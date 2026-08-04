https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/canakkalenin-ezine-ilcesinde-ormanlik-alanda-yangin-cikti-1107776350.html
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T21:30+0300
2026-08-04T21:30+0300
2026-08-04T21:30+0300
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Ezine'ye bağlı Gökçebayır köyü yakınındaki Kızılçeşmeler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.Yangına, 2 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 5 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler, 2 itfaiye aracı ve 131 personelle müdahale ediliyor.Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/mugla-yataganda-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-1107768519.html
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ezine'ye bağlı Gökçebayır köyü yakınındaki Kızılçeşmeler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına, 2 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 5 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler, 2 itfaiye aracı ve 131 personelle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.