https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/fbiin-kidemli-karsi-istihbarat-ajani-1-milyon-dolarlik-kripto-para-caldi-ne-yapacagini-yapay-zekaya-1107762567.html

FBI'ın kıdemli karşı istihbarat ajanı 1 milyon dolarlık kripto para çaldı, ne yapacağını yapay zekaya sordu

FBI'ın kıdemli karşı istihbarat ajanı 1 milyon dolarlık kripto para çaldı, ne yapacağını yapay zekaya sordu

Sputnik Türkiye

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı Patrick Yaroch, soruşturmadaki şüphelinin hesabından 1 milyon dolarlık kripto para çaldığını itiraf etti. 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T13:21+0300

2026-08-04T13:21+0300

2026-08-04T13:21+0300

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) bünyesinde görev yapan kıdemli karşı istihbarat ajanı Patrick Yaroch, yürüttüğü adli soruşturma kapsamında erişim sağladığı bir şüpheliye ait hesaptan 1 milyon dolar değerinde kripto para çaldığını itiraf etti. The New York Times (NYT) gazetesinin mahkeme belgelerine dayandırdığı habere göre, Washington'da görev yapan Yaroch hakkında "çalıntı mal bulundurma" suçlamasıyla resmi dava açıldı.Dava dosyasında yer alan bilgilere göre; suçluluk hissettiğini ve eyleminin "içini kemirdiğini" belirten Yaroch, geçen hafta ABD Adalet Bakanlığı çalışanına giderek suçunu bizzat itiraf etti. İfadesinde paraları kendi kişisel varlıklarıyla karıştırdığını öne süren ajanın dijital cüzdanında soruşturma ekibi tarafından yaklaşık 1 milyon dolar değerinde kripto varlık tespit edildi.12 farklı i̇şlemle transfer etti: FBI görevine son verdiMahkeme kayıtlarına yansıyan detaylarda Yaroch'un, 2024 sonu ve 2025 başından itibaren toplam 10 ila 12 ayrı işlem gerçekleştirerek transferleri yaptığı ortaya çıktı. Şüpheliye ait gizli erişim bilgilerini kötüye kullanan kıdemli ajanın, FBI'ın yürüttüğü resmi adli soruşturma imkanlarını kendi zimmeti için kullandığı kesinleşti.Olayın adli makamlara intikal etmesinin ardından açıklama yapan FBI Sözcüsü, iddiaların öğrenildiği an itibarıyla kurumun derhal harekete geçtiğini, Patrick Yaroch'un görevine son verildiğini ve konuyla ilgili geniş çaplı bir iç soruşturma başlatıldığını duyurdu.Çalıntı parayla erken emeklilik hayali: ChatGPT'den tavsiye i̇stemişSoruşturma ekibinin ajana ait bilgisayar ve dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemelerde ise trajikomik bir detay gün yüzüne çıktı. Yaroch'un internet arama geçmişinde mayıs ayında ChatGPT'ye başvurduğu belirlendi.Ajanın yapay zeka uygulamasına, "40 yaş civarında emekli olmayı ve İtalya'nın Cilento bölgesi ya da Portekiz'in Dao bölgesinde daha sakin bir bağcılık ve tarım yaşamı kurmayı hedeflediğini" belirterek, elindeki 1 milyon doları nasıl yatırıma dönüştürebileceğine dair tavsiyeler istediği ortaya çıktı.

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