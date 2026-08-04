https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/cerceve-yasa-duzenlemesi-yarin-sabah-tbmm-baskanligina-sunulacak-1107774123.html
Çerçeve yasa düzenlemesi yarın sabah TBMM Başkanlığı'na sunulacak
Çerçeve yasa düzenlemesi yarın sabah TBMM Başkanlığı'na sunulacak
Sputnik Türkiye
Çerçeve yasa düzenlemesinin yarın 10.30'da TBMM Başkanlığı'na sunulacağı ve bilgilendirme toplantısında MHP Grup Başkanvekillerinin de yer alacağı bildirildi. 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T18:45+0300
2026-08-04T18:45+0300
2026-08-04T18:45+0300
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tbmm, tbmm başkanlığı, son dakika
tbmm, tbmm başkanlığı, son dakika
Çerçeve yasa düzenlemesi yarın sabah TBMM Başkanlığı'na sunulacak
Ayrıntılar geliyor
Çerçeve yasa düzenlemesinin yarın 10.30'da TBMM Başkanlığı'na sunulacağı ve bilgilendirme toplantısında MHP Grup Başkanvekillerinin de yer alacağı bildirildi.