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Dünyanın en küçük ülkelerinden biri tarihi kararla adını değiştirdi
Dünyanın en küçük ülkelerinden biri tarihi kararla adını değiştirdi
Sputnik Türkiye
Dünyanın en küçük ülkelerinden Nauru tarihi bir kararla adını Naoero Cumhuriyeti yaptı. Referandumsuz kabul edilen kararın tüm detayları haberimizde.
2026-08-04T07:48+0300
2026-08-04T07:48+0300
dünya
yılsonu2026
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pasifik
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Pasifik Okyanusu’nda yer alan ve nüfus bakımından dünyanın en küçük üçüncü ülkesi olan Nauru, köklü bir kimlik değişimine imza attı. Yerel dildeki özgün yazım ve telaffuzu korumak amacıyla ülkenin resmi adı Naoero Cumhuriyeti olarak değiştirildi.Devlet Başkanı David Adeang, yapılan anayasa değişikliğiyle birlikte ülkenin uluslararası kısaltmasının NRU yerine NRO olarak güncellendiğini duyurdu. Alınan kararla birlikte ülke vatandaşları da bundan böyle uluslararası alanda "Naurulu" yerine "dei-Naoero" tanımlamasıyla anılacak.Değişikliğin nedeni yıllar sonra açıklandı: referandumdan vazgeçildiGeçmiş yıllarda yerel adın yabancılar tarafından zor telaffuz edilmesi nedeniyle dış dünyada "Nauru" isminin tercih edildiği bilinse de bu durumun halkın talebinden değil, tamamen kullanım kolaylığından kaynaklandığı belirtildi. Devlet Başkanı David Adeang, Ocak ayında sunduğu anayasa değişikliği teklifi ile kültürel mirası onurlandırmayı hedeflediklerini vurguladı.Mayıs ayında parlamentodaki iki oylamayı da başarıyla geçen karar için ilk etapta referandum planlanmıştı. Ancak yapılan son kapsamlı istişareler neticesinde halk oylamasına gerek duyulmadığı duyuruldu. Hükümet yetkilileri, Naoero adının devlet armasında zaten yer aldığını ve halk arasında daima yaşadığını belirterek, bu kararı "yenilenen ulusal gururun başlangıcı" olarak nitelendirdi.12 bin nüfuslu ada ülkesi i̇klim kriziyle mücadele ediyorYaklaşık 12 bin kişilik nüfusuyla Vatikan ve Tuvalu'nun ardından dünyanın en küçük üçüncü ülkesi konumundaki Naoero, tarih boyunca Alman sömürgesi ve Avustralya yönetimi altında kaldıktan sonra 1968 yılında bağımsızlık elde etti. 1970'lerde zengin fosfat madenleri sayesinde altın çağını yaşayan ada, madenciliğin çöküşüyle 1990'larda ağır ekonomik krizler geçirdi.Günümüzde ise Naoero Cumhuriyeti, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle ciddi bir varoluş mücadelesi veriyor. Yükselen deniz seviyesi karşısında halkı ve altyapıyı yüksek bölgelere taşımayı hedefleyen ülke, bu projeleri finanse edebilmek adına yatırımcılara vatandaşlık hakkı sunan özel programlar yürütüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/danimarkada-zorunlu-askerlik-11-ay-oldu-6-ay-ordunun-operasyonel-gorevlerinde-hizmet-verilecek-1107749886.html
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yılsonu2026, nauru, pasifik, tuvalu, abd ulusal keşif ofisi (nro), haberler
yılsonu2026, nauru, pasifik, tuvalu, abd ulusal keşif ofisi (nro), haberler

Dünyanın en küçük ülkelerinden biri tarihi kararla adını değiştirdi

07:48 04.08.2026
© AFP 2023 / MATT RANDBüyük Okyanus’ta bulunan ada ülkesi Palau
Büyük Okyanus’ta bulunan ada ülkesi Palau - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© AFP 2023 / MATT RAND
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Pasifik'in minik ada devleti Nauru, ulusal dil ve kimliğine dönmek için tarihi bir karar alarak adını resmen Naoero Cumhuriyeti yaptı.
Pasifik Okyanusu’nda yer alan ve nüfus bakımından dünyanın en küçük üçüncü ülkesi olan Nauru, köklü bir kimlik değişimine imza attı. Yerel dildeki özgün yazım ve telaffuzu korumak amacıyla ülkenin resmi adı Naoero Cumhuriyeti olarak değiştirildi.
Devlet Başkanı David Adeang, yapılan anayasa değişikliğiyle birlikte ülkenin uluslararası kısaltmasının NRU yerine NRO olarak güncellendiğini duyurdu. Alınan kararla birlikte ülke vatandaşları da bundan böyle uluslararası alanda "Naurulu" yerine "dei-Naoero" tanımlamasıyla anılacak.

• Eski Ülke Adı : Nauru Cumhuriyeti

• Yeni Resmi Ad : Naoero Cumhuriyeti

• Yeni Ülke Kısaltması: NRO (Eski: NRU)

• Vatandaş Tanımı : dei-Naoero (Eski: Naurulu)

• Değişiklik Yolu : Parlamento Anayasa Değişikliği

Değişikliğin nedeni yıllar sonra açıklandı: referandumdan vazgeçildi

Geçmiş yıllarda yerel adın yabancılar tarafından zor telaffuz edilmesi nedeniyle dış dünyada "Nauru" isminin tercih edildiği bilinse de bu durumun halkın talebinden değil, tamamen kullanım kolaylığından kaynaklandığı belirtildi. Devlet Başkanı David Adeang, Ocak ayında sunduğu anayasa değişikliği teklifi ile kültürel mirası onurlandırmayı hedeflediklerini vurguladı.
Mayıs ayında parlamentodaki iki oylamayı da başarıyla geçen karar için ilk etapta referandum planlanmıştı. Ancak yapılan son kapsamlı istişareler neticesinde halk oylamasına gerek duyulmadığı duyuruldu. Hükümet yetkilileri, Naoero adının devlet armasında zaten yer aldığını ve halk arasında daima yaşadığını belirterek, bu kararı "yenilenen ulusal gururun başlangıcı" olarak nitelendirdi.

12 bin nüfuslu ada ülkesi i̇klim kriziyle mücadele ediyor

Yaklaşık 12 bin kişilik nüfusuyla Vatikan ve Tuvalu'nun ardından dünyanın en küçük üçüncü ülkesi konumundaki Naoero, tarih boyunca Alman sömürgesi ve Avustralya yönetimi altında kaldıktan sonra 1968 yılında bağımsızlık elde etti. 1970'lerde zengin fosfat madenleri sayesinde altın çağını yaşayan ada, madenciliğin çöküşüyle 1990'larda ağır ekonomik krizler geçirdi.
Günümüzde ise Naoero Cumhuriyeti, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle ciddi bir varoluş mücadelesi veriyor. Yükselen deniz seviyesi karşısında halkı ve altyapıyı yüksek bölgelere taşımayı hedefleyen ülke, bu projeleri finanse edebilmek adına yatırımcılara vatandaşlık hakkı sunan özel programlar yürütüyor.
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