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Antalya'da bir genç elleri arkadan bağlı halde ölü olarak bulundu
Antalya'da bir genç elleri arkadan bağlı halde ölü olarak bulundu
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Antalya'nın Kepez ilçesindeki zeytinlik alanda elleri arkadan bağlı halde bir ceset bulundu. Cansız bedenin 25 yaşındaki Mehmet Beyazıtlı isimli bir gence ait... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T17:45+0300
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Zeytinlik alandan geçen kişi yerde birinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekibi yapılan incelemede elleri arkadan bağlı cansız bir beden buldu. 25 yaşındaki Mehmet Beyazıtlı isimli kimliğin çıktığı cenaze otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/aydindaki-orman-yanginina-iliskin-2-supheli-gozaltina-alindi-1107764122.html
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antalya, ceset, zeytinlik alan
antalya, ceset, zeytinlik alan

Antalya'da bir genç elleri arkadan bağlı halde ölü olarak bulundu

17:45 04.08.2026
© AA / Tahsin KüçükkaracaAntalya'nın Kepez ilçesindeki zeytinlik alanda, elleri arkadan bağlı halde olan bir genç ölü olarak bulundu
Antalya'nın Kepez ilçesindeki zeytinlik alanda, elleri arkadan bağlı halde olan bir genç ölü olarak bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© AA / Tahsin Küçükkaraca
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Antalya'nın Kepez ilçesindeki zeytinlik alanda elleri arkadan bağlı halde bir ceset bulundu. Cansız bedenin 25 yaşındaki Mehmet Beyazıtlı isimli bir gence ait olduğu belirlendi.
Zeytinlik alandan geçen kişi yerde birinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekibi yapılan incelemede elleri arkadan bağlı cansız bir beden buldu. 25 yaşındaki Mehmet Beyazıtlı isimli kimliğin çıktığı cenaze otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
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