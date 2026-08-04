Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/etiyopyada-heyelan-felaketi-manastirda-14-kisi-hayatini-kaybetti-1107769963.html
Etiyopya'da heyelan felaketi: Manastırda 14 kişi hayatını kaybetti
Etiyopya'da heyelan felaketi: Manastırda 14 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Etiyopya'da bir dağ manastırında düzenlenen gece duası sırasında meydana gelen heyelanda 14 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışın ardından yaşanan afette 7... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T16:57+0300
2026-08-04T16:57+0300
dünya
etiyopya
toprak kayması
manastır
can kaybı
yaralı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/04/1107769799_0:320:682:704_1920x0_80_0_0_c3c838d07b81ae50f9294f483bd1e029.jpg
Etiyopya'nın Amhara bölgesindeki Tsadqane Debre Mitmaq Aziz Meryem Manastırı, gece düzenlenen dua ayini sırasında meydana gelen heyelanla sarsıldı. Dağın yamacından kopan toprak kütlesi, ibadet için toplananların bulunduğu mağara şeklindeki dua alanının üzerine çöktü. Yetkililer, olayda 7 kişinin yaralandığını, bunlardan 5'inin durumunun ağır olduğunu açıkladı.Kurtarma çalışmaları sona erdiYerel yetkililer, acil durum ekipleri, güvenlik güçleri, sağlık çalışanları ve bölge halkının katılımıyla yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.Piskoposluğun Genel Müdürü Megabe Hadis Neka Tibeb Ababu, "Hayatını kaybedenlerin çoğu kutsal sudan faydalanmak için toplanmıştı." ifadelerini kullandı. Ababu, 11 kişinin manastırda defnedildiğini, diğer cenazelerin ise ailelerine teslim edildiğini belirtti. Etiyopya Ortodoks Kilisesi Kuzey Şeva Piskoposluğu Başpiskoposu Abune Klementos da manastıra giderek cenaze dualarını yönetti ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.Yetkililer, Etiyopya'da özellikle Haziran-Ağustos dönemindeki yağmur sezonunda heyelanların sık görülen doğal afetlerden biri olduğuna dikkat çekti. Mart ayında ülkenin güneyinde meydana gelen sel ve heyelanlarda 100'den fazla kişi, Temmuz 2024'te ise Geze Gofa Bölgesi'nde yaşanan heyelanda 229'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/mans-denizinde-gocmen-teknesinde-yangin-cikti-157-kisi-kurtarildi-1107768923.html
etiyopya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/04/1107769799_0:256:682:768_1920x0_80_0_0_97db2c823e8efef567ed390f96b5577f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
etiyopya, toprak kayması, manastır, can kaybı, yaralı
etiyopya, toprak kayması, manastır, can kaybı, yaralı

Etiyopya'da heyelan felaketi: Manastırda 14 kişi hayatını kaybetti

16:57 04.08.2026
© Gacho Baba District Government Communication Affairs DepartmentArşiv fotoğraf
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© Gacho Baba District Government Communication Affairs Department
Abone ol
Etiyopya'da bir dağ manastırında düzenlenen gece duası sırasında meydana gelen heyelanda 14 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışın ardından yaşanan afette 7 kişi yaralanırken, enkaz altında kaldığı düşünülen kişiler için yürütülen arama çalışmaları sona erdi.
Etiyopya'nın Amhara bölgesindeki Tsadqane Debre Mitmaq Aziz Meryem Manastırı, gece düzenlenen dua ayini sırasında meydana gelen heyelanla sarsıldı. Dağın yamacından kopan toprak kütlesi, ibadet için toplananların bulunduğu mağara şeklindeki dua alanının üzerine çöktü. Yetkililer, olayda 7 kişinin yaralandığını, bunlardan 5'inin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Kurtarma çalışmaları sona erdi

Yerel yetkililer, acil durum ekipleri, güvenlik güçleri, sağlık çalışanları ve bölge halkının katılımıyla yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Piskoposluğun Genel Müdürü Megabe Hadis Neka Tibeb Ababu, "Hayatını kaybedenlerin çoğu kutsal sudan faydalanmak için toplanmıştı." ifadelerini kullandı.
Ababu, 11 kişinin manastırda defnedildiğini, diğer cenazelerin ise ailelerine teslim edildiğini belirtti. Etiyopya Ortodoks Kilisesi Kuzey Şeva Piskoposluğu Başpiskoposu Abune Klementos da manastıra giderek cenaze dualarını yönetti ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.
Yetkililer, Etiyopya'da özellikle Haziran-Ağustos dönemindeki yağmur sezonunda heyelanların sık görülen doğal afetlerden biri olduğuna dikkat çekti. Mart ayında ülkenin güneyinde meydana gelen sel ve heyelanlarda 100'den fazla kişi, Temmuz 2024'te ise Geze Gofa Bölgesi'nde yaşanan heyelanda 229'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti.
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
DÜNYA
Manş Denizi'nde göçmen teknesinde yangın çıktı: 157 kişi kurtarıldı
16:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала