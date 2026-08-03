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Cristiano Ronaldo'nun soyunma odası fotoğrafında inanılmaz kaza: Giorgio Chiellini çıplak yakalandı
Cristiano Ronaldo'nun soyunma odası fotoğrafında inanılmaz kaza: Giorgio Chiellini çıplak yakalandı
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Maç sonrasında Cristiano Ronaldo ile hatıra fotoğrafı çektiren genç futbolcu Raoul Bellanova'nın paylaştığı kare sosyal medyayı salladı. Fotoğrafın arka... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T13:27+0300
2026-08-03T13:27+0300
spor
juventus
giorgio chiellini
cristiano ronaldo
raoul bellanova
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İtalya Serie A'da oynanan dev maçın ardından soyuna odası koridorlarında yaşanan ilginç bir olay dünya basınının ve sosyal medyanın gündemine oturdu. Milan'ın genç oyuncusu Raoul Bellanova, hayranı olduğu Cristiano Ronaldo ile maç sonunda bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.Genç futbolcunun bu özel anı ölümsüzleştirmek adına paylaştığı soyuna odası fotoğrafı, arka planda yer alan beklenmedik bir detay nedeniyle kısa sürede viral fotoğraf haline geldi.Arka plandaki çıplak detay: Giorgio Chiellini kadraja takıldıFotoğrafta Cristiano Ronaldo ve Bellanova ön planda poz verirken, Juventus'un tecrübeli stoperi Giorgio Chiellini'nin soyunma odası derinliklerinde tamamen çıplak bir şekilde yürüdüğü anlar kadraja yansıdı.Chiellini'nin farkında olmadan kadraja takıldığı bu soyunma odası kazası, fotoğrafın asıl odak noktası olan Ronaldo ve Bellanova pozunu bir anda ikincil plana itti. Dikkatli sosyal medya kullanıcılarının durumu fark etmesiyle birlikte görsel binlerce kez paylaşıldı ve gündemin ilk sırasına yerleşti.Sosyal medya çalkalandı: Fotoğraf kısa sürede silindiYaşanan bu talihsiz olayın ardından hatıra fotoğrafını paylaşan genç oyuncu, durumu fark eder etmez paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı. Ancak sosyal medya kullanıcıları ve dünya basını tarafından ekran görüntüsü alınan fotoğraf çoktan küresel bir haber konusuna dönüştü.Futbolseverler olayla ilgili binlerce esprili yorum yaparken, spor dünyasındaki soyunma odası mahremiyeti ve fotoğraf çekimleri sırasındaki dikkatsizlikler yeniden tartışma konusu oldu.
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juventus, giorgio chiellini, cristiano ronaldo, raoul bellanova, haberler
juventus, giorgio chiellini, cristiano ronaldo, raoul bellanova, haberler

Cristiano Ronaldo'nun soyunma odası fotoğrafında inanılmaz kaza: Giorgio Chiellini çıplak yakalandı

13:27 03.08.2026
© AP Photo / Luca BrunoJuventus, kaptan Chiellini'nin sözleşmesini uzattı
Juventus, kaptan Chiellini'nin sözleşmesini uzattı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Luca Bruno
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Maç sonrasında Cristiano Ronaldo ile hatıra fotoğrafı çektiren genç futbolcu Raoul Bellanova'nın paylaştığı kare sosyal medyayı salladı. Fotoğrafın arka planında tamamen çıplak kadrajlanan Giorgio Chiellini, Ronaldo ile poz veren genç yıldızın fotoğrafını gölgede bıraktı.
İtalya Serie A'da oynanan dev maçın ardından soyuna odası koridorlarında yaşanan ilginç bir olay dünya basınının ve sosyal medyanın gündemine oturdu. Milan'ın genç oyuncusu Raoul Bellanova, hayranı olduğu Cristiano Ronaldo ile maç sonunda bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Genç futbolcunun bu özel anı ölümsüzleştirmek adına paylaştığı soyuna odası fotoğrafı, arka planda yer alan beklenmedik bir detay nedeniyle kısa sürede viral fotoğraf haline geldi.

Arka plandaki çıplak detay: Giorgio Chiellini kadraja takıldı

Fotoğrafta Cristiano Ronaldo ve Bellanova ön planda poz verirken, Juventus'un tecrübeli stoperi Giorgio Chiellini'nin soyunma odası derinliklerinde tamamen çıplak bir şekilde yürüdüğü anlar kadraja yansıdı.
Chiellini'nin farkında olmadan kadraja takıldığı bu soyunma odası kazası, fotoğrafın asıl odak noktası olan Ronaldo ve Bellanova pozunu bir anda ikincil plana itti. Dikkatli sosyal medya kullanıcılarının durumu fark etmesiyle birlikte görsel binlerce kez paylaşıldı ve gündemin ilk sırasına yerleşti.

Sosyal medya çalkalandı: Fotoğraf kısa sürede silindi

Yaşanan bu talihsiz olayın ardından hatıra fotoğrafını paylaşan genç oyuncu, durumu fark eder etmez paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı. Ancak sosyal medya kullanıcıları ve dünya basını tarafından ekran görüntüsü alınan fotoğraf çoktan küresel bir haber konusuna dönüştü.
Futbolseverler olayla ilgili binlerce esprili yorum yaparken, spor dünyasındaki soyunma odası mahremiyeti ve fotoğraf çekimleri sırasındaki dikkatsizlikler yeniden tartışma konusu oldu.
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
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