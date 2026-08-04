Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/canakkalenin-ezine-ilcesinde-ormanlik-alanda-yangin-cikti-1107776350.html
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T21:30+0300
2026-08-04T21:30+0300
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/04/1107776193_158:0:1751:896_1920x0_80_0_0_efb1942548d718024901d0398bc0df8a.jpg
Ezine'ye bağlı Gökçebayır köyü yakınındaki Kızılçeşmeler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.Yangına, 2 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 5 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler, 2 itfaiye aracı ve 131 personelle müdahale ediliyor.Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/mugla-yataganda-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-1107768519.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/04/1107776193_357:0:1552:896_1920x0_80_0_0_b595d2efe36bb17b4fd240cb24c0d463.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

21:30 04.08.2026
© AA / Erol GüngördüÇanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© AA / Erol Güngördü
Abone ol
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ezine'ye bağlı Gökçebayır köyü yakınındaki Kızılçeşmeler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına, 2 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 5 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler, 2 itfaiye aracı ve 131 personelle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.
Muğla orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
TÜRKİYE
Muğla Yatağan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
15:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала