https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/ucakta-vaaz-veren-yolcu-indirildi-kara-listeye-alindi-1107736767.html
Uçakta vaaz veren yolcu indirildi, kara listeye alındı
Uçakta vaaz veren yolcu indirildi, kara listeye alındı
Sputnik Türkiye
ABD’de bir yolcunun kalkış öncesinde uçak koridoruna çıkarak diğer yolculara vaaz vermesi güvenlik krizine yol açtı. Alaska Airlines, mürettebat ve yolcuların... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
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Olay, 30 Temmuz’da Florida’daki Orlando Uluslararası Havalimanı’ndan San Diego’ya gitmeye hazırlanan Alaska Airlines’ın 708 sefer sayılı uçuşunda meydana geldi. Uçağın kalkışının rötara girmesini fırsat bilen 40 yaşındaki vaiz Whitney Lynn, yerinden kalkarak uçak koridorunda yolculara hitap etmeye başladı.Lynn’in sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, yaşanan rötarın "Tanrı’nın planının bir parçası olabileceğini" savunduğu ve yolculara dini mesajlar verdiği görüldü. Konuşmanın uzaması üzerine uçak mürettebatı duruma müdahale ederek Lynn’den eşyalarını toplamasını ve uçağı terk etmesini talep etti.Güvenlik gerekçesiyle uçaktan i̇ndirildi: 'Ruhani savaş'Havayolu şirketinin görevlileri, mürettebatın bu davranışlardan ötürü kendisini güvende hissetmediğini belirterek uçaktan indirme kararını uyguladı. Karara sert tepki gösteren Lynn ise söylemlerinin tehdit içermediğini ve ifade özgürlüğü hakkının engellendiğini öne sürerek yaşananları bir "ruhani savaş" olarak tanımladı.Alaska Airlines tarafından yapılan resmi açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:"Uçuş öncesinde mürettebatımız söz konusu yolcunun davranışlarından giderek endişe duymaya başlamıştır. Bu durum diğer yolcuları da rahatsız ettiğinden, yolcu uçuş güvenliği gerekçesiyle uçaktan çıkarılmıştır."Uçuş yasağı geldi: Şirketin kara listesine alındıŞirket, Whitney Lynn’in yakın gelecekte Alaska Airlines uçuşlarına kabul edilmeyeceğini duyurdu. Soruşturma tamamlanana kadar Lynn’in Hawaiian Airlines ve Horizon Air ile seyahat etmesine de geçici olarak yasak getirildi.Buna rağmen tutumunu savunan Lynn, uçaktan indirilmesinin dini mesajını daha geniş kitlelere ulaştırması için bir fırsat olduğunu iddia etti.Yolcuları 'mecburi dinleyici' olarak görüyorduSoruşturmada vaiz Lynn'in daha önce de benzer eylemlerde bulunduğu ortaya çıktı. Basına verdiği röportajlarda seyahat ettiği çoğu uçuşta vaaz verdiğini kabul eden Lynn’in, "Yolcuların beni dinlemekten başka seçeneği yok" şeklindeki ifadeleri, yolcuları mecburi dinleyici konumuna soktuğu gerekçesiyle kamuoyunda büyük tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/pencere-kenarinda-unutulan-oyuncak-patladi-12-yasindaki-cocuga-deri-nakli-yapildi-1107736556.html
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abd, haberler, abd, alaska, alaska airlines, elektron (şirket), horizon air
Uçakta vaaz veren yolcu indirildi, kara listeye alındı
ABD’de bir yolcunun kalkış öncesinde uçak koridoruna çıkarak diğer yolculara vaaz vermesi güvenlik krizine yol açtı. Alaska Airlines, mürettebat ve yolcuların kendilerini güvende hissetmediği gerekçesiyle 40 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve vaiz Whitney Lynn’i uçaktan indirerek kara listeye aldı.
Olay, 30 Temmuz’da Florida’daki Orlando Uluslararası Havalimanı’ndan San Diego’ya gitmeye hazırlanan Alaska Airlines’ın 708 sefer sayılı uçuşunda meydana geldi. Uçağın kalkışının rötara girmesini fırsat bilen 40 yaşındaki vaiz Whitney Lynn, yerinden kalkarak uçak koridorunda yolculara hitap etmeye başladı.
Lynn’in sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, yaşanan rötarın "Tanrı’nın planının bir parçası olabileceğini" savunduğu ve yolculara dini mesajlar verdiği görüldü. Konuşmanın uzaması üzerine uçak mürettebatı duruma müdahale ederek Lynn’den eşyalarını toplamasını ve uçağı terk etmesini talep etti.
Güvenlik gerekçesiyle uçaktan i̇ndirildi: 'Ruhani savaş'
Havayolu şirketinin görevlileri, mürettebatın bu davranışlardan ötürü kendisini güvende hissetmediğini belirterek uçaktan indirme kararını uyguladı. Karara sert tepki gösteren Lynn ise söylemlerinin tehdit içermediğini ve ifade özgürlüğü hakkının engellendiğini öne sürerek yaşananları bir "ruhani savaş" olarak tanımladı.
Alaska Airlines
tarafından yapılan resmi açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Uçuş öncesinde mürettebatımız söz konusu yolcunun davranışlarından giderek endişe duymaya başlamıştır. Bu durum diğer yolcuları da rahatsız ettiğinden, yolcu uçuş güvenliği gerekçesiyle uçaktan çıkarılmıştır."
Uçuş yasağı geldi: Şirketin kara listesine alındı
Şirket
, Whitney Lynn’in yakın gelecekte Alaska Airlines uçuşlarına kabul edilmeyeceğini duyurdu. Soruşturma tamamlanana kadar Lynn’in Hawaiian Airlines
ve Horizon Air
ile seyahat etmesine de geçici olarak yasak getirildi.
Buna rağmen tutumunu savunan Lynn, uçaktan indirilmesinin dini mesajını daha geniş kitlelere ulaştırması için bir fırsat olduğunu iddia etti.
Yolcuları 'mecburi dinleyici' olarak görüyordu
Soruşturmada vaiz Lynn'in daha önce de benzer eylemlerde bulunduğu ortaya çıktı. Basına verdiği röportajlarda seyahat ettiği çoğu uçuşta vaaz verdiğini kabul eden Lynn’in, "Yolcuların beni dinlemekten başka seçeneği yok" şeklindeki ifadeleri, yolcuları mecburi dinleyici konumuna soktuğu gerekçesiyle kamuoyunda büyük tepki topladı.