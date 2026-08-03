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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/trump-iranla-su-anda-gorusuyoruz-1107747266.html
Trump: İran'la 'şu anda' görüşüyoruz, İran'ın elindeki son şans
Trump: İran'la 'şu anda' görüşüyoruz, İran'ın elindeki son şans
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin sürdüğünü belirterek Hürmüz Boğazı'nın Salı gününe kadar yeniden açılmasının hedeflendiğini iddia etti. 03.08.2026, Sputnik Türkiye
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
hürmüz boğazı
donald trump
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin 'şu anda' devam ettiğini belirterek, tarafların Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda müzakereler yürüttüğünü söyledi. Trump, boğazın Salı gününe kadar yeniden açılmasının hedeflendiğini iddia etti.Açıklamasında Trump, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/sputnik-analizi-trump-ve-iran-aslinda-ne-uzerinde-anlasti-1107745480.html
i̇ran
hürmüz boğazı
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i̇ran, hürmüz boğazı, donald trump
i̇ran, hürmüz boğazı, donald trump

Trump: İran'la 'şu anda' görüşüyoruz, İran'ın elindeki son şans

21:20 03.08.2026 (güncellendi: 21:28 03.08.2026)
© REUTERS Daniel HeuerDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© REUTERS Daniel Heuer
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin sürdüğünü belirterek Hürmüz Boğazı'nın Salı gününe kadar yeniden açılmasının hedeflendiğini iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin 'şu anda' devam ettiğini belirterek, tarafların Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda müzakereler yürüttüğünü söyledi. Trump, boğazın Salı gününe kadar yeniden açılmasının hedeflendiğini iddia etti.
Açıklamasında Trump, şu ifadeleri kullandı:
İran'la görüşmelerin şu anda devam ediyor. ABD ile İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda görüşüyor. Boğazın Salı gününe kadar açık olması hedefleniyor. İran görüşmelerinin sonucunu Pazartesi ya da Salı günü öğreneceğiz. Müzakereler şu ya da bu yönde hızla ilerleyecek. Mevcut görüşmeler İran'ın elindeki son şans.
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
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Sputnik analizi: Trump ve İran aslında ne üzerinde anlaştı?
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