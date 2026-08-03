https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/orman-yanginlari-alevlerle-mucadelede-en-etkili-arac-be-200-1107732732.html
Orman yangınları: Alevlerle mücadelede en etkili araç Be-200
Orman yangınları: Alevlerle mücadelede en etkili araç Be-200
Sputnik Türkiye
Son günlerde yaşanan orman yangınlarına müdahalede Rusya’dan talep edilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ile Türkiye’ye gelen 2 Be-200... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T11:46+0300
2026-08-03T11:46+0300
2026-08-03T11:46+0300
türki̇ye
orman
orman yangını
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Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen orman yangınları sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı yangın söndürme filosunu güçlendirdi. Bu yıl Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele envanterinde toplam 161 hava aracı (28 uçak, 119 helikopter, 14 İHA) ve 5.264'ten fazla kara aracı yer alıyor.Bunların yanı sıra Türk makamlarının talebi üzerine mevsimsel orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek amacıyla kiralanan 2 adet Rus amfibi uçağı, 30 Haziran 2026 tarihinde Türkiye'ye ulaştı. Söz konusu uçaklar, 1 Temmuz itibarıyla aktif olarak göreve başladı.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı envanterinde bulunan Be-200 tipi amfibi uçakların, özel şahıslara veya ticari şirketlere kiralanması kural olarak mümkün değil. Yalnızca arama-kurtarma ve yangın söndürme görevleri için tahsis edilen bu devlet hava araçlarının kiralama süreci, ancak devletler arası düzeyde anlaşmalar veya ilgili bakanlıklar arası sözleşmeler yoluyla yürütülebilmektedir.Türkiye’nin talebi üzerine ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in oluru ile uçaklar orman yangılarına müdahalede kullanıldı. Son orman yangınları ile mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından paylaşılan videolarda da uçakların yangınlara müdahale ettiği anlar yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/balikesir-gomec-orman-yangininda-2-tutuklama-yanginin-cikis-sebebi-belli-oldu-1107681840.html
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Osman Nuri Cerit
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
orman, orman yangını
Orman yangınları: Alevlerle mücadelede en etkili araç Be-200
Özel
Son günlerde yaşanan orman yangınlarına müdahalede Rusya’dan talep edilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ile Türkiye’ye gelen 2 Be-200 yangın söndürme uçağı geçen hafta yaşanan orman yangınlarından etkin olarak kullanıldı.
Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen orman yangınları sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı yangın söndürme filosunu güçlendirdi. Bu yıl Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele envanterinde toplam 161 hava aracı (28 uçak, 119 helikopter, 14 İHA) ve 5.264'ten fazla kara aracı yer alıyor.
Bunların yanı sıra Türk makamlarının talebi üzerine mevsimsel orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek amacıyla kiralanan 2 adet Rus amfibi uçağı, 30 Haziran 2026 tarihinde Türkiye'ye ulaştı. Söz konusu uçaklar, 1 Temmuz itibarıyla aktif olarak göreve başladı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı envanterinde bulunan Be-200 tipi amfibi uçakların, özel şahıslara veya ticari şirketlere kiralanması kural olarak mümkün değil. Yalnızca arama-kurtarma ve yangın söndürme görevleri için tahsis edilen bu devlet hava araçlarının kiralama süreci, ancak devletler arası düzeyde anlaşmalar veya ilgili bakanlıklar arası sözleşmeler yoluyla yürütülebilmektedir.
Türkiye’nin talebi üzerine ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in oluru ile uçaklar orman yangılarına müdahalede kullanıldı. Son orman yangınları ile mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından paylaşılan videolarda da uçakların yangınlara müdahale ettiği anlar yer aldı.