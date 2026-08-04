https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/ab-icisleri-bakanlari-septe-krizini-gorustu-goc-politikalarinda-yeni-sertlesme-sinyali-1107769696.html

AB içişleri bakanları Septe krizini görüştü: Göç politikalarında yeni sertleşme sinyali

AB içişleri bakanları Septe krizini görüştü: Göç politikalarında yeni sertleşme sinyali

Sputnik Türkiye

Toplantıda sınır güvenliği, üçüncü ülkelerde göçmen merkezleri kurulması ve düzensiz göçmenlerin geri kabulü konusunda işbirliği yapmayan ülkelere karşı daha sert önlemler alınması gündeme geldi.

2026-08-04T16:38+0300

2026-08-04T16:38+0300

2026-08-04T16:38+0300

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göç

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Toplantının ardından konuşan İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, görüşmelerin "yapıcı" geçtiğini belirterek Ceuta'ya giren yaklaşık 72 bin düzensiz göçmenden 70 bininin bölgeden ayrıldığını ifade etti. Ceuta'nın Schengen Bölgesi'ne dahil olmadığını hatırlatan İspanyol bakan, yaşananların Schengen sistemini tehlikeye atmadığını söyledi.İspanyol istihbaratının kitlesel geçişe ilişkin önceden herhangi bir uyarı almadığını söyleyen Grande-Marlaska, "Herhangi bir rapor ya da uyarı yoktu. Ne yazık ki bu tür olaylar yaşanabiliyor ancak böyle krizlere anında müdahale edebilecek hazırlığa sahibiz" dedi.İtalya'dan AB dışı göçmen merkezleri önerisiToplantıda en dikkat çeken önerilerden biri İtalya'dan geldi.İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Arnavutluk'ta kurulan göçmen merkezlerini örnek göstererek, Avrupa Birliği dışında ortak AB göçmen tesisleri oluşturulmasını teklif etti. Piantedosi, sığınma başvurularının AB sınırları dışında değerlendirilmesini ve güvenli üçüncü ülkelere geri gönderme süreçlerinin yeni modellerle yürütülmesini önererek bunun insan kaçakçılığı ve düzensiz göçe karşı "en güçlü caydırıcı" olacağını savundu.İtalyan bakan ayrıca, kendi vatandaşlarını geri kabul etmeyi reddeden üçüncü ülkelere karşı AB'nin ekonomik ve diplomatik araçlarını kullanması gerektiğini söyledi.Schengen kontrolleri savunulduPiantedosi, Ceuta krizinin ardından İspanya'dan gelenlere yönelik hava ve deniz sınırlarında geçici kontroller uygulanmasının Madrid'i hedef almadığını belirtti.Bu uygulamanın ulusal güvenliği ve Avrupa'nın sınır kontrol sisteminin bütünlüğünü korumaya yönelik olduğunu söyleyen İtalyan bakan, İtalya'nın Schengen uygulamalarındaki geçici değişikliğinin İspanya'yı cezalandırma amacı taşımadığını söyledi.AB Komisyonu: Düzenleme ile Ceuta arasında doğrudan bağ yokAB Komisyonu'nun Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ise Ceuta'daki kitlesel geçiş ile İspanya'nın kısa süre önce çok sayıda belgesiz Latin Amerikalı göçmeni yasal statüye kavuşturması arasında doğrudan bir bağlantı görmediklerini söyledi.Brunner, buna karşın İspanya'nın geniş kapsamlı düzenleme kararının Avrupa Birliği'nin geri kalanı açısından "olumlu bir mesaj" olarak değerlendirilmediğini de ifade etti.Ceuta krizinin ardından yapılan olağanüstü toplantı, AB'de düzensiz göçle mücadelede daha sıkı sınır kontrolleri, üçüncü ülkelerde göçmen merkezleri ve geri kabul anlaşmalarının sertleştirilmesi yönündeki eğilimin güçlendiğini ortaya koydu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/ispanyadan-sebte-ve-melilla-uyarisi-avrupada-serbest-dolasim-hakki-saglamiyor-1107754042.html

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