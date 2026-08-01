https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/pakistanda-cig-felaketi-14-zirve-rekortmeni-nirmal-purjanin-da-aralarinda-oldugu-10-dagci-oldu-1107709743.html

Pakistan'da çığ felaketi: '14 zirve rekortmeni' Nirmal Purja'nın da aralarında olduğu 10 dağcı öldü

Pakistan'da çığ felaketi: '14 zirve rekortmeni' Nirmal Purja'nın da aralarında olduğu 10 dağcı öldü

Sputnik Türkiye

Dünyanın en yüksek 14 zirvesini rekor sürede tırmanarak adını dağcılık tarihine yazdıran Nepalli dağcı Nirmal Purja, Pakistan'daki Broad Peak Dağı'nda meydana... 01.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-01T15:39+0300

2026-08-01T15:39+0300

2026-08-01T15:39+0300

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nepal

çığ

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Dünyaca ünlü Nepalli dağcı Nirmal "Nimsdai" Purja, Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesindeki 8 bin 51 metre yüksekliğindeki Broad Peak'te meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybetti. Purja'nın düzenlediği keşif gezilerini organize eden Elite Exped şirketi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, deneyimli dağcının da aralarında bulunduğu ekibin kurtarılamadığını bildirdi.Perşembe günü çığ düşmesinin ardından kaybolan 10 kişilik ekipten umutlu haber beklenirken, yapılan arama çalışmalarının ardından tüm dağcıların hayatını kaybettiği açıklandı.Hayatını kaybeden dağcıların altısının Nepal, diğerlerinin ise Pakistan, Umman, ABD ve Çin vatandaşı olduğu belirtildi.Nirmal Purja kimdir?1983 doğumlu Nirmal Purja, 2019 yılında dünyanın 8 bin metrenin üzerindeki 14 zirvesinin tamamını yalnızca 6 ay 6 gün içinde tırmanarak dünya rekoru kırdı. Önceki rekor yaklaşık 8 yıldı.Purja'nın bu olağanüstü başarısı, 2021 yılında yayımlanan "14 Zirve: Hiçbir Şey İmkansız Değildir" adlı Netflix belgeseliyle dünya çapında geniş kitlelere ulaştı. Dağcı, ekstrem irtifa tırmanışları ve kurtarma operasyonlarındaki başarılarıyla da tanınıyordu.Broad Peak dünyanın en zorlu dağlarından biriPakistan ile Çin sınırındaki Karakurum Dağları'nda bulunan Broad Peak, 8 bin 51 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek 12. dağı olarak kabul ediliyor.Teknik açıdan en zorlu zirvelerden biri olan Broad Peak, özellikle çığ riski ve değişken hava koşulları nedeniyle dağcılar için büyük tehlike oluşturuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/pakistanda-cig-felaketi-dunyaca-unlu-dagcilarin-da-yer-aldigi-10-kisilik-ekipten-4unun-cansiz-1107680908.html

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