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Çerçeve yasa düzenlemesi yarın sabah TBMM Başkanlığı'na sunulacak
Çerçeve yasa düzenlemesi yarın sabah TBMM Başkanlığı'na sunulacak
Sputnik Türkiye
Çerçeve yasa düzenlemesinin yarın 10.30'da TBMM Başkanlığı'na sunulacağı ve bilgilendirme toplantısında MHP Grup Başkanvekillerinin de yer alacağı bildirildi. 04.08.2026, Sputnik Türkiye
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tbmm, tbmm başkanlığı, son dakika
tbmm, tbmm başkanlığı, son dakika

Çerçeve yasa düzenlemesi yarın sabah TBMM Başkanlığı'na sunulacak

18:45 04.08.2026
© AA / Doğukan KeskinkılıçTBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Çerçeve yasa düzenlemesinin yarın 10.30'da TBMM Başkanlığı'na sunulacağı ve bilgilendirme toplantısında MHP Grup Başkanvekillerinin de yer alacağı bildirildi.
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