https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/durakta-bekledigi-sirada-yola-dusen-kadina-metrobus-carpti-1107775889.html

Durakta beklediği sırada yola düşen kadına metrobüs çarptı

Durakta beklediği sırada yola düşen kadına metrobüs çarptı

Sputnik Türkiye

Şirinevler durağında metrobüs hattına düşen bir kadın ağır yaralandı. Olay yerine ambulansın yanaşabilmesi için demir bariyerler kesildi. 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T20:58+0300

2026-08-04T20:58+0300

2026-08-04T21:04+0300

türki̇ye

metrobüs

kaza

şirinevler

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İstanbul'da Şirinevler metrobüs durağında bekleyen Mina Nur S. metrobüs hattına düştü. Bu sırada seyir halinde olan metrobüsün çarptığı kadın ağır yaralandı.İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bölgeye ulaşan ambulansın metrobüs hattına girmekte güçlük yaşaması üzerine itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Yaralının sedyeyle tahliye edilebilmesi için hattaki demir bariyerler kesildi.Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle metrobüs hattında bir süre aksayan seferler, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/antalyada-bir-genc-elleri-arkadan-bagli-halde-olu-olarak-bulundu-1107772340.html

türki̇ye

şirinevler

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metrobüs, kaza, şirinevler