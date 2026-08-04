https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/durakta-bekledigi-sirada-yola-dusen-kadina-metrobus-carpti-1107775889.html
Durakta beklediği sırada yola düşen kadına metrobüs çarptı
Durakta beklediği sırada yola düşen kadına metrobüs çarptı
Sputnik Türkiye
Şirinevler durağında metrobüs hattına düşen bir kadın ağır yaralandı. Olay yerine ambulansın yanaşabilmesi için demir bariyerler kesildi. 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T20:58+0300
2026-08-04T20:58+0300
2026-08-04T21:04+0300
türki̇ye
metrobüs
kaza
şirinevler
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İstanbul'da Şirinevler metrobüs durağında bekleyen Mina Nur S. metrobüs hattına düştü. Bu sırada seyir halinde olan metrobüsün çarptığı kadın ağır yaralandı.İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bölgeye ulaşan ambulansın metrobüs hattına girmekte güçlük yaşaması üzerine itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Yaralının sedyeyle tahliye edilebilmesi için hattaki demir bariyerler kesildi.Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle metrobüs hattında bir süre aksayan seferler, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/antalyada-bir-genc-elleri-arkadan-bagli-halde-olu-olarak-bulundu-1107772340.html
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metrobüs, kaza, şirinevler
metrobüs, kaza, şirinevler
Durakta beklediği sırada yola düşen kadına metrobüs çarptı
20:58 04.08.2026 (güncellendi: 21:04 04.08.2026)
Şirinevler durağında metrobüs hattına düşen bir kadın ağır yaralandı. Olay yerine ambulansın yanaşabilmesi için demir bariyerler kesildi.
İstanbul'da Şirinevler metrobüs durağında bekleyen Mina Nur S. metrobüs hattına düştü. Bu sırada seyir halinde olan metrobüsün çarptığı kadın ağır yaralandı.
İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ambulansın metrobüs hattına girmekte güçlük yaşaması üzerine itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Yaralının sedyeyle tahliye edilebilmesi için hattaki demir bariyerler kesildi.
Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle metrobüs hattında bir süre aksayan seferler, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.