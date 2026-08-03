https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/trumptan-iran-ile-yeni-bir-anlasma-aciklamasi-1107727052.html
Trump'tan İran ile yeni bir anlaşma açıklaması: Müzakereler bugün başlayacak
Trump'tan İran ile yeni bir anlaşma açıklaması: Müzakereler bugün başlayacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump pazartesi günü İran ile görüşmelerin başlayacağını duyurdu. Trump "İran ile Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmamız var ve İran'ın nükleer... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T00:56+0300
2026-08-03T00:56+0300
2026-08-03T01:21+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
hürmüz boğazı
ortadoğu
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran'ın pazartesi günü görüşme yapacağını duyurdu. Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada "Onlarla müzakere formatını görüşüyoruz. Yarın öğleden sonra (pazartesi) görüşmeler başlayacak" dedi.'İran'ın nükleer silahsızlanması konusunda anlaşma olacak'Trump, İran'ın nükleer silahsızlanması konusunda bir anlaşmaya varılacağına olan güvenini de dile getirdi. Donald Trump "Bence bir anlaşma var. Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşma var ve ardından İran'ın nükleer silahsızlanması konusunda da bir anlaşma olacak" şeklinde konuştu.ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik planlanan hafta sonu saldırısını kısmen Tahran'ın talebi üzerine iptal ettiğini ancak her an bombardımana yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi.Gazetecilere konuşan Trump, "Suudi Arabistan, BAE, Katar ve İran tarafından [İran'a yönelik saldırıları iptal etmem] istendi" dedi. Trump, "Ayrıca İran tarafından da çok güçlü bir şekilde istendi" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/pezeskiyan-mutabakat-zaptinin-gelecekte-dis-iliskilerimizin-merkezi-olacagina-inaniyorum-1107726943.html
i̇ran
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i̇ran, hürmüz boğazı, ortadoğu
i̇ran, hürmüz boğazı, ortadoğu
Trump'tan İran ile yeni bir anlaşma açıklaması: Müzakereler bugün başlayacak
00:56 03.08.2026 (güncellendi: 01:21 03.08.2026)
ABD Başkanı Trump pazartesi günü İran ile görüşmelerin başlayacağını duyurdu. Trump "İran ile Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmamız var ve İran'ın nükleer silahsızlanması konusunda da bir anlaşma olacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran'ın pazartesi günü görüşme yapacağını duyurdu. Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada "Onlarla müzakere formatını görüşüyoruz. Yarın öğleden sonra (pazartesi) görüşmeler başlayacak" dedi.
'İran'ın nükleer silahsızlanması konusunda anlaşma olacak'
Trump, İran'ın nükleer silahsızlanması konusunda bir anlaşmaya varılacağına olan güvenini de dile getirdi. Donald Trump "Bence bir anlaşma var. Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşma var ve ardından İran'ın nükleer silahsızlanması konusunda da bir anlaşma olacak" şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik planlanan hafta sonu saldırısını kısmen Tahran'ın talebi üzerine iptal ettiğini ancak her an bombardımana yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi.
Gazetecilere konuşan Trump, "Suudi Arabistan, BAE, Katar ve İran tarafından [İran'a yönelik saldırıları iptal etmem] istendi" dedi. Trump, "Ayrıca İran tarafından da çok güçlü bir şekilde istendi" ifadesini kullandı.