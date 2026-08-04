https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/abdde-nadir-gorulen-tavsan-vebasi-alarmi-kene-kaynakli-3-supheli-vaka-tespit-edildi-1107754683.html
ABD'de nadir görülen 'tavşan vebası' alarmı: Kene kaynaklı 3 şüpheli vaka tespit edildi
ABD'de nadir görülen 'tavşan vebası' alarmı: Kene kaynaklı 3 şüpheli vaka tespit edildi
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ABD'nin New York eyaletine bağlı Suffolk County'de halk arasında 'tavşan vebası' olarak bilinen 'tularemi' hastalığına ilişkin üç şüpheli vaha tespit edildi... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T10:26+0300
2026-08-04T10:26+0300
2026-08-04T10:26+0300
sağlik
kene
nadir hastalık
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ABD'nin New York eyaletine bağlı Suffolk County Sağlık Departmanı, halk arasında "tavşan ateşi" olarak bilinen tularemi hastalığına ilişkin üç olası vaka tespit edildiğini açıkladı.Nadir görülen ancak ciddi seyredebilen hastalık, Francisella tularensis bakterisinin neden olduğu bir enfeksiyon olarak biliniyor. Hastalık en sık, daha önce enfekte bir yabani hayvanı, özellikle tavşanı, ısırmış kene veya sineklerin insanları ısırmasıyla bulaşıyor.Kişiden kişiye bulaşmıyorUzmanlara göre tularemi; enfekte hayvanlarla doğrudan temas, bakteri bulaşmış suyun tüketilmesi, kirli tozun solunması veya yeterince pişirilmemiş tavşan eti yenmesiyle de bulaşabiliyor. Ancak hastalığın insandan insana bulaşmadığı vurgulanıyor.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkede her yıl 200'den az tularemi vakası bildirildiğini, ancak son yıllarda vaka sayılarında artış görüldüğünü belirtiyor. Hastalık en çok mayıs-eylül ayları arasında görülüyor.Belirtileri neler?Tularemi enfeksiyonu yüksek ateş, lenf bezlerinde şişme, kas ağrıları, halsizlik ve kene ya da sinek ısırığının olduğu bölgede oluşan yara ile kendini gösterebiliyor. Belirtiler genellikle maruziyetten 3 ila 5 gün sonra ortaya çıkarken, bazı vakalarda bu süre 21 güne kadar uzayabiliyor.Tedavi edilmediğinde enfeksiyon kana karışarak sepsis gibi yaşamı tehdit eden komplikasyonlara yol açabiliyor. Yetkililer, hastalığın streptomisin, gentamisin ve amikasin gibi antibiyotiklerle tedavi edilebildiğini belirtiyor.Yetkililerden uyarıUzmanlar, New York'ta geçen kışın ılıman geçmesi nedeniyle bu yıl kene popülasyonunun artabileceğini öngörüyor. Sağlık yetkilileri, açık alanlarda uzun kollu kıyafet ve uzun pantolon giyilmesini, açık renkli giysilerin tercih edilmesini, yoğun çalılık alanlardan uzak durulmasını ve dışarıdan döndükten sonra vücudun kene açısından dikkatlice kontrol edilmesini önerdi.Türkiye'de var mı?Tularemi hastalığı Türkiye'de bulunuyor ve uzmanlar tarafından endemik (yerleşik) bir hastalık olarak kabul ediliyor. T.C. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de ilk tularemi salgını 1936'da Lüleburgaz'da bildirilmiş olup sonraki yıllarda da farklı bölgelerden sporadik vakalar ve küçük noktasal saldılar bildirilmekte. Türkiye'deki en büyük tularemi salgını 1953'te iki yüzden fazla vakanın saptandığı Antalya'nın Bademağacı Köyü'nde yaşanmıştı.
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kene, nadir hastalık, abd, new york
kene, nadir hastalık, abd, new york
ABD'de nadir görülen 'tavşan vebası' alarmı: Kene kaynaklı 3 şüpheli vaka tespit edildi
ABD'nin New York eyaletine bağlı Suffolk County'de halk arasında 'tavşan vebası' olarak bilinen 'tularemi' hastalığına ilişkin üç şüpheli vaha tespit edildi. Yetkililer, hastalığın çoğunlukla kene veya sinek ısırığıyla bulaştığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
ABD'nin New York eyaletine bağlı Suffolk County Sağlık Departmanı, halk arasında "tavşan ateşi" olarak bilinen tularemi hastalığına ilişkin üç olası vaka tespit edildiğini açıkladı.
Nadir görülen ancak ciddi seyredebilen hastalık, Francisella tularensis bakterisinin neden olduğu bir enfeksiyon olarak biliniyor. Hastalık en sık, daha önce enfekte bir yabani hayvanı, özellikle tavşanı, ısırmış kene veya sineklerin insanları ısırmasıyla bulaşıyor.
Kişiden kişiye bulaşmıyor
Uzmanlara göre tularemi; enfekte hayvanlarla doğrudan temas, bakteri bulaşmış suyun tüketilmesi, kirli tozun solunması veya yeterince pişirilmemiş tavşan eti yenmesiyle de bulaşabiliyor. Ancak hastalığın insandan insana bulaşmadığı vurgulanıyor.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkede her yıl 200'den az tularemi vakası bildirildiğini, ancak son yıllarda vaka sayılarında artış görüldüğünü belirtiyor. Hastalık en çok mayıs-eylül ayları arasında görülüyor.
Tularemi enfeksiyonu yüksek ateş, lenf bezlerinde şişme, kas ağrıları, halsizlik ve kene ya da sinek ısırığının olduğu bölgede oluşan yara ile kendini gösterebiliyor. Belirtiler genellikle maruziyetten 3 ila 5 gün sonra ortaya çıkarken, bazı vakalarda bu süre 21 güne kadar uzayabiliyor.
Tedavi edilmediğinde enfeksiyon kana karışarak sepsis gibi yaşamı tehdit eden komplikasyonlara yol açabiliyor. Yetkililer, hastalığın streptomisin, gentamisin ve amikasin gibi antibiyotiklerle tedavi edilebildiğini belirtiyor.
Uzmanlar, New York'ta geçen kışın ılıman geçmesi nedeniyle bu yıl kene popülasyonunun artabileceğini öngörüyor. Sağlık yetkilileri, açık alanlarda uzun kollu kıyafet ve uzun pantolon giyilmesini, açık renkli giysilerin tercih edilmesini, yoğun çalılık alanlardan uzak durulmasını ve dışarıdan döndükten sonra vücudun kene açısından dikkatlice kontrol edilmesini önerdi.
Tularemi hastalığı Türkiye'de bulunuyor ve uzmanlar tarafından endemik (yerleşik) bir hastalık olarak kabul ediliyor. T.C. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de ilk tularemi salgını 1936'da Lüleburgaz'da bildirilmiş olup sonraki yıllarda da farklı bölgelerden sporadik vakalar ve küçük noktasal saldılar bildirilmekte.
Türkiye'deki en büyük tularemi salgını 1953'te iki yüzden fazla vakanın saptandığı Antalya'nın Bademağacı Köyü'nde yaşanmıştı.