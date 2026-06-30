https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/abdden-sinir-disi-edilen-100den-fazla-venezuelali-deprem-sonrasi-kayboldu-1106872840.html

ABD'den sınır dışı edilen 100'den fazla Venezuelalı deprem sonrası kayboldu

ABD'den sınır dışı edilen 100'den fazla Venezuelalı deprem sonrası kayboldu

Sputnik Türkiye

ABD'den sınır dışı edildikten saatler sonra Venezuela'daki depremlere yakalanan 146 Venezuelalıdan 100'den fazlasının akıbeti bilinmiyor. Enkazdan kurtulanlar... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T09:34+0300

2026-06-30T09:34+0300

2026-06-30T09:34+0300

dünya

venezuela

la guaira

abd

human rights first

abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)

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ABD'den sınır dışı edilen Venezuelalı göçmenleri taşıyan uçak, ülkeyi sarsan yıkıcı depremlerden yalnızca saatler önce Venezuela'ya indi. Ancak geçici olarak yerleştirildikleri otelin depremlerde yıkılmasıyla 100'den fazla kişinin kaybolduğu bildirildi.Associated Press'in haberine göre, Miami'den kalkan sınır dışı uçağıyla Venezuela'ya gönderilen 146 kişi arasında 19 kadın ve 7 çocuk bulunuyordu. İnsan hakları kuruluşu Human Rights First bünyesindeki ICE Flight Monitor verilerine göre yolcular, ülkeye vardıktan sonra La Guaira kentindeki Hotel Santuario La Llanada'ya götürüldü.Deprem otelde büyük yıkıma neden olduKısa süre sonra meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki deprem, özellikle La Guaira'da büyük yıkıma neden oldu. Enkazdan kurtulanların aktardığına göre, otelde kalanların önemli bir kısmı göçük altında kaldı.Venezuela hükümeti depremlerde bin 700'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ancak sınır dışı edilen gruptan 100'den fazla kişinin nerede olduğu henüz bilinmiyor. Yakınları yetkililerden bilgi almaya çalışırken, birçok aile günlerdir sevdiklerine ulaşamadığını söylüyor.Sınır dışı edildikten saatler sonra felaket yaşandıTrump yönetiminin hız verdiği toplu sınır dışı uygulamaları kapsamında mayıs ayında Venezuela'ya haftada üç gün olmak üzere 12 sınır dışı uçuşu gerçekleştirildiği kaydedildi. ABD'de Yüksek Mahkeme, Ekim ayında Trump yönetiminin 'insani yardım programı' kapsamında giriş izni verilen 300 bin Venezuelalı göçmenin Geçici Koruma Statüsü'nü (TPS) son erdirmesine izin vermişti.O zamandan beri ABD, her hafta yüzlerce kişiyi Venezuela'ya sınır dışı ediyor. ICE uçuş izleme verilerine göre Mayıs ayında ABD bin 746 Venezuelalıyı sınır dışı etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/venezueladaki-deprem-felaketinde-annenin-fedakarligi-kizini-kurtardi-hayatini-kaybetti-1106814954.html

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venezuela, la guaira, abd, human rights first, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)