Daha sıkı denetim, bazı yatırım tekliflerini caydırabilir, Fransız şirketlerini yerli finansman kaynaklarına yönlendirebilir ve özellikle ulusal dayanıklılıkla bağlantılı sektörlerde yabancı yatırımcıları hisse yapılarını yeniden düzenlemeye zorlayabilir.

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