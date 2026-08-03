Trump: İran'la 'şu anda' görüşüyoruz, İran'ın elindeki son şans

İran'la görüşmelerin şu anda devam ediyor. ABD ile İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda görüşüyor. Boğazın Salı gününe kadar açık olması hedefleniyor. İran görüşmelerinin sonucunu Pazartesi ya da Salı günü öğreneceğiz. Müzakereler şu ya da bu yönde hızla ilerleyecek. Mevcut görüşmeler İran'ın elindeki son şans.