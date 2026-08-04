https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/abd-haziran-depremlerinin-ardindan-ilk-kez-venezuelali-gocmenleri-sinir-disi-etti-1107758328.html

ABD, haziran depremlerinin ardından ilk kez Venezuelalı göçmenleri sınır dışı etti

ABD, haziran depremlerinin ardından ilk kez Venezuelalı göçmenleri sınır dışı etti

Sputnik Türkiye

ABD, haziran ayında meydana gelen ve 6 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından ilk kez Venezuelalı göçmenleri sınır dışı etti. Miami'den... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T11:43+0300

2026-08-04T11:43+0300

2026-08-04T11:43+0300

dünya

venezuela

abd

sınır dışı

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ABD, haziran ayında Venezuela'da 6 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği yıkıcı depremlerin ardından ilk kez Venezuelalı göçmenleri sınır dışı etti.ABD'den pazartesi günü kalkan geri gönderme uçağıyla 147 Venezuelalı göçmen, Florida eyaletindeki Miami kentinden Venezuela'nın Anzoátegui eyaletine ulaştı. Uçak, Barcelona kentindeki General José Antonio Anzoátegui Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.Trump yönetimi, haziran ayındaki depremler öncesinde her hafta yüzlerce Venezuelalı göçmeni ülkesine gönderiyordu. Ancak art arda meydana gelen 7 büyüklüğünün üzerindeki depremlerin 6 binden fazla kişinin ölümüne yol açmasının ardından sınır dışı uçuşları durdurulmuştu.Son uçuş depremden saatler önce gerçekleşmiştiDepremlerden önceki son uçuşla 146 Venezuelalı ülkeye dönmüştü. Bu uçuşun yolcularının kaldığı otellerden birinin deprem sırasında yıkılması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.Venezuela tarafındaki geri dönüş programının sorumlusu Mervin Maldonado, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkeye dönen göçmenleri karşıladıklarını belirterek, "Ailelerine kavuşmak, eğitimlerine devam etmek, üretime katılmak ve ülkenin kalkınmasına katkı sunmak için evlerine dönüyorlar." ifadelerini kullandı.Deportasyonlar yeniden hız kazandıABD Yüksek Mahkemesinin geçen yıl, yaklaşık 300 bin Venezuelalının Geçici Koruma Statüsü (TPS) kapsamındaki korumasının kaldırılmasına izin vermesinin ardından sınır dışı işlemleri hız kazanmıştı.ICE Flight Monitor verilerine göre yalnızca mayıs ayında bin 746 Venezuelalı sınır dışı edilmişti.Venezuela Geri Dönüş Programı'na göre, Washington ile Caracas arasında 2025 başında varılan göç anlaşması kapsamında gerçekleştirilen pazartesi günkü uçuş, 165'inci geri gönderme seferi oldu.Öte yandan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), haziran ayındaki depremlerin Venezuela ekonomisinde ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 6'sına denk gelen bir ekonomik kayba yol açtığını ve toparlanma sürecinin yıllar alacağını öngörüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/abdden-sinir-disi-edilen-100den-fazla-venezuelali-deprem-sonrasi-kayboldu-1106872840.html

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