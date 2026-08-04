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AK Parti'den Yeni Parti'ye 'çerçeve yasa' ziyareti
AK Parti'den Yeni Parti'ye 'çerçeve yasa' ziyareti
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AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Yeni Parti TBMM Grubunu ziyaret ederek "Terörsüz Türkiye" kapsamında... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T17:11+0300
2026-08-04T17:11+0300
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AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Yeni Parti TBMM Grubunu ziyaret etti.Meclis'te gerçekleştirilen görüşmede, Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ile Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de yer aldı.Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, "Terörsüz Türkiye" kapsamında hazırlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" ele alındı.Gül: İstişare ettik, bilgilendirdikGörüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, ziyaretin içeriğine ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunarak, "İstişare ettik, bilgilendirdik" ifadelerini kullandı.Murat Emir: Somut bir taslak görmedikYeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, görüşmede kanun teklifine ilişkin genel çerçevede bilgi aldıklarını belirterek, teklifin henüz somut bir metin haline gelmediğini söyledi.Emir, şu değerlendirmeyi yaptı:"Bizim için yararlı oldu. Somut bir taslak görmedik. Şu anda kendi heyetlerimizde, uzmanlarımızla çalışabileceğimiz somutlukta bir teklif en azından henüz bizim için söz konusu değil."'PKK/KCK'ya yönelik geçici yasa düşünüldüğünü anlıyoruz'Teklifin içeriğine ilişkin genel bilgi verildiğini aktaran Murat Emir, düzenlemenin kapsamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:"PKK/KCK örgütü ve uzantılarına dönük, ona özgü geçici bir yasa düşünüldüğünü ve bu yasayla belirli suç tipleri bakımından infaz ertelemesi şeklinde bir düzenleme tasarlandığını anlıyoruz. Tabii teklif somutlaşınca biz de çok daha ayrıntılı bir çalışma yapıp partimizin tutumunu tüm kamuoyuna daha olgunlaştırılmış bir şekilde ifade etme fırsatı bulacağız."Teklifin yarın sunulması bekleniyorKanun teklifinin TBMM Başkanlığına ne zaman sunulacağı sorusuna Emir, "Yarın sunmayı tasarladıklarını anlıyoruz" yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/tarihe-gecti-albay-ozlem-karapinar-turk-hava-kuvvetlerinin-ilk-kadin-pasasi-oldu-1107771052.html
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yeni parti, ak parti, cüneyt yüksel, murat emir, tbmm, pkk, kck, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu

AK Parti'den Yeni Parti'ye 'çerçeve yasa' ziyareti

17:11 04.08.2026
© FotoğrafAK Parti'den Yeni Parti'ye 'çerçeve yasa' ziyareti
AK Parti'den Yeni Parti'ye 'çerçeve yasa' ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© Fotoğraf
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AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Yeni Parti TBMM Grubunu ziyaret ederek "Terörsüz Türkiye" kapsamında hazırlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" hakkında bilgi verdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Yeni Parti TBMM Grubunu ziyaret etti.
Meclis'te gerçekleştirilen görüşmede, Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ile Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de yer aldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, "Terörsüz Türkiye" kapsamında hazırlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" ele alındı.

Gül: İstişare ettik, bilgilendirdik

Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, ziyaretin içeriğine ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunarak, "İstişare ettik, bilgilendirdik" ifadelerini kullandı.

Murat Emir: Somut bir taslak görmedik

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, görüşmede kanun teklifine ilişkin genel çerçevede bilgi aldıklarını belirterek, teklifin henüz somut bir metin haline gelmediğini söyledi.
Emir, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bizim için yararlı oldu. Somut bir taslak görmedik. Şu anda kendi heyetlerimizde, uzmanlarımızla çalışabileceğimiz somutlukta bir teklif en azından henüz bizim için söz konusu değil."

'PKK/KCK'ya yönelik geçici yasa düşünüldüğünü anlıyoruz'

Teklifin içeriğine ilişkin genel bilgi verildiğini aktaran Murat Emir, düzenlemenin kapsamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"PKK/KCK örgütü ve uzantılarına dönük, ona özgü geçici bir yasa düşünüldüğünü ve bu yasayla belirli suç tipleri bakımından infaz ertelemesi şeklinde bir düzenleme tasarlandığını anlıyoruz. Tabii teklif somutlaşınca biz de çok daha ayrıntılı bir çalışma yapıp partimizin tutumunu tüm kamuoyuna daha olgunlaştırılmış bir şekilde ifade etme fırsatı bulacağız."

Teklifin yarın sunulması bekleniyor

Kanun teklifinin TBMM Başkanlığına ne zaman sunulacağı sorusuna Emir, "Yarın sunmayı tasarladıklarını anlıyoruz" yanıtını verdi.
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