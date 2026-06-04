https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/binlerce-kisiyi-ilgilendiriyor-hobi-bahceleri-duzenlemesi-yakinda-yururlukte-1106256266.html
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor: Hobi bahçeleri düzenlemesi yakında yürürlükte
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor: Hobi bahçeleri düzenlemesi yakında yürürlükte
Sputnik Türkiye
Arazi kullanımına yönelik kurallar, denetim süreçleri ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin detayların netleşmesi öngörülüyor. Düzenlemenin, mevcut uygulamalar... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T15:38+0300
2026-06-04T15:38+0300
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Hobi bahçeleri üzerine çalışıldığı açıklanan yeni modelin ne aşamada olduğu ve vatandaşların mağduriyetini önlemek adına nasıl bir düzenleme ve denetim sürecinin planlandığına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Kurum, vatandaşların taleplerini dinlediklerini, tarım alanlarıyla alakalı durumun farkında olduklarını dile getirdi.'Bir düzenleme ihtiyacı vardı'Kurum, tarım alanlarını korumak zorunda olduklarını belirterek, "Gıda güvenliğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla her tarım alanında, her isteyen istediği gibi bir iş yapamamalı. Bir taraftan da vatandaşımızın bilhassa pandemi sonrasında gelen bir talebi var. Yani toprağa basabilmek, toprakta iş yapabilmek, çoluğuyla çocuğuyla orada vakit geçirebilmek. Bir kanun, bir düzenleme çerçevesinde bu ihtiyacı gidermeliyiz." diye konuştu.Tarım alanlarının hoyratça kullanılamayacağını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilgili bakanlıklarla birlikte buna ilişkin bir çalışma yürüttüklerini bildiren Kurum, "Her iki talebi de gözetecek bir çalışmayı inşallah hayata geçireceğiz. Hem tarım alanları korunacak hem de vatandaşımızın bu ihtiyacına kanun, yönetmelik çerçevesinde edilebilecek yardımı etmeye gayret göstereceğiz. Bu çalışma inşallah yakın zamanda hayata geçecek." açıklamasında bulundu.'Tüm dünyaya çok güçlü mesajlar vereceğiz'Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31'de, gençlerin sürecin öznesi ve karar verici konumda yer alacağını dile getirerek, toplantının 196 ülkenin katılımı ve 100 binden fazla ziyaretçiyle Antalya'da düzenleneceğini anımsattı.COP31'in Antalya'da yapılmasının önemine değinen Kurum, "Antalya iklim değişikliğinin etkilerini Akdeniz Havzası'nda hisseden bir ilimiz. Yani aşırı yangın, yağışlar, selleri Antalya'da yaşıyoruz. Dolayısıyla burada olması da önemli. Diğer taraftan, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizlerin ve okyanusların varlığı, tüm dünyaya vereceğimiz mesaj açısından önemli." dedi.
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hobi, hobi bahçesi, murat kurum
hobi, hobi bahçesi, murat kurum
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor: Hobi bahçeleri düzenlemesi yakında yürürlükte
Arazi kullanımına yönelik kurallar, denetim süreçleri ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin detayların netleşmesi öngörülüyor. Düzenlemenin, mevcut uygulamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.
Hobi bahçeleri üzerine çalışıldığı açıklanan yeni modelin ne aşamada olduğu ve vatandaşların mağduriyetini önlemek adına nasıl bir düzenleme ve denetim sürecinin planlandığına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Kurum, vatandaşların taleplerini dinlediklerini, tarım alanlarıyla alakalı durumun farkında olduklarını dile getirdi.
'Bir düzenleme ihtiyacı vardı'
Kurum, tarım alanlarını korumak zorunda olduklarını belirterek, "Gıda güvenliğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla her tarım alanında, her isteyen istediği gibi bir iş yapamamalı. Bir taraftan da vatandaşımızın bilhassa pandemi sonrasında gelen bir talebi var. Yani toprağa basabilmek, toprakta iş yapabilmek, çoluğuyla çocuğuyla orada vakit geçirebilmek. Bir kanun, bir düzenleme çerçevesinde bu ihtiyacı gidermeliyiz." diye konuştu.
Tarım alanlarının hoyratça kullanılamayacağını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilgili bakanlıklarla birlikte buna ilişkin bir çalışma yürüttüklerini bildiren Kurum, "Her iki talebi de gözetecek bir çalışmayı inşallah hayata geçireceğiz. Hem tarım alanları korunacak hem de vatandaşımızın bu ihtiyacına kanun, yönetmelik çerçevesinde edilebilecek yardımı etmeye gayret göstereceğiz. Bu çalışma inşallah yakın zamanda hayata geçecek." açıklamasında bulundu.
'Tüm dünyaya çok güçlü mesajlar vereceğiz'
Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31'de, gençlerin sürecin öznesi ve karar verici konumda yer alacağını dile getirerek, toplantının 196 ülkenin katılımı ve 100 binden fazla ziyaretçiyle Antalya'da düzenleneceğini anımsattı.
COP31'in Antalya'da yapılmasının önemine değinen Kurum, "Antalya iklim değişikliğinin etkilerini Akdeniz Havzası'nda hisseden bir ilimiz. Yani aşırı yangın, yağışlar, selleri Antalya'da yaşıyoruz. Dolayısıyla burada olması da önemli. Diğer taraftan, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizlerin ve okyanusların varlığı, tüm dünyaya vereceğimiz mesaj açısından önemli." dedi.