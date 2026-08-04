Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/fbiin-kidemli-karsi-istihbarat-ajani-1-milyon-dolarlik-kripto-para-caldi-ne-yapacagini-yapay-zekaya-1107762567.html
FBI'ın kıdemli karşı istihbarat ajanı 1 milyon dolarlık kripto para çaldı, ne yapacağını yapay zekaya sordu
FBI'ın kıdemli karşı istihbarat ajanı 1 milyon dolarlık kripto para çaldı, ne yapacağını yapay zekaya sordu
Sputnik Türkiye
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı Patrick Yaroch, soruşturmadaki şüphelinin hesabından 1 milyon dolarlık kripto para çaldığını itiraf etti. 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T13:21+0300
2026-08-04T13:21+0300
dünya
abd
washington
haberler
abd
federal soruşturma bürosu (fbi)
the new york times (nyt)
new york times
chatgpt
fbi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099291835_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_425dbc8438f2fd22f1a51e0580ce7456.jpg
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) bünyesinde görev yapan kıdemli karşı istihbarat ajanı Patrick Yaroch, yürüttüğü adli soruşturma kapsamında erişim sağladığı bir şüpheliye ait hesaptan 1 milyon dolar değerinde kripto para çaldığını itiraf etti. The New York Times (NYT) gazetesinin mahkeme belgelerine dayandırdığı habere göre, Washington'da görev yapan Yaroch hakkında "çalıntı mal bulundurma" suçlamasıyla resmi dava açıldı.Dava dosyasında yer alan bilgilere göre; suçluluk hissettiğini ve eyleminin "içini kemirdiğini" belirten Yaroch, geçen hafta ABD Adalet Bakanlığı çalışanına giderek suçunu bizzat itiraf etti. İfadesinde paraları kendi kişisel varlıklarıyla karıştırdığını öne süren ajanın dijital cüzdanında soruşturma ekibi tarafından yaklaşık 1 milyon dolar değerinde kripto varlık tespit edildi.12 farklı i̇şlemle transfer etti: FBI görevine son verdiMahkeme kayıtlarına yansıyan detaylarda Yaroch'un, 2024 sonu ve 2025 başından itibaren toplam 10 ila 12 ayrı işlem gerçekleştirerek transferleri yaptığı ortaya çıktı. Şüpheliye ait gizli erişim bilgilerini kötüye kullanan kıdemli ajanın, FBI'ın yürüttüğü resmi adli soruşturma imkanlarını kendi zimmeti için kullandığı kesinleşti.Olayın adli makamlara intikal etmesinin ardından açıklama yapan FBI Sözcüsü, iddiaların öğrenildiği an itibarıyla kurumun derhal harekete geçtiğini, Patrick Yaroch'un görevine son verildiğini ve konuyla ilgili geniş çaplı bir iç soruşturma başlatıldığını duyurdu.Çalıntı parayla erken emeklilik hayali: ChatGPT'den tavsiye i̇stemişSoruşturma ekibinin ajana ait bilgisayar ve dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemelerde ise trajikomik bir detay gün yüzüne çıktı. Yaroch'un internet arama geçmişinde mayıs ayında ChatGPT'ye başvurduğu belirlendi.Ajanın yapay zeka uygulamasına, "40 yaş civarında emekli olmayı ve İtalya'nın Cilento bölgesi ya da Portekiz'in Dao bölgesinde daha sakin bir bağcılık ve tarım yaşamı kurmayı hedeflediğini" belirterek, elindeki 1 milyon doları nasıl yatırıma dönüştürebileceğine dair tavsiyeler istediği ortaya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/25-eyaletten-trump-yonetimine-dava-hukuka-aykiri-1107749376.html
abd
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099291835_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_7b5834951253960163c0ea27effb96c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, washington, haberler, abd, federal soruşturma bürosu (fbi), the new york times (nyt), new york times, chatgpt, fbi
abd, washington, haberler, abd, federal soruşturma bürosu (fbi), the new york times (nyt), new york times, chatgpt, fbi

FBI'ın kıdemli karşı istihbarat ajanı 1 milyon dolarlık kripto para çaldı, ne yapacağını yapay zekaya sordu

13:21 04.08.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturFBI Davası
FBI Davası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı Patrick Yaroch, soruşturmadaki şüphelinin hesabından 1 milyon dolarlık kripto para çaldığını itiraf etti.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) bünyesinde görev yapan kıdemli karşı istihbarat ajanı Patrick Yaroch, yürüttüğü adli soruşturma kapsamında erişim sağladığı bir şüpheliye ait hesaptan 1 milyon dolar değerinde kripto para çaldığını itiraf etti. The New York Times (NYT) gazetesinin mahkeme belgelerine dayandırdığı habere göre, Washington'da görev yapan Yaroch hakkında "çalıntı mal bulundurma" suçlamasıyla resmi dava açıldı.
Dava dosyasında yer alan bilgilere göre; suçluluk hissettiğini ve eyleminin "içini kemirdiğini" belirten Yaroch, geçen hafta ABD Adalet Bakanlığı çalışanına giderek suçunu bizzat itiraf etti. İfadesinde paraları kendi kişisel varlıklarıyla karıştırdığını öne süren ajanın dijital cüzdanında soruşturma ekibi tarafından yaklaşık 1 milyon dolar değerinde kripto varlık tespit edildi.

12 farklı i̇şlemle transfer etti: FBI görevine son verdi

Mahkeme kayıtlarına yansıyan detaylarda Yaroch'un, 2024 sonu ve 2025 başından itibaren toplam 10 ila 12 ayrı işlem gerçekleştirerek transferleri yaptığı ortaya çıktı. Şüpheliye ait gizli erişim bilgilerini kötüye kullanan kıdemli ajanın, FBI'ın yürüttüğü resmi adli soruşturma imkanlarını kendi zimmeti için kullandığı kesinleşti.
Olayın adli makamlara intikal etmesinin ardından açıklama yapan FBI Sözcüsü, iddiaların öğrenildiği an itibarıyla kurumun derhal harekete geçtiğini, Patrick Yaroch'un görevine son verildiğini ve konuyla ilgili geniş çaplı bir iç soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Çalıntı parayla erken emeklilik hayali: ChatGPT'den tavsiye i̇stemiş

Soruşturma ekibinin ajana ait bilgisayar ve dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemelerde ise trajikomik bir detay gün yüzüne çıktı. Yaroch'un internet arama geçmişinde mayıs ayında ChatGPT'ye başvurduğu belirlendi.
Ajanın yapay zeka uygulamasına, "40 yaş civarında emekli olmayı ve İtalya'nın Cilento bölgesi ya da Portekiz'in Dao bölgesinde daha sakin bir bağcılık ve tarım yaşamı kurmayı hedeflediğini" belirterek, elindeki 1 milyon doları nasıl yatırıma dönüştürebileceğine dair tavsiyeler istediği ortaya çıktı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
DÜNYA
25 eyaletten Trump yönetimine dava: 'Hukuka aykırı'
01:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала