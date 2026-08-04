https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/etiyopyada-heyelan-felaketi-manastirda-14-kisi-hayatini-kaybetti-1107769963.html

Etiyopya'da heyelan felaketi: Manastırda 14 kişi hayatını kaybetti

Etiyopya'da heyelan felaketi: Manastırda 14 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Etiyopya'da bir dağ manastırında düzenlenen gece duası sırasında meydana gelen heyelanda 14 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışın ardından yaşanan afette 7... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T16:57+0300

2026-08-04T16:57+0300

2026-08-04T16:57+0300

dünya

etiyopya

toprak kayması

manastır

can kaybı

yaralı

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Etiyopya'nın Amhara bölgesindeki Tsadqane Debre Mitmaq Aziz Meryem Manastırı, gece düzenlenen dua ayini sırasında meydana gelen heyelanla sarsıldı. Dağın yamacından kopan toprak kütlesi, ibadet için toplananların bulunduğu mağara şeklindeki dua alanının üzerine çöktü. Yetkililer, olayda 7 kişinin yaralandığını, bunlardan 5'inin durumunun ağır olduğunu açıkladı.Kurtarma çalışmaları sona erdiYerel yetkililer, acil durum ekipleri, güvenlik güçleri, sağlık çalışanları ve bölge halkının katılımıyla yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.Piskoposluğun Genel Müdürü Megabe Hadis Neka Tibeb Ababu, "Hayatını kaybedenlerin çoğu kutsal sudan faydalanmak için toplanmıştı." ifadelerini kullandı. Ababu, 11 kişinin manastırda defnedildiğini, diğer cenazelerin ise ailelerine teslim edildiğini belirtti. Etiyopya Ortodoks Kilisesi Kuzey Şeva Piskoposluğu Başpiskoposu Abune Klementos da manastıra giderek cenaze dualarını yönetti ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.Yetkililer, Etiyopya'da özellikle Haziran-Ağustos dönemindeki yağmur sezonunda heyelanların sık görülen doğal afetlerden biri olduğuna dikkat çekti. Mart ayında ülkenin güneyinde meydana gelen sel ve heyelanlarda 100'den fazla kişi, Temmuz 2024'te ise Geze Gofa Bölgesi'nde yaşanan heyelanda 229'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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etiyopya, toprak kayması, manastır, can kaybı, yaralı