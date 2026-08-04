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Düğün konvoyuna 540 bin lira ceza: 6 araç trafikten men edildi
Düğün konvoyuna 540 bin lira ceza: 6 araç trafikten men edildi
Sputnik Türkiye
Erzurum'da düğün konvoyu oluşturarak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen 6 sürücüye toplam 540 bin lira ceza uygulanırken, araçlar 60 gün süreyle trafikten... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
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erzurum
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Erzurum'un Hınıs ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 gün önce düğün konvoyu oluşturularak trafiğin akışının engellendiği ve tabancayla havaya ateş açıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.Söz konusu çalışmada gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçundan adli işlem başlatıldı.Ayrıca, seri numarası kazınmış kuru sıkı tabanca bulundurduğu belirlenen 2 zanlıya, Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun kapsamında 30 bin 58 lira idari ceza kesildi.Çalışmada ayrıca taşıma ruhsatlı tabanca, 28 fişek, seri numarası kazınmış 2 kuru sıkı tabanca ile 2 şarjör ele geçirildi.6 araç sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 540 bin lira idari ceza uygulanırken, araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/buyukcekmecede-toprak-kaymasi-mahsur-kalanlar-oldugu-bildiriliyor-1107746938.html
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i̇l jandarma komutanlığı, erzurum, düğün konvoyu
i̇l jandarma komutanlığı, erzurum, düğün konvoyu

Düğün konvoyuna 540 bin lira ceza: 6 araç trafikten men edildi

00:44 04.08.2026
© AATrafik polisi
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© AA
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Erzurum'da düğün konvoyu oluşturarak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen 6 sürücüye toplam 540 bin lira ceza uygulanırken, araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Erzurum'un Hınıs ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 gün önce düğün konvoyu oluşturularak trafiğin akışının engellendiği ve tabancayla havaya ateş açıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Söz konusu çalışmada gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçundan adli işlem başlatıldı.
Ayrıca, seri numarası kazınmış kuru sıkı tabanca bulundurduğu belirlenen 2 zanlıya, Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun kapsamında 30 bin 58 lira idari ceza kesildi.
Çalışmada ayrıca taşıma ruhsatlı tabanca, 28 fişek, seri numarası kazınmış 2 kuru sıkı tabanca ile 2 şarjör ele geçirildi.
6 araç sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 540 bin lira idari ceza uygulanırken, araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.
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