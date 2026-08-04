https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/antalyada-bir-genc-elleri-arkadan-bagli-halde-olu-olarak-bulundu-1107772340.html
Antalya'da bir genç elleri arkadan bağlı halde ölü olarak bulundu
Antalya'da bir genç elleri arkadan bağlı halde ölü olarak bulundu
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Kepez ilçesindeki zeytinlik alanda elleri arkadan bağlı halde bir ceset bulundu. Cansız bedenin 25 yaşındaki Mehmet Beyazıtlı isimli bir gence ait... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T17:45+0300
2026-08-04T17:45+0300
2026-08-04T17:45+0300
türki̇ye
antalya
ceset
zeytinlik alan
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Zeytinlik alandan geçen kişi yerde birinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekibi yapılan incelemede elleri arkadan bağlı cansız bir beden buldu. 25 yaşındaki Mehmet Beyazıtlı isimli kimliğin çıktığı cenaze otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/aydindaki-orman-yanginina-iliskin-2-supheli-gozaltina-alindi-1107764122.html
türki̇ye
antalya
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antalya, ceset, zeytinlik alan
antalya, ceset, zeytinlik alan
Antalya'da bir genç elleri arkadan bağlı halde ölü olarak bulundu
Antalya'nın Kepez ilçesindeki zeytinlik alanda elleri arkadan bağlı halde bir ceset bulundu. Cansız bedenin 25 yaşındaki Mehmet Beyazıtlı isimli bir gence ait olduğu belirlendi.
Zeytinlik alandan geçen kişi yerde birinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekibi yapılan incelemede elleri arkadan bağlı cansız bir beden buldu. 25 yaşındaki Mehmet Beyazıtlı isimli kimliğin çıktığı cenaze otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.