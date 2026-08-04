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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/danimarkada-zorunlu-askerlik-11-ay-oldu-6-ay-ordunun-operasyonel-gorevlerinde-hizmet-verilecek-1107749886.html
Danimarka'da zorunlu askerlik 11 ay oldu: 6 ay ordunun operasyonel görevlerinde hizmet verilecek
Danimarka'da zorunlu askerlik 11 ay oldu: 6 ay ordunun operasyonel görevlerinde hizmet verilecek
Sputnik Türkiye
Danimarka'da zorunlu askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkaran yeni sistem yürürlüğe girdi. İlk etapta 1.600 genç göreve başlarken, askerler temel eğitimin... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T04:36+0300
2026-08-04T04:36+0300
dünya
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Danimarka'da zorunlu askerlik süresini 11 aya çıkaran yeni uygulama kapsamında ilk grup askerlik hizmetine başladı.DR'nin haberine göre, ilk etapta 1.600 genç silah altına alınırken, yeni sistemde askerler temel eğitimin ardından 6 ay boyunca ordunun operasyonel görevlerinde hizmet verecek.Yeni düzenleme kapsamında 18 yaşını dolduran herkes, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin Savunma Günü'ne çağrılarak askerlik sürecine ilişkin değerlendirmeye alınacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/turkiye-katar-ve-misirdan-ortak-gazze-aciklamasi-israilin-ihlalleri-kinandi-1107749761.html
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danimarka, askerlik
danimarka, askerlik

Danimarka'da zorunlu askerlik 11 ay oldu: 6 ay ordunun operasyonel görevlerinde hizmet verilecek

04:36 04.08.2026
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© AA
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Danimarka'da zorunlu askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkaran yeni sistem yürürlüğe girdi. İlk etapta 1.600 genç göreve başlarken, askerler temel eğitimin ardından 6 ay operasyonel görevlerde hizmet verecek.
Danimarka'da zorunlu askerlik süresini 11 aya çıkaran yeni uygulama kapsamında ilk grup askerlik hizmetine başladı.
DR'nin haberine göre, ilk etapta 1.600 genç silah altına alınırken, yeni sistemde askerler temel eğitimin ardından 6 ay boyunca ordunun operasyonel görevlerinde hizmet verecek.
Yeni düzenleme kapsamında 18 yaşını dolduran herkes, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin Savunma Günü'ne çağrılarak askerlik sürecine ilişkin değerlendirmeye alınacak.
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