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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/trumptan-iran-ile-yeni-bir-anlasma-aciklamasi-1107727052.html
Trump'tan İran ile yeni bir anlaşma açıklaması: Müzakereler bugün başlayacak
Trump'tan İran ile yeni bir anlaşma açıklaması: Müzakereler bugün başlayacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump pazartesi günü İran ile görüşmelerin başlayacağını duyurdu. Trump "İran ile Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmamız var ve İran'ın nükleer... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T00:56+0300
2026-08-03T01:21+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
hürmüz boğazı
ortadoğu
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran'ın pazartesi günü görüşme yapacağını duyurdu. Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada "Onlarla müzakere formatını görüşüyoruz. Yarın öğleden sonra (pazartesi) görüşmeler başlayacak" dedi.'İran'ın nükleer silahsızlanması konusunda anlaşma olacak'Trump, İran'ın nükleer silahsızlanması konusunda bir anlaşmaya varılacağına olan güvenini de dile getirdi. Donald Trump "Bence bir anlaşma var. Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşma var ve ardından İran'ın nükleer silahsızlanması konusunda da bir anlaşma olacak" şeklinde konuştu.ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik planlanan hafta sonu saldırısını kısmen Tahran'ın talebi üzerine iptal ettiğini ancak her an bombardımana yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi.Gazetecilere konuşan Trump, "Suudi Arabistan, BAE, Katar ve İran tarafından [İran'a yönelik saldırıları iptal etmem] istendi" dedi. Trump, "Ayrıca İran tarafından da çok güçlü bir şekilde istendi" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/pezeskiyan-mutabakat-zaptinin-gelecekte-dis-iliskilerimizin-merkezi-olacagina-inaniyorum-1107726943.html
i̇ran
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i̇ran, hürmüz boğazı, ortadoğu
i̇ran, hürmüz boğazı, ortadoğu

Trump'tan İran ile yeni bir anlaşma açıklaması: Müzakereler bugün başlayacak

00:56 03.08.2026 (güncellendi: 01:21 03.08.2026)
© REUTERS Evelyn HocksteinTrump'tan 80'den fazla ülkeye yeni gümrük tarifesi: Ticaret savaşında yeni dalga
Trump'tan 80'den fazla ülkeye yeni gümrük tarifesi: Ticaret savaşında yeni dalga - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Trump pazartesi günü İran ile görüşmelerin başlayacağını duyurdu. Trump "İran ile Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmamız var ve İran'ın nükleer silahsızlanması konusunda da bir anlaşma olacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran'ın pazartesi günü görüşme yapacağını duyurdu. Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada "Onlarla müzakere formatını görüşüyoruz. Yarın öğleden sonra (pazartesi) görüşmeler başlayacak" dedi.

'İran'ın nükleer silahsızlanması konusunda anlaşma olacak'

Trump, İran'ın nükleer silahsızlanması konusunda bir anlaşmaya varılacağına olan güvenini de dile getirdi. Donald Trump "Bence bir anlaşma var. Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşma var ve ardından İran'ın nükleer silahsızlanması konusunda da bir anlaşma olacak" şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik planlanan hafta sonu saldırısını kısmen Tahran'ın talebi üzerine iptal ettiğini ancak her an bombardımana yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi.
Gazetecilere konuşan Trump, "Suudi Arabistan, BAE, Katar ve İran tarafından [İran'a yönelik saldırıları iptal etmem] istendi" dedi. Trump, "Ayrıca İran tarafından da çok güçlü bir şekilde istendi" ifadesini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Pezeşkiyan: Mutabakat zaptının gelecekte dış ilişkilerimizin merkezi olacağına inanıyorum
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