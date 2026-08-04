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Durakta beklediği sırada yola düşen kadına metrobüs çarptı
Durakta beklediği sırada yola düşen kadına metrobüs çarptı
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Şirinevler durağında metrobüs hattına düşen bir kadın ağır yaralandı. Olay yerine ambulansın yanaşabilmesi için demir bariyerler kesildi. 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T20:58+0300
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türki̇ye
metrobüs
kaza
şirinevler
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İstanbul'da Şirinevler metrobüs durağında bekleyen Mina Nur S. metrobüs hattına düştü. Bu sırada seyir halinde olan metrobüsün çarptığı kadın ağır yaralandı.İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bölgeye ulaşan ambulansın metrobüs hattına girmekte güçlük yaşaması üzerine itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Yaralının sedyeyle tahliye edilebilmesi için hattaki demir bariyerler kesildi.Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle metrobüs hattında bir süre aksayan seferler, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/antalyada-bir-genc-elleri-arkadan-bagli-halde-olu-olarak-bulundu-1107772340.html
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metrobüs, kaza, şirinevler
metrobüs, kaza, şirinevler

Durakta beklediği sırada yola düşen kadına metrobüs çarptı

20:58 04.08.2026 (güncellendi: 21:04 04.08.2026)
© AA / Mustafa Cantürk İstanbul'da durakta beklediği sırada yola düşen kadın, metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı
 İstanbul'da durakta beklediği sırada yola düşen kadın, metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© AA / Mustafa Cantürk
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Şirinevler durağında metrobüs hattına düşen bir kadın ağır yaralandı. Olay yerine ambulansın yanaşabilmesi için demir bariyerler kesildi.
İstanbul'da Şirinevler metrobüs durağında bekleyen Mina Nur S. metrobüs hattına düştü. Bu sırada seyir halinde olan metrobüsün çarptığı kadın ağır yaralandı.
İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ambulansın metrobüs hattına girmekte güçlük yaşaması üzerine itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Yaralının sedyeyle tahliye edilebilmesi için hattaki demir bariyerler kesildi.
Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle metrobüs hattında bir süre aksayan seferler, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.
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