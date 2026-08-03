https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/trumptan-iran-ile-yeni-bir-anlasma-aciklamasi-1107727052.html

Trump'tan İran ile yeni bir anlaşma açıklaması: Müzakereler bugün başlayacak

Trump'tan İran ile yeni bir anlaşma açıklaması: Müzakereler bugün başlayacak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump pazartesi günü İran ile görüşmelerin başlayacağını duyurdu. Trump "İran ile Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmamız var ve İran'ın nükleer... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T00:56+0300

2026-08-03T00:56+0300

2026-08-03T01:21+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

hürmüz boğazı

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/18/1107513212_0:138:2621:1612_1920x0_80_0_0_e6d21c62552d09706adce72dca04ab41.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran'ın pazartesi günü görüşme yapacağını duyurdu. Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada "Onlarla müzakere formatını görüşüyoruz. Yarın öğleden sonra (pazartesi) görüşmeler başlayacak" dedi.'İran'ın nükleer silahsızlanması konusunda anlaşma olacak'Trump, İran'ın nükleer silahsızlanması konusunda bir anlaşmaya varılacağına olan güvenini de dile getirdi. Donald Trump "Bence bir anlaşma var. Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşma var ve ardından İran'ın nükleer silahsızlanması konusunda da bir anlaşma olacak" şeklinde konuştu.ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik planlanan hafta sonu saldırısını kısmen Tahran'ın talebi üzerine iptal ettiğini ancak her an bombardımana yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi.Gazetecilere konuşan Trump, "Suudi Arabistan, BAE, Katar ve İran tarafından [İran'a yönelik saldırıları iptal etmem] istendi" dedi. Trump, "Ayrıca İran tarafından da çok güçlü bir şekilde istendi" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/pezeskiyan-mutabakat-zaptinin-gelecekte-dis-iliskilerimizin-merkezi-olacagina-inaniyorum-1107726943.html

i̇ran

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, hürmüz boğazı, ortadoğu