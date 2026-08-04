https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/dugun-konvoyuna-540-bin-lira-ceza-6-arac-trafikten-men-edildi-1107748905.html

Düğün konvoyuna 540 bin lira ceza: 6 araç trafikten men edildi

Düğün konvoyuna 540 bin lira ceza: 6 araç trafikten men edildi

Sputnik Türkiye

Erzurum'da düğün konvoyu oluşturarak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen 6 sürücüye toplam 540 bin lira ceza uygulanırken, araçlar 60 gün süreyle trafikten... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T00:44+0300

2026-08-04T00:44+0300

2026-08-04T00:44+0300

türki̇ye

i̇l jandarma komutanlığı

erzurum

düğün konvoyu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105336026_88:0:776:387_1920x0_80_0_0_2d524ad2d6124d4643624453f53a6515.jpg

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 gün önce düğün konvoyu oluşturularak trafiğin akışının engellendiği ve tabancayla havaya ateş açıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.Söz konusu çalışmada gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçundan adli işlem başlatıldı.Ayrıca, seri numarası kazınmış kuru sıkı tabanca bulundurduğu belirlenen 2 zanlıya, Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun kapsamında 30 bin 58 lira idari ceza kesildi.Çalışmada ayrıca taşıma ruhsatlı tabanca, 28 fişek, seri numarası kazınmış 2 kuru sıkı tabanca ile 2 şarjör ele geçirildi.6 araç sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 540 bin lira idari ceza uygulanırken, araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/buyukcekmecede-toprak-kaymasi-mahsur-kalanlar-oldugu-bildiriliyor-1107746938.html

türki̇ye

erzurum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇l jandarma komutanlığı, erzurum, düğün konvoyu